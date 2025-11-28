O Orçamento em números: PSD/CDS quase sempre contra, PS lidera abstenções e PAN domina votos a favor

Com PSD e CDS isolados, o Orçamento do Estado para 2026 foi esta quinta-feira aprovado na votação final global graças à abstenção do Partido Socialista - e com Chega, Iniciativa Liberal, Livre, PCP, Bloco de Esquerda, JPP e PAN a votarem contra.

Durante os quatro dias de debate na especialidade foram votadas 2.193 iniciativas diferentes para alterar a proposta de Orçamento do Governo, mas só 163 foram aprovadas - cerca de 8% do total. Apesar do maior número de iniciativas alguma vez registado, esta é a taxa de aprovação mais baixa, pelo menos, dos últimos sete anos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo a página Hemicycle Party, que recolhe os números diretamente da página da Assembleia da República, apenas o Orçamento do Estado de 2023 se aproxima (a taxa de aprovação foi de 8,7%). Antes de 2022, a percentagem de propostas de alteração aprovadas na especialidade era muito superior - 24% no OE 2021 e 29,5% no OE 2020.

Do total de propostas aprovadas, 41 foram da autoria do PSD e CDS-PP, enquanto os dois partidos do Governo aprovaram 73 das propostas que passaram. Noutros 89 casos, deu-se uma "coligação negativa", com PS, Chega ou outros partidos a juntarem-se para aprovarem as propostas.

O PS foi o partido da oposição com mais iniciativas viabilizadas - 31 -, seguido do PCP, com 22, e do Chega, com 20. O PAN viu passarem 19 propostas e o Livre 17, enquanto o Bloco de Esquerda teve oito propostas aprovadas. As forças políticas com menos propostas aprovadas foram Iniciativa Liberal, com três, e o JPP, com duas.

Uma das propostas em questão, do PCP, conseguiu passar mesmo sem os votos a favor, de PSD, Chega e PS - os três maiores partidos no Parlamento. A votação que aprovou o "Direito ao acompanhamento dos doentes com demência" teve voto a favor de PCP, Bloco de Esquerda, Livre e PAN, com abstenção dos restantes partidos.

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, no final do debate, Luís Montenegro estimou que as medidas aprovadas tenham um impacto de 100 milhões de euros, contra a vontade de PSD e CDS-PP.