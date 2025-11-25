"O Documento dos Nove foi o momento mais decisivo da Revolução" portuguesa

Estavam motivados pelo bem, não há dúvida sobre isso. Mas pode-se ser enganado e acabar por fazer algo de mau. Penso que o dia 25 de Novembro foi obra dos paraquedistas, motivados por uma sociedade utópica e uma visão de um lugar mais justo. Mas estavam dispostos a ir além daquilo que o povo estava preparado para aceitar. Ir além das votações, além da trajetória que estava a tomar, e tomar as rédeas da situação. E, portanto, a reação foi: ‘não, não vamos fazer isso’.

Depois vieram os famosos debates televisivos do verão de 75. O eurocomunismo era um grande movimento, a ideia de se ter uma sociedade igualitária por meios democráticos. E lá estavam Álvaro Cunhal e Mário Soares, que tinham uma longa história juntos. Aqui a revolução muda. Surge o sexto governo provisório, moderado. O ‘Grupo dos Nove’ assina este documento que conduz a uma Constituição socialista, mas com uma visão democrática. Assim, o povo assume o controlo. Como o povo demonstrava não estar disposto a mudanças radicais, os jovens, os oficiais - ou simplesmente, os militares - pensaram: "Temos o poder, temos de fazer alguma coisa".

Para mim, o momento decisivo foi o Documento do Grupo dos Nove, que Melo Antunes redigiu com a participação fundamental de Vítor Alves

Depois chega 1976, e acontece outra vez. A 25 de abril de 1975, precisamente quando se desenvolviam as esperanças e os sonhos da esquerda, da população, de uma sociedade melhor e mais utópica, o povo disse: ‘não, não exatamente, não assim’.

A única coisa que os capitães podiam fazer quando a patente militar se tornou inviável era recorrer ao povo, algo que tinham prometido a 25 de Abril de 1974. Assim, chegámos às eleições gerais de 1975, e a moderação prevaleceu pelas razões que já abordámos.

Encontrei-me por exemplo com o primeiro-ministro Vasco Gonçalves, que era um indivíduo extraordinário. Estive com ele dois dias. O seu neto vinha abraçá-lo o tempo todo. Partilhou comigo livros que o inspiraram a compreender o comunismo. Eram o equivalente aos pequenos livros “Que sais je” [ ‘O que sei eu’, pequenas enciclopédias de bolso]. Não eram profundos, nem reflexivos, mas considerava-os influentes.

É um erro fazer isso, porque reconfigura essas datas e eventos para significarem algo que não significavam na altura. A forma correta de compreender o 25 de Novembro e o 25 de Abril é a sua relação dinâmica. O 25 de Abril aconteceu e fez explodir a esperança, a ambição e as aspirações por um Portugal melhor a todos os níveis. Não se tratava de visões intelectuais maduras com programas políticos claros. Eram esperanças e sonhos e tornou-se um movimento da juventude, dos mais velhos, de todos.

Temos de ter muito cuidado, especialmente ao recuperar datas e momentos, para não impormos os preconceitos do nosso presente sobre esse momento histórico.

Existe hoje uma discussão política sobre o significado do dia 25 de Novembro de 1975. Faz sentido, do ponto de vista histórico, colocar as datas de 25 de Abril e 25 de Novembro na mesma balança?

Em entrevista ao jornalista da Renascença José Pedro Frazão, Paul Manuel classifica o 25 de Abril como um acontecimento com ressonância global tão importante como o chamado "Período das Descobertas".

A Renascença publica agora, em duas partes, a versão escrita da entrevista emitida há um ano. Nesta passagem, Paul Manuel avalia o peso relativo do 25 de Novembro no processo revolucionário, conta como Frank Carlucci defendeu Mário Soares perante Henry Kissinger, elogia a revisão constitucional de 1982, durante o Governo Balsemão. Estudioso das relações entre Igreja e Política, Paul Manuel sublinha o “papel construtivo” da Igreja em Portugal

Cinquenta anos depois do 25 de Abril, Paul Manuel reeditou o seu livro de entrevistas a 14 militares de Abril registadas no início do anos 90. Intitula-se "Vozes da Revolução - revisitando o 25 de Abril de 1974" e inclui entrevistas a militares como Otelo, Vasco Gonçalves, António de Spínola ou Costa Gomes.

É americano, mas o nome não engana. Paul Manuel , doutorado em ciência política pela Universidade de Georgetown, Washington, nos Estados Unidos, é também um lusodescendente.A sua família tem origens em Rio Maior, um dos epicentros da revolução portuguesa.

Diria que o 25 de Novembro foi um momento decisivo da revolução, mas não tão importante como o 25 de Abril?

Para mim, o momento decisivo foi o Documento do Grupo dos Nove, que Melo Antunes redigiu com a participação fundamental de Vítor Alves. Foi a primeira vez na revolução que se apresentou um programa que indiciava uma saída, um plano para avançar num Portugal democrático.

Mas o evento culminante, que pôs fim a tudo, foi o dia 25 de Novembro. Pôs fim à ideia de que Portugal passaria rapidamente para uma sociedade utópica, socialista, agrária ou algo do género, através de meios militares. Portanto, foi um acontecimento decisivo, sim, desse ponto de vista.

Mas diria que foi mais um fim para a esperança não concretizada e desencadeada no dia 25 de Abril. O poder, a loucura e as esperanças do momento, foram de alguma forma resultado da opressão e do controlo da ditadura e da PIDE. Toda a frustração, toda a patologia que isto criou, foi desencadeada por pessoas que queriam uma sociedade melhor. Mas não se pode ter uma sociedade melhor impondo-a às pessoas. Estava-se a cometer o mesmo erro que Salazar cometeu. E foi isso que o Grupo dos Nove e o Documento dos Nove nos disseram.

O dia 25 de Novembro não teria o mesmo desfecho se o Documento dos Nove não tivesse sido redigido e assinado. Porque, uma vez terminado o dia 25 de Novembro, Portugal voltou às eleições e à orientação entre o Grupo dos Nove, o Documento e a sua relação de trabalho com Mário Soares. Assim, a sociedade política, os responsáveis pelo Estado e as Forças Armadas passaram a trabalhar em conjunto.

Poderíamos observar uma abordagem em duas vertentes. Temos o lado militar e o lado político. O Documento dos Nove é, na verdade, um documento político. E a trajetória política segue com Cunhal, Soares, Documento dos Nove, depois a Constituição de 1976, e assim sucessivamente. Por outro lado, a parte militar foi praticamente interrompida a 25 de novembro. Se avançarmos rapidamente, será que todas estas tensões cessariam provavelmente com a revisão da Constituição em 1982?

Foi uma correção. A revisão de 1982 foi muito importante porque era o momento certo. Se Portugal pretendia realmente ser a sociedade democrática e europeia que os liberais ambicionavam antes do 25 de Abril, era necessário agir. E vimos isso com a força de Sá Carneiro em 1979 e todo o movimento subsequente.

É claro que o princípio do controlo civil é fundamental em democracia. Os militares simplesmente não podem ter poderes de reserva. Esse foi um legado da revolução e um acordo para sair do impasse do Verão Quente. O Documento dos Nove foi um documento muito importante que permitiu ao povo ter uma voz ativa.

E, mais uma vez, foi um compromisso com os elementos radicais. Esta revisão de 1982 foi absolutamente necessária para que Portugal se tornasse uma sociedade democrática europeia e membro de pleno direito da União Europeia.

Considera que a Revolução portuguesa é tão importante, em termos de mudança global, como o período denominado das “Descobertas”. Samuel Huntington celebrizou este período como o início da terceira vaga de democratizações. É esse o ponto de partida?

Correto. A primeira vaga que Huntington observa aconteceu por volta de 1820 com a expansão da democracia na América e depois com uma onda inversa, no final do século XIX. Houve uma segunda onda pelo fim da Segunda Guerra Mundial e talvez uma onda inversa quando algumas colónias recém-independentes regressaram ao regime autoritário. E, de seguida, Portugal, a 25 de Abril de 1974, iniciou o processo. Mas, sinceramente, temos de datar a democracia em Portugal não a 25 de Abril de 1974, mas a 25 de Abril de 1976, quando se realizaram as eleições. Foi uma eleição verdadeiramente democrática, não uma assembleia constituinte.

Franco viu o que se passava em Portugal, ficou horrorizado ao pensar no que iria acontecer quando morresse

A transição espanhola foi realmente influenciada pelos acontecimentos em Portugal?

Os dois países têm uma relação difícil e complexa. Mas passaram muito tempo a observar-se mutuamente e a aprender um com o outro. Não há dúvida de que, quando Franco viu o que se passava em Portugal, ficou horrorizado ao pensar no que iria acontecer quando morresse. Estava no fim da vida, sabia que estava mais fraco e assim desesperado por encontrar uma solução pacífica.

Na minha entrevista com Otelo, ele partilhou-me os seus planos de batalha para 25 de Abril. Além de desligar os centros de comunicação, de transporte e todos os pontos de contacto, ele fechou a fronteira com Espanha, temendo uma invasão espanhola. Perguntei-lhe: ‘não estava a responder a algo que teria acontecido há 500 anos?’ Ele respondeu: ‘não, estamos sempre de olho em Espanha e eles estão sempre de olho em nós’.

Franco observou o que se passou em Portugal, a tomada do poder pelos militares e o radicalismo do "Verão Quente", e temeu que isso pudesse acontecer em Espanha. Era também assombrado pela memória da Guerra Civil de Espanha e não queria deixar isso como legado.

Posso ter muitos problemas com Franco como líder político, mas a transição para a monarquia em Espanha funcionou bem para o povo espanhol.

Gostaria de lhe perguntar sobre a perspetiva dos Estados Unidos e a teoria da “vacina portuguesa”, de Kissinger. Isto era real?

Sim. Foi 100% real. Kissinger via as coisas de uma forma estratégica, global e política. Foi o primeiro secretário de Estado americano a fazê-lo de uma forma não moralista, como na tradição desde Woodrow Wilson.

Chegou com uma mentalidade quase bismarckiana, de poder contra poder. Viu a expansão do eurocomunismo e o sucesso que a União Soviética estava a ter no mundo em desenvolvimento à medida que este se espalhava, certamente pela queda das colónias portuguesas e noutros lugares. Os comunistas estavam a disseminar-se.

E depois argumentou que se Portugal se tornasse comunista, isso não seria um grande problema em termos da NATO. Simplesmente deixariam de partilhar segredos com Portugal. Haveria algumas perdas estratégicas com os Açores, mas isso poderia ser gerido. E deixariam Portugal para os soviéticos, o que serviria de vacina contra a Espanha se tornar comunista e um regime estalinista na Europa Ocidental.

Essa visão dele era muito cruel, disposta a sacrificar o meu povo em Portugal, a minha família em Portugal, a sua e a de todos os outros. Uma visão horrível. E Mário Soares não tinha qualquer utilidade para isso, nem o embaixador Frank Carlucci.

Fale-me mais sobre o papel de Carlucci.

O embaixador americano Frank Carlucci tinha uma longa carreira no Departamento de Estado. Era um homem muito interessante. Ele era um italo-americano, um lutador, e alguém que acreditava fortemente na democracia, de deixar o povo decidir. Não tinha qualquer problema com a vitória de um candidato socialista, desde que fosse conquistada democraticamente. E foi assim que protestou veementemente no Departamento de Estado, em Washington, contra o seu chefe.

Tudo o que Kissinger dizia, ele respondia: “não está certo, não é verdade. E temos aqui alguém importante que está a mostrar que pode vencer. Chama-se Mário Soares”. Falou-lhe do Comboio da Liberdade quando Mário Soares viajou pela Europa e parou em vários locais. Apoiou tudo o que Mário Soares estava a tentar fazer. E convidou Mário Soares, garantindo que se encontrariam com o Presidente dos Estados Unidos. Costa Gomes e Mário Soares encontraram-se com o Presidente e com o secretário de Estado em Washington.

Kissinger disse nesse dia a Mário Soares: "Peço desculpa, não posso apoiá-lo, é um Kerensky português." E Mário Soares respondeu: "Mas eu não quero ser um Kerensky". E Kissinger respondeu: "Kerensky também não queria ser um Kerensky".