A "traição" a Otelo, os "falcões" que queriam sangue e um coronel que diz saber 90% do que aconteceu. O resto são "pormenores"

Entre as diversas fações envolvidas no rol de acontecimentos do 25 de Novembro de 1975, Vasco Lourenço define-se como um “moderado” inserido no Grupo dos Nove e diz que já se habituou a que lhe chamem “comunista” e "reacionário”. “Isto de um tipo se manter firme e coerente na sua posição, ora não agrada a gregos, ora não agrada a troianos”, desabafa o coronel.

Numa entrevista à Renascença, que decorreu no gabinete da Associação 25 de Abril, em Lisboa, Vasco Lourenço chama a atenção para o chão onde está um gigantesco tapete feito à mão que vem do tempo do Conselho de Revolução. Prometeu trazê-lo para este edifício e faz questão de o mostrar, 50 anos depois.

O coronel, com 83 anos feitos, mantém a memória precisa daquele dia e admite que o 25 de Novembro podia ter acabado num banho de sangue e numa guerra civil, não fossem os “moderados”. Vasco Lourenço diz-se convicto que sabe 90% do que aconteceu há 50 anos e que os outros 10% são "pormenores". Por exemplo, diz saber agora que, a dada altura da quartelada ou do golpe militar, Otelo Saraiva de Carvalho foi “traído” pelo PCP, ao mesmo tempo que era acusado de traição pelos paraquedistas.

Vasco Lourenço acaba de lançar um livro sobre o 25 de Novembro – “Memórias de um Capitão de Abril” – e não poupa o ministro da Defesa Nacional por causa das comemorações em torno da data, que envolvem, por exemplo, uma parada militar em Lisboa e uma sessão solene no Parlamento. “Deve ter feito uma promessa ao tio e quer à força comemorar”, diz, sibilino, o coronel numa referência à ligação familiar de Nuno Melo ao malogrado cónego Melo. “Uma fantochada”, resume o antigo capitão de Abril.

Vamos começar pelas razões do 25 de Novembro. Tratou-se de um golpe de Estado ou foi uma tentativa do Partido Comunista Português de ganhar músculo entre os militares?

O processo vinha conturbado, desde há alguns meses a essa parte e acentuou-se. Houve vários antecedentes, tentativas de conciliação, que passaram pelo Plano de Ação Política, depois responderam-lhe com a criação da Troika, em que foi claramente um golpe em que concentraram os poderes do Conselho de Revolução só em três membros: o Presidente da República, Costa Gomes; o primeiro-ministro, Vasco Gonçalves; e o Comandante do COPECON, Otelo Saraiva de Carvalho. O resto do Conselho de Revolução era verbo de encher. Isso não foi aceite, há uma assembleia do MFA, onde se tomam decisões muito importantes de alteração da composição do Conselho de Revolução e de não aceitação do Vasco Gonçalves para continuar como primeiro-ministro. Tudo apontava para, provavelmente, andarmos à bofetada uns aos outros e entrámos num período de provocações de parte a parte.

Nós agimos como se estivéssemos diante de uma tentativa de golpe de Estado e já estávamos preparados para responder a isso, se se verificasse essa necessidade

Estivemos ali à beira da guerra civil?

Na minha opinião, sim. E, no Norte, gerou-se um movimento terrorista de ataques a sedes de partidos, inclusive com alguns mortos, nomeadamente o padre Max e a sua companheira. Portanto, essa situação complicou-se muito e as provocações intensificaram-se em novembro. Há a greve do Governo, depois a decisão do Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, o Morais e Silva, de extinção da força paraquedista, na sequência da contestação que os paraquedistas fizeram por terem sido usados na destruição dos emissores da Rádio Renascença. Portanto, aquilo a que chamei na altura e continuo a chamar, um ato de terrorismo de Estado.

A situação degrada-se, radicaliza-se e nós depois tomámos a decisão de propor no Conselho de Revolução a substituição do Otelo no comando da Região Militar Lisboa por mim. Há, então, uma ação de força, não é um golpe de Estado, para alterarem a correlação de forças dentro do Conselho de Revolução. E nós agimos como se estivéssemos diante de uma tentativa de golpe de Estado e já estávamos preparados para responder a isso, se se verificasse essa necessidade.