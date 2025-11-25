Feriado a 25 de novembro? Melo admite que é preciso “confluência de vontades” no Governo e evita “ruído”

O ministro da Defesa Nacional admite que, para criar o feriado do 25 de Novembro, é preciso uma “confluência de vontades” no Governo da AD, de que faz parte. Em entrevista à Renascença, Nuno Melo, que como líder do CDS-PP sempre defendeu a ideia, assume que uma decisão do género não depende da “expressão de um partido apenas”. O governante assume mesmo que não quer “provocar ruído” no dia das comemorações no Terreiro do Paço e no Parlamento.

Nesta entrevista, a propósito da passagem dos 50 anos do 25 de Novembro, o golpe militar que acabou por levar ao fim do Processo Revolucionário em Curso (PREC) e à consolidação da democracia no país, o ministro da Defesa Nacional responde às críticas do presidente da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço, que definiu as comemorações promovidas pelo Governo como uma “fantochada”. Melo diz que “o 25 de Abril não tem donos e o 25 de Novembro também não”.

O ministro e líder do CDS-PP recebeu a Renascença no seu gabinete no Ministério da Defesa Nacional e, nesta entrevista, defende que estas comemorações não têm “nada” de controvérsia. Ao mesmo tempo, lamenta a recusa do PS em participar na comissão independente que foi criada para organizar as diversas iniciativas. “Quando o PS não se associa ao 25 de Novembro, na verdade, aquilo que repudia é o exemplo das suas figuras maiores, começando por Mário Soares”, sentencia Nuno Melo.

A AD já teve outras maiorias absolutas em que podia ter comemorado o 25 de Novembro com esta solenidade. Porquê agora?

Estamos a falar de 50 anos, que significam um tempo que, por regra, é comemorado com toda a solenidade. Venho de um partido que celebra o 25 de Novembro todos os anos, sem exceção. O sentido que encontro, uma vez que desempenho funções neste Governo, é de ativamente ajudar nessa promoção do momento que é evocativo e é de memória. É um momento que procura unir a sociedade portuguesa. Sabemos que o 25 de Novembro foi, fundamentalmente, um movimento militar, mas o que pretendemos 50 anos depois é promover iniciativas através de uma comissão que é independente e que procura juntar os militares, procura juntar a sociedade portuguesa e de ponto de vista partidário tenta também ser o mais transversal possível.

Qualquer democrata digno desse nome tem noção da importância absoluta referencial do 25 de Novembro

Não estamos numa compita do PSD e também do CDS com o Chega para ver quem é mais de direita?

Suponho que não existia o Chega ainda e já há muito tempo que os partidos da AD celebravam o 25 de Novembro. Gostava de lhe recordar que celebramos 50 anos do 25 de Novembro na Assembleia da República e a promoção dessa iniciativa nasce dos partidos da AD, nasce no Governo, mas incluindo todos os outros. A democracia e a liberdade são vividas todos os dias também por causa do 25 de Novembro e, por isso, quando o celebramos, celebramos isso, a democracia e a liberdade e esse é um património coletivo. Não tem nada de polémico para quem seja democrata. Qualquer democrata digno desse nome tem noção da importância absoluta referencial do 25 de Novembro, data que não procura substituir o 25 de Abril, mas complementa o 25 de Abril. Não tenho a data nada como controversa, pelo contrário, tenho a data como profundamente unificadora entre os democratas.

Quando o PS não se associa ao 25 de Novembro, na verdade, aquilo que repudia é o exemplo das suas figuras maiores, começando por Mário Soares

Há quem leia que nestas comemorações do 25 de Novembro há uma espécie de ajuste de contas com a história, sobretudo por parte do PCP, mas também do PS, que não participou, por exemplo, na comissão que organizou estas comemorações. Como é que responde?

Não tenho de responder de nenhuma forma justificativa aos complexos dos outros. O propósito é bom, celebra a democracia e a liberdade. O propósito é inclusivo, chamando representantes de todos os partidos que quisessem estar associados às celebrações. As comemorações prestam também homenagem que é devida às Forças Armadas, que no 25 de Abril e no 25 de Novembro souberam estar do lado certo da história.

Quem nisso veja problema ou agravo, em muitos casos, confronta-se com a memória traumática da sua própria existência ao tempo. Tenho o PS como um partido fundamental para o 25 de Novembro na sua dimensão política. É um movimento militar, mas no plano político os partidos que queriam a democracia em Portugal - o PS, o PPD e o CDS - estiveram associados de corpo inteiro ao sucesso desta operação. Recordo que, entre o 25 de Abril de 1974 e o 25 de Novembro de 1975, tivemos o PREC, que significou nacionalizações, ocupações, detenções, muitas vezes na base de um mandado de detenção, assinado em branco e sem culpa formada ou a reforma agrária, a perseguição de partidos, a destruição de sedes, a vontade de imposição de uma deriva que era totalitária e nessa medida oposta àquele que era o propósito originário do 25 de Abril.

O que assegura que a liberdade consagrada através da democracia seria vivida no futuro foi o 25 de Novembro. Tenho muita pena que este PS não se queira associar a estas comemorações, porque prescinde do melhor do seu legado. Quando o PS não se associa ao 25 de Novembro, na verdade, aquilo que repudia é o exemplo das suas figuras maiores, começando por Mário Soares.

Feriado a 25 de Novembro? O Governo é muitíssimo mais do que o CDS e no Governo procura-se assegurar uma confluência de vontades

Como líder centrista, tem defendido que o 25 de Novembro devia ser feriado nacional. Vai fazer algum tipo de proposta ou vai haver algum tipo de iniciativa por parte do Governo ou da AD nesse sentido?

Tenho noção que no Governo, e eu sou líder de um partido, naturalmente, sou líder do CDS, mas o Governo é muitíssimo mais do que o CDS e no Governo procura-se assegurar uma confluência de vontades e não a expressão de um partido apenas. Aquilo que tem sido o esforço do CDS ao longo de 50 anos tem sido o esforço para que o 25 de Novembro seja comemorado, de diversas formas, todos os anos, para que a memória dos nossos melhores e, nomeadamente, daqueles que morreram não fosse esquecida. A forma como celebramos e consagramos evocativamente esse momento e honramos as pessoas pode ter múltiplas possibilidades.

Com feriado, sem feriado, com parada, sem parada, nos quartéis, fora deles, na Assembleia da República, em assembleias municipais, são múltiplas as possibilidades de celebração do 25 de Novembro. Importante para mim é que o exercício de memória seja permanente e o lado pedagógico junto das gerações mais novas, igualmente. Não me concentro numa circunstância ou possibilidade específica de celebração do 25 de Novembro, importante para mim é que nestes 50 anos essas comemorações sejam particularmente visíveis, chamando a essas celebrações os seus operacionais mais relevantes, porque, felizmente, muitos deles ainda estão vivos, começando pelo general e antigo Presidente Ramalho Eanes, uma das figuras mais consensuais da democracia portuguesa, mas também muitos outros militares dos três ramos, a par dos partidos. Quem vive bem com a democracia e com a liberdade, vive muito bem com estas celebrações.