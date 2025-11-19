Catarina Martins sobre alargamento do aborto: "Questões constitucionais estão resolvidas"

Catarina Martins, candidata à Presidência da República nas eleições de 18 de janeiro, diz, em entrevista à Renascença que, caso fosse eleita, não enviaria para o Tribunal Constitucional qualquer proposta que surgisse de alargamento da interrupção voluntária para a gravidez para as 12 ou 14 semanas de gravidez. “Aí, as questões constitucionais estão resolvidas”, diz a eurodeputada.

Nesta entrevista, a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, assume que, para o Tribunal Constitucional, enviaria sim as alterações à legislação laboral que o Governo pretende fazer. Para além disso, garante, neste caso, usaria ainda o veto político.

Catarina Martins assume-se como uma candidata de esquerda “de forma não moderada”, num remoque a António José Seguro, o candidato presidencial apoiado pelo PS, que se diz da esquerda “moderna e moderada”. Assume ainda os "riscos" que "existem" de a esquerda passar mais 10 anos sem ter um Presidente da República em Belém, mas avisa: "Não desisto e é por isso que aqui estou".

Avessa a uma revisão constitucional que altere os poderes presidenciais, Catarina Martins recusa que o mandato único de sete anos para o Presidente da República, como Marcelo Rebelo de Sousa já chegou a defender. “Ganhamos mais em ter um quadro institucional estável”, defende a candidata.

Se fosse eleita Presidente da República e tivesse de lidar com o atual governo da AD, o mais certo é que, Catarina Martins, fosse a designada “força de bloqueio”?

Não gosto nada da expressão “força de bloqueio”, a democracia é feita de diferenças e ainda bem que elas existem. Um Presidente da República não deve ser uma força de bloqueio a um governo, mas deve ser uma força de equilíbrio, ou seja, não só tem de garantir que a Constituição é respeitada, que o Estado de Direito funciona, que as instituições democráticas funcionam da melhor forma, como deve fazer um equilíbrio democrático sobre o país, sobre as visões do país. Devo dizer que, com um governo à direita como este, o país já terá a ganhar se tiver uma Presidente da República de esquerda.

Legislação laboral? Com esta proposta do banco de horas, muitas horas extraordinárias deixam de ser pagas

Está, neste momento, a ser discutido um anteprojeto de proposta de alteração às leis laborais, o governo já assumiu que poderá vir a fazer alterações. Sendo o Presidente da República guardião da Constituição, vê ali inconstitucionalidades? E, hipoteticamente, o que faria?

Há, realmente, uma questão de constitucionalidade, vários constitucionalistas já vieram chamar a atenção para isso, normas como permitir na prática o despedimento sem justa causa, ou seja, uma empresa acaba por ganhar fazendo despedimentos ilegais com esta proposta que vai contra a Constituição. Há outras questões de limitação de direitos sindicais que também são consideradas inconstitucionais, mas isso, eu devo dizer que acho que a posição de um Presidente da República é mandar para a fiscalização preventiva do Tribunal Constitucional, era o que faria.

Há depois uma outra questão de avaliação política e também acho que uma Presidente da República deve avaliar até que ponto é que a proposta do Governo responde aos problemas do país ou se os agrava e essa avaliação determina se faz ou não um veto político e eu faria. Por exemplo, porque vivemos num país em que os salários são muito baixos e as horas extraordinárias são para muitas pessoas a forma de ter aquele pequenino acréscimo para pagar as contas até ao fim do mês. Com esta proposta do banco de horas, muitas dessas horas extraordinárias deixam de ser pagas e isto é uma perda de rendimento direta dos trabalhadores.

E acha que o atual Presidente da República já devia ter vindo a terreiro ou estar a agir nos bastidores para tentar travar a progressão deste anteprojeto?

Tenho uma visão diferente da magistratura de influência do Presidente da República da que tem Marcelo Rebelo de Sousa, porque entendo que vezes demais o atual Presidente da República teve uma apreciação do jogo partidário, do jogo partidário-parlamentar em causa em cada momento e menos a consideração do modelo de sociedade. Um Presidente da República deve ser muito mais cauteloso em tudo o que tem a ver com os equilíbrios partidários e parlamentares, acho que não se deve meter nisso. E acho que, pelo contrário, deve usar a sua magistratura de influência para chamar a atenção para problemas graves do país enquanto sociedade. Acho que nunca ninguém ouviu uma palavra do Presidente da República sobre o concreto, o que significam as alterações que o Governo está a propor.

Não acho que a dissolução da Assembleia da República deva ser usada, por exemplo, em cada orçamento

Num sistema parlamentar como o português, em que momentos é que a Catarina Martins considera legítimo para o Presidente da República recorrer aos poderes de dissolução da Assembleia da República, tendo em conta, de resto, o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa?

Mais uma vez, tenho uma posição diferente, ou seja, acho que a dissolução da Assembleia da República é um poder que o Presidente da República tem e que deve utilizar, mesmo em último recurso, para garantir o funcionamento das instituições e desbloquear situações de completa incapacidade das instituições e do Parlamento de produzir soluções.

Mas não acho que a dissolução deva ser usada, por exemplo, em cada orçamento, como se os Orçamentos do Estado fossem uma espécie de moção de censura ou de confiança ao Governo, porque não são. Aliás, eu aí enquadro-me mais no que tem sido a forma como noutros países europeus é encarada a situação, que é, se numa primeira proposta um Governo não tem uma maioria para um orçamento, apresenta uma segunda proposta e negoceia. Porque é que isto é importante? Porque quando a cada Orçamento do Estado se põe em causa se a Assembleia da República é dissolvida ou não, significa que se está a premiar uma certa estratégia tacticista do Governo de vitimização para ir a eleições quando lhe for mais oportuno. Aliás, do Governo e dos partidos todos. Se não houver acordo à primeira, tem de negociar uma nova proposta, obrigamos o Parlamento a estar muito mais centrado nos problemas reais do país do que nos taticismos partidários e parlamentares do momento a ver quando é que dá jeito de ir a eleições legislativas. Desse ponto de vista, a forma como Marcelo Rebelo de Sousa leu os seus poderes foi errada, criou uma sucessão de crises políticas que não trouxe nenhuma solução para as crises reais do país.

Temos o colégio de juízes do Tribunal Constitucional a queixar-se que não tem dinheiro para pagar salários e que precisa de uma nova plataforma digital para trabalhar e um Governo que responde que fez as escolhas que tinha a fazer na proposta de orçamento do Estado. Há aqui um confronto entre o Governo e um outro órgão de soberania? E quais é que são os perigos para as instituições?

São dois órgãos de soberania e há um problema do funcionamento do Estado de Direito democrático e a posição do Governo é particularmente preocupante. Depois de muitos anos a não haver propriamente nenhuma entidade fora da esfera parlamentar, fora da esfera político-partidária, de fiscalização dos rendimentos dos titulares de cargos políticos, foi possível criar uma Entidade para a Transparência que trabalha junto do Tribunal Constitucional. Foi, aliás, para esta entidade que o Tribunal Constitucional tem pedido reiteradas vezes para ter mais meios de fiscalização e acho que isto é muito importante para a saúde da democracia, porque a transparência é muito importante para a confiança dos cidadãos, das cidadãs nos titulares de cargos políticos.

Foi a esta entidade que, por mais que uma vez, Luís Montenegro escondeu dados, que tem a ver com a Spinumviva e, aliás, foi a esta entidade a quem pediu para que várias coisas não fossem públicas, houve contradições de afirmações. Que agora, o mesmo Governo, que tem um primeiro-ministro que convive tão mal com o escrutínio da entidade no seu Orçamento do Estado (OE), queira de alguma forma estrangular a capacidade financeira do Tribunal Constitucional fazer o seu trabalho, nomeadamente, no que diz respeito a este escrutínio. É particularmente grave e acho que o Presidente da República deve ter uma palavra sobre isto.



