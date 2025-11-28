O Orçamento em números: PSD/CDS quase sempre contra, PS lidera abstenções e PAN domina votos a favor

28 nov, 2025 - 06:45 • Diogo Camilo
Com PSD e CDS isolados, o Orçamento do Estado para 2026 foi esta quinta-feira aprovado na votação final global graças à abstenção do Partido Socialista - e com Chega, Iniciativa Liberal, Livre, PCP, Bloco de Esquerda, JPP e PAN a votarem contra.
Durante os quatro dias de debate na especialidade foram votadas 2.193 iniciativas diferentes para alterar a proposta de Orçamento do Governo, mas só 163 foram aprovadas - cerca de 8% do total. Apesar do maior número de iniciativas alguma vez registado, esta é a taxa de aprovação mais baixa, pelo menos, dos últimos sete anos.
Segundo a página Hemicycle Party, que recolhe os números diretamente da página da Assembleia da República, apenas o Orçamento do Estado de 2023 se aproxima (a taxa de aprovação foi de 8,7%). Antes de 2022, a percentagem de propostas de alteração aprovadas na especialidade era muito superior - 24% no OE 2021 e 29,5% no OE 2020.
Do total de propostas aprovadas, 41 foram da autoria do PSD e CDS-PP, enquanto os dois partidos do Governo aprovaram 73 das propostas que passaram. Noutros 89 casos, deu-se uma "coligação negativa", com PS, Chega ou outros partidos a juntarem-se para aprovarem as propostas.
O PS foi o partido da oposição com mais iniciativas viabilizadas - 31 -, seguido do PCP, com 22, e do Chega, com 20. O PAN viu passarem 19 propostas e o Livre 17, enquanto o Bloco de Esquerda teve oito propostas aprovadas. As forças políticas com menos propostas aprovadas foram Iniciativa Liberal, com três, e o JPP, com duas.
Uma das propostas em questão, do PCP, conseguiu passar mesmo sem os votos a favor, de PSD, Chega e PS - os três maiores partidos no Parlamento. A votação que aprovou o "Direito ao acompanhamento dos doentes com demência" teve voto a favor de PCP, Bloco de Esquerda, Livre e PAN, com abstenção dos restantes partidos.
Entre os partidos que mais vezes repetiram o voto, o PSD e CDS lideram confortavelmente: nas 2.215 votações em que participaram, votaram contra 2.122 propostas - uma percentagem de 95,8% de desacordo com as iniciativas apresentadas.
Para comparação, a segunda força política que mais vezes votou contra durante o debate na especialidade foi o Iniciativa Liberal e só o fez em 813 votações - quase três vezes menos que a coligação do Governo.
O PS ajudou o Governo a chumbar grande parte das medidas, ao abster-se em 1.668 das propostas destes quatro dias e votar contra em outras 254 iniciativas, segundo os números do Hemicycle Party
O partido que menos votou contra as proposta de alteração ao Orçamento foi o PAN, com 166 propostas chumbadas, seguido do Bloco de Esquerda, com 217, e do Livre, com 235 votações contra.
Do lado contrário, e tal como foram os partidos que menos votaram contra, PAN e Bloco de Esquerda foram os partidos que mais votaram a favor das várias propostas na especialidade, mesmo que muitas não tenham sido da sua autoria, já que os partidos com mais iniciativas foram o PCP e o Chega.
O PAN, com 1.837 votos a favor em propostas, foi a força política a dar mais a "luz verde" às propostas - uma taxa de aprovação de 83%.
Já o Bloco de Esquerda votou a favor por 1.798 vezes, para uma taxa de aprovação de 81% - a mesma da JPP.
Do lado contrário, PS e PSD/CDS foram as forças políticas que menos vezes votaram a favor: os socialistas votaram a favor de 289 propostas (para uma taxa de aprovação de 13%), enquanto os partidos do Governo votaram a favor de apenas 80 (cerca de de 4% das propostas), das quais apenas 73 foram aprovadas.
OE 2026
De maneira impressionante, das mais de duas mil propostas apresentadas, apenas cinco tiveram unanimidade e foram aprovadas por todos os partidos.
Dessas cinco, quatro foram apresentadas pelo PAN e todas têm causas nobres:
- o alargamento das campanhas nacionais de promoção e sensibilização relativamente ao rastreio do cancro da mama;
- criação e implementação de um projeto piloto no Serviço Nacional de Saúde de kits de emergência para vítimas de abusos sexuais e violação;
- o alargamento do programa de habitação Porta 65+ às vítimas de violência doméstica;
- reforço da acessibilidade nas residências universitárias no ensino superior;
O quinto projeto, que também foi aprovado por todos os partidos, diz respeito ao lançamento de um "concurso público para a conceção e construção do sistema fixo de transposição sedimentar (Bypass) da Barra da Figueira da Foz".
Do lado contrário, três propostas tiveram a curiosidade de não terem recebido votos a favor de qualquer força política - duas do JPP e uma do Bloco de Esquerda.