Vital Moreira. "Cavaco Silva foi o que menos se afastou do meu modelo de Presidente da República”

Numa longa entrevista à Renascença, a propósito do seu livro “Que Presidente da República para Portugal?”, o constitucionalista simpatizante do PS apresenta uma proposta de revisão constitucional que abre caminho a menos dissoluções do Parlamento e menos veto. Vital Moreira sustenta que um Presidente não pode recusar dar posse a um Governo do CHEGA. Aliás não defende nem a extinção do partido de André Ventura nem a subscrição de uma petição no mesmo sentido a discutir no Parlamento e que cita o próprio catedrático na argumentação.

Sobre o futuro, não revela quem apoia para Belém, mas, sem ter ainda eliminado Seguro da sua lista, partilha 15 critérios para o seu voto em janeiro. Não acredita que Ventura seja eleito e recusa que a Constituição inclua mecanismos de afastamento de um Presidente por violação da Constituição.

Sinal de ironia ou liberdade, o seu livro é prefaciado por António Costa de quem discorda da tese de eleição indireta do Chefe de Estado inscrita neste livro que reúne resumos de direito constitucional, textos do seu blogue pessoal e sugestões de para um projeto de revisão constitucional.

Descreve o Presidente da República atual como um problema do sistema político. Diz que é alguém por quem tem estima académica, mas, na sua opinião, face a outros Presidentes que cita, terá sido dos piores Chefes de Estado da democracia portuguesa?

A minha relação com o Marcelo Rebelo de Sousa é de estima pessoal e de admiração académica. Agora, a minha discordância em relação ao desempenho que ele emprestou para o seu mandato é bastante profunda

Eu não vou qualificá-lo em termos de bom ou mau Presidente. O meu livro não analisa o mandato do atual Presidente. É um desafio para o próximo Presidente e aos eleitores, para saberem melhor para que é que serve o Presidente, para que vai servir o seu voto. E é um desafio aos candidatos para dizerem como é que vão desempenhar o seu mandato sendo eleitos.

Só invoquei o mandato do Presidente da República porque, a meu ver, no seu ativismo presidencial, no seu intervencionismo sem precedentes, ele tornou o mandato do Presidente da República menos nítido, menos preciso e mais confuso.

Até agora, o mandato do Presidente da República não é tão preciso como o da Assembleia da República. Os cidadãos sabem que, quando elegem a Assembleia da República, têm um voto “dois em um”: elegem os deputados que vão fazer as leis e, indiretamente, elegem o Governo que vai governar. Em relação ao Presidente da República, não há essa ideia tão precisa. Até agora havia a ideia de que ele é o garante do regular funcionamento das instituições, vela pelo cumprimento da Constituição, tem um poder moderador que exerce de forma relativamente discreta, tem um poder de veto legislativo e um poder de dissolução que exerce, por natureza, em condições excecionais, uma vez que afeta a situação de outros órgãos de soberania.

Parto para esta entrevista do Presidente atual porque o senhor também o evoca no seu livro. Considera que nenhum dos Presidentes anteriores excedeu os poderes constitucionais ou extrapolou repetidamente o quadro constitucional, como tem sido o caso de Marcelo Rebelo de Sousa. Não fica surpreendido com este comportamento do Presidente atual ao longo destes mandatos?

Não, quem exerceu o mandato não foi o professor Marcelo Rebelo de Sousa ou o académico, mas o político Marcelo Rebelo de Sousa. E, claramente, a meu ver, deliberadamente formulou um conceito diferente do Presidente da República.

Se quisesse ser ousado, diria que tentou, claramente, mudar o regime e o perfil do Presidente da República. O meu papel ao longo destes anos foi, exatamente, dizer que não concordo, que isso foi um abuso de poder, quando excedeu a constituição.

Tentou mudar, mas não conseguiu. Ou conseguiu, na sua opinião?

Penso que não. Trabalhei para que ele não conseguisse. Este livro é um desafio para que o exemplo deste mandato não se repita. Para que o intervencionismo, o ativismo, a tentação presidencialista não seja um exemplo.

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa pode ter tido a tentação de mudar o perfil do Presidente da República. Segundo a constituição, na interpretação que faço, ele é um ‘Presidente garante’ e não um ‘Presidente governante’.

Ele é um poder moderador, não um poder perturbador. Ele exerce uma magistratura de influência, não uma magistratura de ingerência. Ele é um guardião das regras e, portanto, não pode ser ele próprio a derrogar ou a não respeitar as regras.

Nenhum Presidente dissolveu tanto o Parlamento num mandato. Nenhum Presidente exerceu tantos vetos executivos num mandato. Nenhum Presidente fez tantas intervenções públicas, diria que ele fez 10 vezes mais intervenções públicas do que qualquer outro Presidente. Nós, em 5 anos, tivemos 3 dissoluções parlamentares, nunca tínhamos tido. Tivemos 4 parlamentos, nunca tínhamos tido.

Tivemos 4 Governos, nunca tínhamos tido. Tivemos 3 eleições, nunca tínhamos tido. Penso que isto não se pode repetir.

Falou em “abuso de poder”

Sim, estou a mostrar o exemplo. Abuso de poder é a dissolução.

Qual foi o Presidente cuja interpretação do poder presidencial esteve mais próximo do que considera ser mais conforme à Constituição?

Não surpreendo se disser que foi o Presidente Cavaco Silva.