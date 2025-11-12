Ocupação da Renascença: 50 anos depois, "papel de curador do jornalista é mais importante"

Há 50 anos a Renascença começava a ser devolvida à Igreja depois de ocupada no final de maio de 1975, por 19 trabalhadores, no contexto do movimento revolucionário pós 25 de Abril.

Depois do bombardeamento dos emissores a 7 de novembro, do mesmo ano, a ocupação foi desfeita e a rádio acaba por ser completamente devolvida à Igreja já no mês de dezembro depois do 25 de novembro. A época do "Verão Quente" foi recordada esta quarta-feira, na quinta sessão do ciclo de conferências da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, sobre os 50 anos do 25 de Novembro.

Em declarações à Renascença, o presidente da sociedade e antigo líder do CDS, José Ribeiro e Castro, recorda a "história difícil e dura de retomar a Renascença" e sublinha a importância do movimento dos católicos que estiveram "a lutar por todo o país nas paróquias e dioceses", em especial a 18 junho de 1975, quando se deu o cerco do Patriarcado de Lisboa.

José Ribeiro e Castro realça que só com a bomba colocada nos emissores, a 7 de novembro, foi possível acabar com a "usurpação" numa época em que considera que "Portugal era um manicómio em autogestão". O presidente da Sociedade História da Independência de Portugal realça o papel que a Igreja teve nessa época e o contributo para a democracia, uma vez que após a ocupação houve um "espírito de não desforra e vingança".

Também o atual administrador da Renascença, José Luís Ramos Pinheiro, considera que a ocupação da emissora católica foi uma "batalha que a Igreja travou pela liberdade da comunicação social quando muitos queriam mantê-la na sacristia e tirá-la do espaço público". "Era mais vasta que isso: era pela liberdade de informação em geral do Portugal democrático, pela liberdade religiosa, pela liberdade de expressão e de informação", realça.

Em destaque na sessão do ciclo de conferências, onde participaram também a jornalista Maria João de Avillez e o socialista João Soares, esteve o papel de D. António Ribeiro - cardeal patriarca de Lisboa que nunca desistiu da Renascença.

José Luís Ramos Pinheiro recorda que D. António Ribeiro teve "um papel sereno, mas muito firme quer com os apoiantes como com os que acabariam a ocupar a Renascença" - 19 dos 80 trabalhadores.