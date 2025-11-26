"O Chega é um sério candidato a vencer se houver eleições antecipadas"

São mais de 750 páginas que descrevem a génese, o funcionamento, o financiamento e os bastidores do Chega, atualmente a segunda força política do Parlamento. O jornalista Miguel Carvalho, autor do livro, acredita que tal escrutínio também existe sobre outros partidos, mas vinca que o Chega precisa de mais ainda por ter um "discurso moralista" contra os adversários. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em entrevista à Renascença, Carvalho admite o cenário de André Ventura vencer eleições em caso de uma nova crise política e considera que há "culpas no cartório" do jornalismo e dos restantes partidos para o crescimento do Chega. "Por Dentro do Chega" é o título do livro, que já vendeu milhares de exemplares, e que conta como o partido pode ser um "projeto pessoal de poder" de André Ventura.

Com que ideia é que partiu quando começou a pensar em escrever este livro? A ideia inicial - e pelos vistos pelo sucesso do livro confirma-se que há gente interessada - sempre foi explorar mais o fenómeno do que propriamente o seu líder. Há uma sobre-exposição do líder. Desde 2020, quando comecei a acompanhar as ações do Chega, queria conversar com muita gente do seu universo eleitoral e dirigentes. O que me interessou foi mais o fenómeno. Perceber como é que tinha nascido aquilo, o que é que fazia que pessoas de sítios tão diferentes, geograficamente, de posturas políticas tão diferentes, de percursos políticos tão diferentes, até muito contraditórias entre si, como é que tinham se sentido atraídos para um fenómeno deste tipo. Os fenómenos não se misturam? O Chega existiria da forma que existe sem um líder como André Ventura? Eu acho que não. Muitas das razões têm por base o voto de protesto, que é fruto de muita raiva acumulada, muito ressentimento ao longo de anos em relação à classe política e em relação ao facto de sucessivos governos não terem cumprido a palavra dada. Se formos a isso, quase que podemos fazer uma caricatura, com uma base séria, e dizer que os criadores do Chega foram os governos do PS e do PSD, com a ajuda do CDS, porque falharam naquilo que as pessoas mais criticam e que eu ouvi a correr o país de norte a sul. O "Ventura Country" vai cá estar mesmo que André Ventura saia, porque há uma sensação clara de abandono. Se os Governos e o Estado não derem resposta a problemas que estão há muito identificados - maus serviços públicos ou até o desaparecimento do Estado - este "Ventura Country" irá procurar outro Ventura. Mas eu continuo a fazer uma separação grande entre a liderança e o aparelho político do Chega, com os seus deputados, o seu universo eleitoral, que é muito mais complexo, muito mais variado e tem motivações muito diversas e contraditórias para ter escolhido o Chega.

É um partido ultra-heterogéneo? Sim, ultra-heterogéneo. Faz muito sentido essa expressão porque o Chega veio romper com tudo o que era a adesão típica aos partidos tradicionais. Eu dou o exemplo, no livro, do restaurante. Vamos imaginar o Chega como um restaurante que tem o chefe Ventura, com uma ementa de 10, 12 pratos: o discurso anti-imigração, o discurso contra a comunidade cigana, etc. E o eleitor do Chega, e eu conheci centenas, vota nas três ou quatro coisas, escolhe as três ou quatro coisas que estão nessa ementa, como se escolhesse salteado de legumes ou bacalhau com broa. E ignora os outros? Ignora e, às vezes, até combate. Eu encontrei, e não são tão poucos como isso, muitos militantes do Chega, que não gostam mesmo do discurso que André Ventura faz, por exemplo, em relação à comunidade cigana. Ou porque vivem próximo de alguma comunidade cigana e nunca tiveram problemas ou porque têm amigos ciganos, tudo isso. Rejeitam isso, mas, se lhes falarmos, por exemplo, da educação sexual nas escolas, eles acham que o Ventura é a única pessoa que combate isso. E o inverso também é verdade. É mesmo muito complexo. Neste aparelho do Chega, há sempre uma pergunta: quem é que financia o partido, quem são os principais financiadores? Grande parte do seu financiamento é português. Temos, inevitavelmente, uma elite económico-financeira que aqui e ali também financiará outros partidos, mas que agora sente que o Chega é uma via rápida para conquistar os seus interesses, de reduzir o Estado ao seu papel mínimo, de ter rédea livre em relação a impostos, etc. Isto é o grosso, muita gente com posses e grandes famílias, mas também encontrei gente que é capaz de tirar ao pão e à saúde para pagar a sua cota no Chega. E isto é muito significativo também.

Há figuras mediáticas como Miguel Milhão, um empresário fundador da Prozis, ou Numeiro, um youtuber e influencer conhecido que estão nesse lote? Estas pessoas têm influência sobre a direção do Chega ou são só "endorsements" políticos que depois não conseguem exercer influência? Sobre estes casos em concreto não encontrei prova de financiamento. Encontra-se lá a família Champalimaud, João Maria Bravo - que era, à época deste livro, o maior negociador de armas e de equipamento militar com o Estado. Era um dos principais financiadores do Chega. Essas figuras são úteis para o Chega porque expandem a narrativa do partido, mas não houve uma espécie de OPA [Oferta Pública de Aquisição] sobre o seu pensamento. É um bocado como as Forças de Segurança: não partilho a tese de que o Chega se infiltrou. Havia setores que pensavam o que o Chega oferece como bandeira política. O mesmo se passa com alguns influencers e youtubers. Quem é, neste momento, o grande ideólogo do Chega? Acho que não tem um ideólogo neste momento… E tem ideologia? A ideologia básica - com alguns laivos de nacionalismo retardado e algumas políticas identitárias - é a pauta essencial do neoliberalismo. Manter o Estado naquelas suas funções mais ligadas à segurança, à defesa, etc. e colocá-lo no ponto mais frágil possível. Redução de impostos numa grande escala para as grandes empresas. O Chega nunca se teve muito interessado em discutir ideologia. O último que tentou fazer algum trabalho nesse sentido foi o Gabriel Mithá Ribeiro que, como sabemos, saiu do Parlamento, saiu do partido.

Este livro pretende mostrar que o Chega tem tantos ou mais defeitos que os partidos que tanto o critica? Sim. Nestes poucos anos, o Chega elevou ao cubo uma quantidade de vícios e de casos que os partidos tradicionais da democracia portuguesa levaram muitos anos a ter e têm. Mas o Chega assume-se como partido antissistema e tem os piores vícios do sistema dentro do seu próprio partido. Todos os dias há um caso, é revelador da falta de filtro que o partido tem em relação a candidatos, a dirigentes, em relação à própria militância. A prova máxima disso são as últimas eleições autárquicas, em que o Chega teve por esse país fora dezenas de candidatos que são da estrutura, simpatizam ou partilham conteúdos do 1143 de Mário Machado. Alguns foram eleitos defendendo coisas que até para alguns militantes do Chega mais extremistas parecem exageradas. Muitos dos testemunhos que recolhe são de pessoas que já saíram do partido e muitos, em diferentes ocasiões, falam do Chega como uma espécie de meio para a chegada ao poder de André Ventura? Sempre disse - e havia alguns colegas nossos [jornalistas] que me criticavam bastante em privado - que isto era um projeto de poder pessoal. Era fácil ir às sessões, começar a conversar com militantes e dirigentes e perceber isso, rapidamente. A forma como ele dirigia o partido, com um conhecimento muito grande de situações graves e menos graves, amordaçando e afunilando o partido cada vez mais, é um fenómeno Chega unipessoal. O Chega hoje é muito menos livre e os sucessivos acórdãos do Tribunal Constitucional de alguma maneira o confirmam, do que era no início. É um projeto de poder pessoal desde o início, de um homem que quis ser escritor, quis ser presidente do Benfica, quis ser comentador, já quis ser tudo, e descobriu que o Chega lhe proporcionava um nicho, que, entretanto, alargou para quase um milhão e meio de pessoas.

Muitas das pessoas que entrevista já saíram do Chega. Isso não pode agravar a imagem que eles passam do funcionamento do partido? Houve pessoas que falaram e, obviamente, o ressentimento está lá. Alguns porque não conseguiram determinados objetivos internamente, outros por princípio. Houve gente que se afastou do Chega porque, ao fim de algum tempo, percebeu que não era o caminho. A dissidência no Chega é muito variada e complexa. Temos pessoas que saíram por razões aparentemente válidas, mas também temos gente que saiu do Chega porque acha que o Chega virou à esquerda e, portanto, foi para o ADN. E gente que bebe das teorias conspirativas muito populares nos Estados Unidos, sobretudo durante a pandemia, em que a gota de água foi o facto de imaginarem que a direção fazia rituais satânicos com crianças em Sintra. Entrevistei militantes, fundadores e até de alguns dirigentes intermédios ou de topo. O que eu procurei foi fazer o retrato mais fiel do que tinha sido o Chega nestes anos. E da direção do Chega não chegou nenhum desmentimento formal do que aqui está. Uma das queixas da direção e dos protagonistas do Chega é que não há outros partidos que tenham este escrutínio. Este nível de escrutínio que coloca neste livro também existe com outros partidos? Uma das críticas e algumas com insultos que eu recebo nas redes sociais é "ah, mas por que não escreves um livro sobre o PS e o PSD, então isso seriam vários volumes". Há dias destaquei os vários livros que já foram publicados nas últimas décadas sobre o PS, sobre o PSD sobre a forma como o Estado se deixou corromper em algumas áreas, os bancos desta vida. Se os militantes e os eleitores do Chega quiserem ler, não faltam livros por aí espalhados e não estão esgotados. O Chega merece um escrutínio, se calhar um pouco maior, porque o seu discurso moralista em relação à República também pede isso. É um partido que, supostamente, vem para moralizar.

Teme que, da forma como a sociedade está hoje polarizada, este livro possa nunca chegar a ser lido por pessoas que votam no Chega e por pessoas que simpatizam com o partido? Tenho tido as reações exatamente contrárias. Já fiz cerca de 15 ou 16 sessões de apresentação, todas a abarrotar, por esse país fora, onde estão sempre presentes pessoas que abandonaram o Chega ou que ainda estão no Chega. Pessoas do Chega que ficam na fila para me pedir autógrafos para elas ou para os filhos. Se eu achava que este livro podia só limitar-se a esclarecer os que já estão minimamente esclarecidos sobre o Chega, a verdade é que tem saltado essas fronteiras. Este livro não está a chegar apenas aos convertidos. Nesta investigação, fala com dezenas ou centenas de pessoas teve algum episódio menos simpático de pessoas que não tenham gostado de ser escrutinadas? Não, de uma forma geral não. Nem durante nem depois. Tirando um ou outro episódio nas redes sociais, provocado pelo próprio André Ventura, que implicou que eu, a dada altura, tivesse de lidar com mensagens nas redes sociais de gente a perguntar-me onde é que eu morava, poucos dias depois do nascimento da minha filha. As situações que eu vivi nem sequer podem ser comparáveis com aquilo que foram que foi vivido por muitos jornalistas que acompanharam campanhas eleitorais do Chega e que foram vítimas de quase diárias de "bullying" das comitivas. Como o Pedro Coelho [jornalista], por exemplo, que teve ameaças de um nível que eu não tive. De uma forma geral, também tenho de ser justo: tirando a direção do Chega - e mesmo aí com exceções - o universo eleitoral do Chega sempre me tratou com muito respeito. Com vontade de trocarmos impressões de dialogar e de encontrarmos essa zona de encontro onde possamos falar do que é o Chega sem agressões, sem nenhuma violência. As mensagens que ainda hoje me chegam reconhecem isso, as pessoas reconhecem que o trabalho foi sério, equilibrado íntegro e isso satisfaz-me.

