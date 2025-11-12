"Não foi brilhante": Capucho não gostou de ouvir almirante dizer que tinha Mário Soares como modelo

E agora que está a terminar o mandato, isso aconteceu, essa ligação partidária?

Bom, pode não ter acontecido com a intensidade que eu supunha, mas não é isso que eu critico na gestão do Marcelo Rebelo de Sousa enquanto Presidente da República, foi o excesso de protagonismo político.

Agora, em relação ao almirante, eu apoio fundamentalmente porque é independente, porque eu conversei com ele durante duas horas e tive a oportunidade de constatar que, de facto, ele tem esta característica para mim fundamental, além de ser patriota, de ser um homem com ideias e que está muito próximo das minhas ideias, no centro de espectro político porventura um bocadinho mais inclinado ao centro-esquerda, mas abarca de facto todo o centro de espectro político, do centro direto ao centro-esquerda, é total e absolutamente independente de qualquer influência partidária. Isso para mim é determinante.

Não me parece que seja brilhante comparar-se ao Mário Soares

Mas quando Gouveia e Melo disse que tinha como modelo de presidente Mário Soares, escutaram-se críticas, houve quem o acusasse de andar aos ziguezagues, como é que viu esta declaração?

Vi mal. Confesso que vi mal e ele não levará a mal, mas isso, enfim, nas mil declarações que os candidatos vão fazer daqui até às eleições, vários vão, não direi espetar-se porque é excessivo da minha parte de utilizar esta expressão, mas vários vão ter um deslize em termos de linguagem que não é conveniente aos seus interesses e que não corresponde a um modelo que eu defendo. Embora o meu respeito para o Mário Soares seja incomensurável, porque a ele e a outros se deve, de facto, o regime de liberdade e democracia que nós vivemos desde o 25 de Abril, com todos os seus defeitos, mas com fundamentalmente todas as suas virtudes, mas não me parece que seja brilhante comparar-se ao Mário Soares, pese embora tenha dado um contributo enorme à democracia portuguesa que eu não esqueço.

Muitos comentadores disseram no início, quando o almirante Gouveia Melo liderava as sondagens, ainda antes até de ser candidato, que, assim que ele começasse a falar e a debater, que iria cair nas sondagens. Acha que a campanha tem corrido bem, a estratégia, até aqui está a funcionar?

Eu acho que não tem nada a ver com isso. O que aconteceu é que, quando teve essas intenções de voto hiperbólicas, não havia outros candidatos. O Partido Socialista não tinha candidato, o PSD não se sabia se avançava o candidato que avançou, o Luís Marques Mendes, e os pequenos partidos não tinham avançado, designadamente o Ventura não tinha avançado. Portanto, é normal que ele arrebanhasse, com uma intenção de voto primária, digamos assim, eleitores de toda esta zona política. Depois à medida que foram aparecendo, e André Ventura terá os votos de uma parte dos eleitores do Chega, julgo isso.

E depois, a partir do momento em que desde ex-presidentes da República, como Cavaco Silva, o próprio Partido Social-Democrata, formalmente apoiaram o Luís Marques Mendes, evidentemente que isso muda de figura. E, portanto, eu acho que há quatro candidatos que poderão ir à segunda volta, espero que vão o almirante, não sei contra quem será, mas todos eles estão nos 20% das intenções devoto e a partir de agora veremos quem é que vai.

Mas acredita mesmo que Gouveia e Melo consegue passar à segunda volta?

Acho que consegue passar à segunda volta e que na segunda volta tem grande probabilidade de ganhar, especialmente se for contra o André Ventura. Se disputa for contra o candidato apoiado pelo PS ou o candidato apoiado pelo PSD, aí as coisas serão eventualmente mais difíceis, mas julgo que ele terá, enfim, possibilidade de fazer o pleno dos votos à sua esquerda e muitos dos eleitores da direita não deixarão de votar nele. Porque reconhecem nele aquelas virtudes que nós costumamos identificar nos militares.

E a campanha está a correr bem?

Eu estou num grupo dos apoiantes dele e, portanto, recebo diariamente a sua agenda e, de facto, ele vai a todas. Ele tem sido incansável na campanha eleitoral presencial que tem desenvolvido em todo o país a população, desde as empresas às instituições de solidariedade, aos bombeiros, às instituições de cariz social ou cultural, etc.

O antigo líder do PSD Rui Rio é mandatário nacional de Gouveia e Melo. Há muitas figuras próximas de Rio que estão nesta candidatura ou o almirante consegue ir buscar apoios a outros tendências do partido?

Eu acho que ele consegue ir buscar votos a todo lado, embora não possa ignorar que aqueles que estiveram com o Rui Rio e que foram afastados, digamos assim, pela candidatura que atualmente presida os destinos do PSD e do governo, esses militantes mais próximos do Rui Rio podem mais facilmente ter a propensão de votar no almirante, acho que sim.

Eu não é por ser próximo do Rui Rio e muito amigo dele e o ter acompanhado nos mandatos dele que apoio o almirante. Nem sabia que ele era mandatário, nem sabia que ele ia ser escolhido.

Quando almocei com o almirante e lhe declarei o apoio, uns dias depois, ainda o Rui Rio não era mandatário. Portanto, eu fui independente da assunção das funções de mandatário pelo Rui Rio, embora me regozije, porque é um ótimo mandatário.