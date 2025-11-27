Orçamento do Estado: Governo avisou que não é “caldeirão da sopa da pedra" e oposição alterou muito pouco

Depois de quatro dias de votações das mais de duas mil propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2026, apenas 163 foram aprovadas - 119 delas da oposição. A grande maioria foi rejeitada, mas PS e Chega conseguiram uma "coligação negativa" para aprovar o congelamento das propinas e o fim das portagens em algumas autoestradas.

No último dia de votações, o secretário de Estado do Orçamento fez um último apelo e avisou a oposição de que o orçamento não é um caldeirão “de uma espécie de sopa da pedra legislativa para a qual cada partido contribui com o seu punhado de diplomas, despejando-os na mesma panela, sem olhar à coerência, à hierarquia das prioridades e, sobretudo, à capacidade de financiamento dessas medidas”.

Apesar dos avisos dos vários ministros e dos partidos que apoiam o Governo, a oposição aprovou algumas propostas, mas que no essencial não mexem muito com as contas do Estado.

O Partido Socialista foi a força política que mais propostas conseguiu aprovar até esta quarta-feira, com 29, seguindo-se o PCP com 22, o Chega com 20, o PAN com 18, Livre com 17 e o Bloco de Esquerda, com apenas 8. No fim da tabela estão a Iniciativa Liberal, com 3 propostas aprovadas, e o JPP com apenas uma.

O que muda no Orçamento

Propinas

No fim de uma longa tarde de votações o Chega alterou o sentido de voto e aprovou a proposta do PS que mantém o valor das propinas no próximo ano em 697 euros por ano. A proposta foi viabilizada com os votos contra do PSD, CDS e Iniciativa Liberal e os votos favoráveis das restantes bancadas. O PSD acusa o Chega de travar o aumento das propinas que custa às famílias “um carioca duplo por mês”.

Portagens

Apesar dos apelos do governo, o parlamento aprovou a isenção parcial de portagens na A2 e no A6, no Alentejo, mas apenas para os residentes, particulares e empresas.

A proposta teve o voto favorável de todos os partidos, incluindo o Chega. O PAN absteve-se e o PSD, CDS e IL votaram contra. Segundo a proposta, “a implementação deste regime de isenção é feita através da utilização de dispositivo eletrónico associado à matrícula do veículo”.

A isenção deve estar a funcionar nos primeiros três meses do próximo ano.

Foi ainda aprovada outra proposta do PS que pretende eliminar as portagens na totalidade da autoestrada A25, porque restou um pequeno troço onde ainda se pagava taxa de portagem.

Tribunal Constitucional

Contra a vontade do governo, a oposição aprovou uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado do Chega que reforça a verba em mais 1,6 milhões de euros para o Tribunal Constitucional.

A decisão foi tomada depois do presidente do tribunal ter pedido para ser ouvido no parlamento e durante a audição o Juiz João José Abrantes explicou que sem essa verba o tribunal teria dificuldades em funcionar. O PSD criticou a atitude do presidente e pôs em causa a gestão orçamental do Tribunal Constitucional.

A proposta teve os votos favoráveis do PS e dos restantes partidos, PSD e CDS votaram contra. PCP, Livre e Iniciativa Liberal abstiveram-se.