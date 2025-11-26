"O Chega é um sério candidato a vencer se houver eleições antecipadas"

Com que ideia é que partiu quando começou a pensar em escrever este livro?

A ideia inicial - e pelos vistos pelo sucesso do livro confirma-se que há gente interessada - sempre foi explorar mais o fenómeno do que propriamente o seu líder. Há uma sobre-exposição do líder. Desde 2020, quando comecei a acompanhar as ações do Chega, queria conversar com muita gente do seu universo eleitoral e dirigentes. O que me interessou foi mais o fenómeno. Perceber como é que tinha nascido aquilo, o que é que fazia que pessoas de sítios tão diferentes, geograficamente, de posturas políticas tão diferentes, de percursos políticos tão diferentes, até muito contraditórias entre si, como é que tinham se sentido atraídos para um fenómeno deste tipo.

Os fenómenos não se misturam? O Chega existiria da forma que existe sem um líder como André Ventura?

Eu acho que não. Muitas das razões têm por base o voto de protesto, que é fruto de muita raiva acumulada, muito ressentimento ao longo de anos em relação à classe política e em relação ao facto de sucessivos governos não terem cumprido a palavra dada. Se formos a isso, quase que podemos fazer uma caricatura, com uma base séria, e dizer que os criadores do Chega foram os governos do PS e do PSD, com a ajuda do CDS, porque falharam naquilo que as pessoas mais criticam e que eu ouvi a correr o país de norte a sul.

O "Ventura Country" vai cá estar mesmo que André Ventura saia, porque há uma sensação clara de abandono. Se os Governos e o Estado não derem resposta a problemas que estão há muito identificados - maus serviços públicos ou até o desaparecimento do Estado - este "Ventura Country" irá procurar outro Ventura. Mas eu continuo a fazer uma separação grande entre a liderança e o aparelho político do Chega, com os seus deputados, o seu universo eleitoral, que é muito mais complexo, muito mais variado e tem motivações muito diversas e contraditórias para ter escolhido o Chega.