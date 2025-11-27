Orçamento do Estado: Governo avisou que não é “caldeirão da sopa da pedra" e oposição alterou muito pouco

27 nov, 2025 - 06:15 • Manuela Pires
Depois de quatro dias de votações das mais de duas mil propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2026, apenas 163 foram aprovadas - 119 delas da oposição. A grande maioria foi rejeitada, mas PS e Chega conseguiram uma "coligação negativa" para aprovar o congelamento das propinas e o fim das portagens em algumas autoestradas.
No último dia de votações, o secretário de Estado do Orçamento fez um último apelo e avisou a oposição de que o orçamento não é um caldeirão “de uma espécie de sopa da pedra legislativa para a qual cada partido contribui com o seu punhado de diplomas, despejando-os na mesma panela, sem olhar à coerência, à hierarquia das prioridades e, sobretudo, à capacidade de financiamento dessas medidas”.
Apesar dos avisos dos vários ministros e dos partidos que apoiam o Governo, a oposição aprovou algumas propostas, mas que no essencial não mexem muito com as contas do Estado.
O Partido Socialista foi a força política que mais propostas conseguiu aprovar até esta quarta-feira, com 29, seguindo-se o PCP com 22, o Chega com 20, o PAN com 18, Livre com 17 e o Bloco de Esquerda, com apenas 8. No fim da tabela estão a Iniciativa Liberal, com 3 propostas aprovadas, e o JPP com apenas uma.
Propinas
No fim de uma longa tarde de votações o Chega alterou o sentido de voto e aprovou a proposta do PS que mantém o valor das propinas no próximo ano em 697 euros por ano. A proposta foi viabilizada com os votos contra do PSD, CDS e Iniciativa Liberal e os votos favoráveis das restantes bancadas. O PSD acusa o Chega de travar o aumento das propinas que custa às famílias “um carioca duplo por mês”.
Portagens
Apesar dos apelos do governo, o parlamento aprovou a isenção parcial de portagens na A2 e no A6, no Alentejo, mas apenas para os residentes, particulares e empresas.
A proposta teve o voto favorável de todos os partidos, incluindo o Chega. O PAN absteve-se e o PSD, CDS e IL votaram contra. Segundo a proposta, “a implementação deste regime de isenção é feita através da utilização de dispositivo eletrónico associado à matrícula do veículo”.
A isenção deve estar a funcionar nos primeiros três meses do próximo ano.
Foi ainda aprovada outra proposta do PS que pretende eliminar as portagens na totalidade da autoestrada A25, porque restou um pequeno troço onde ainda se pagava taxa de portagem.
Tribunal Constitucional
Contra a vontade do governo, a oposição aprovou uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado do Chega que reforça a verba em mais 1,6 milhões de euros para o Tribunal Constitucional.
A decisão foi tomada depois do presidente do tribunal ter pedido para ser ouvido no parlamento e durante a audição o Juiz João José Abrantes explicou que sem essa verba o tribunal teria dificuldades em funcionar. O PSD criticou a atitude do presidente e pôs em causa a gestão orçamental do Tribunal Constitucional.
A proposta teve os votos favoráveis do PS e dos restantes partidos, PSD e CDS votaram contra. PCP, Livre e Iniciativa Liberal abstiveram-se.
Forças de Segurança
Da noite para o dia, o Chega mudou de ideias e aprovou o aumento do subsídio de patrulha da PSP e da GNR para os próximos dois anos, proposto pelo Partido Socialista.
Segundo a proposta aprovada, em 2026 o subsídio de patrulha vai aumentar para 90,03 euros para Sargentos e 84,13 euros para Guardas, na GNR, na PSP para Chefes e agentes.
No ano de 2027, o valor mensal do suplemento de ronda ou patrulha é fixado nos 115,03 para Sargentos ou Chefes e 109,13 para guardas ou agentes.
IVA da Caça a 6%
A proposta tem a assinatura do PSD e do CDS e foi aprovada com os votos favoráveis do Chega, a abstenção do PS e os votos contra do Livre, Bloco de Esquerda e PAN.
Foi viabilizada a redução do IVA da caça de 23 para 6 por cento. Segundo o PSD as miudezas já pagavam a taxa reduzida de IVA, mas a carne de caça maior e menor estava taxada a 23 por cento, o que para os social-democratas não fazia sentido.
IVA de obras de arte a 6%
A ministra da cultura já tinha dito que a ideia “fazia sentido” e o parlamento acabou por aprovar as propostas do Chega e do Partido Socialista para reduzir o IVA sobre as transações de obras de arte de 23% para 6%.
O Partido Socialista fez a proposta na sequência das declarações da ministra e para "responder às legítimas expectativas do sector”.
Um psicólogo por 500 alunos
O Livre conseguiu aprovar uma proposta que defende que o governo deve aplicar a regra de ter um psicólogo por 500 alunos nas escolas públicas. Os deputados aprovaram ainda outra proposta do Livre para garantir o financiamento das Equipas Comunitárias de Saúde Mental.
IVA de livros e concertos no IRS
A partir de 2026, os contribuintes podem deduzir ao IRS parte do IVA da compra de livros e bilhetes de entradas em espetáculos culturais. A proposta do PS diz que parte do IVA dos bilhetes para entrada em espetáculos, museus e monumentos ou da compra de livros poderá ser deduzida no IRS, desde que o consumidor peça fatura com número de contribuinte, com o limite de 250 euros por agregado familiar.
Programa Cheque-Livro
A proposta foi apresentada pelo Chega e no próximo ano, é criado um cheque e-book, nos mesmos termos do cheque-livro, no valor de 60 euros. Este cheque é atribuído aos jovens, “residentes em território nacional, detentores de cartão de cidadão e que façam 18 anos nesse ano civil”. A proposta contou com o voto contra do Livre e as abstenções do PS, PCP, BE, PAN e IL.
Parlamento
Pensões
O parlamento rejeitou todas as propostas da oposição para aumentar as pensões. O PS absteve-se na proposta do Chega e o partido de André Ventura votou contra a proposta socialista.
O PS fazia depender o aumento de pensões em 2027 da atribuição do bónus pelo governo, mas o chega defendia o aumento de 1,5 % para pensões até 1500 euros.
Receita ISP para baixar IVA alimentos
O parlamento rejeitou a proposta de alteração ao Orçamento do Estado do PS que queria que a receita fiscal proveniente da eliminação total ou parcial do desconto do ISP, fosse aplicada na redução do IVA em bens alimentares essenciais. A proposta foi chumbada com votos contra do PSD, CDS, Chega e IL.
Portagens do Chega
O Chega apresentou várias propostas para eliminar o pagamento de portagens em lugares específicos como por exemplo na A1 no concelho de Vila Franca de Xira, mas propunha a possibilidade de acabar com as portagens em todo o território. Todas estas propostas foram rejeitadas
Geradores para as rádios
O Partido Socialista queria inscrever uma verba no Orçamento do Estado para as rádios poderem adquirir geradores.
O Programa de Apoio à Resiliência Energética das Rádios Portuguesas que o PS pretendia criar, visava a “aquisição, instalação e manutenção de geradores nas rádios locais e regionais licenciadas e operando em território nacional, com o objetivo de garantir a continuidade de emissão e informação pública em situações de catástrofe, falhas de rede ou interrupções prolongadas de energia” lê-se na nota informativa. A proposta foi rejeitada.