Até nas flores: direita e esquerda mantêm divergências sobre 25 de Novembro na AR

Para além das altas entidades e dos convidados institucionais, os partidos podem também fazer convites. O CDS vai convidar a família dos militares que morreram no 25 de Novembro e dos que tiveram um papel essencial naquele dia.

Segundo a lista, a que a Renascença teve acesso, o CDS convida a família de Jaime Neves, Rocha Vieira e Garcia dos Santos, e ainda os familiares dos dois militares José Coimbra e Joaquim Pires, que morreram no dia 25 de Novembro de 1975.

Da lista fazem ainda parte a direção da Associação dos Comandos, o comandante da Unidade dos Comandos e o general Tomé Pinto, que ao lado de Ramalho Eanes fez parte do 25 de Novembro e que preside à comissão para a comemoração dos 50 anos.

O CDS quer levar os jovens ao Parlamento para ficarem a conhecerem o que significou esta data e, por isso, convida 18 presidentes de associações académicas e de estudantes das universidades portuguesas.

Liberais querem sessão igual à do 25 de Abril até nos arranjos florais

Na reunião da conferência de líderes que discutiu o formato da sessão evocativa do 25 de Novembro, foi debatida a sugestão da Iniciativa Liberal, para que, tal como acontece no 25 de Abril, fossem colocados pendões nas janelas exteriores do Parlamento e que os arranjos florais fossem “do mesmo número da cerimónia do 50.º aniversário do 25 de Abril". Esta posição contou com o apoio dos partidos da direita, o Chega, o CDS e o PSD.

Paulo Núncio, o líder parlamentar centrista, lembrou que a Assembleia da República decidiu que quando se assinalam os 50 anos, as duas datas deviam ser “celebradas” de forma igual. Pedro Pinto, do Chega, considerou que o cerimonial devia ser idêntico porque, na opinião do partido, “não se podia tratar o 25 de Novembro como uma data menor, face ao 25 de Abril”.

Também Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, considerou que a data é muito relevante e, por isso, os arranjos florais devem assegurar “a dignidade de uma sessão solene” dedicada ao 25 de Novembro.