Em Lisboa, o 1.º Dezembro trouxe bandas filarmónicas, mas o povo não veio à rua. "Desconhecia até agora"

Estiveram imóveis, do início ao fim, apoiadas numa baia a meio da Avenida, foi controlando e avaliando a prestação das 33 bandas que desfilaram até à Praça dos Restauradores, onde cantaram o hino nacional. Apesar da estreia, Branca vincou que reconhece o valor do feriado da Restauração da Independência – e, depois de uma breve aula de história sobre o que aconteceu em 1640, aproveitou para criticar quem parece não dar o mesmo valor à data.

“Acho que muitas pessoas infelizmente não percebem. Começando pelo nosso Primeiro-Ministro, que não esteve presente lá hoje. É uma coisa que realmente… enfim”, lamentou, referindo-se à ausência de Luís Montenegro das celebrações da manhã do 1 de dezembro, nos Restauradores, em Lisboa.

Quem se junta às críticas é André Pereira. Tem 23 anos, também toca numa banda e é um dos poucos que corre cima e baixo a filmar tudo. Embora nunca tenha tido o privilégio de participar, vem todos os anos assistir e não compreende a pouca adesão nas ruas, comparado com outras datas, como o 25 de Abril.

“É uma coisa boa para assistir em família, para o pessoal sair de casa – ainda por cima é feriado. Ouvir a banda, ouvir na avenida, ouvir o hino lá em baixo. Acho que é bom para toda a gente”, aponta.