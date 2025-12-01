Em Lisboa, o 1º Dezembro trouxe bandas filarmónicas, mas o povo não veio à rua. "Desconhecia até agora"

01 dez, 2025 - 19:05 • Alexandre Abrantes Neves
O som imponente dos tambores, pontuado pela alegria dos trompetes, impele qualquer um a interromper o passeio e a tentar perceber o que se passa. Ocupa-se um dos muitos lugares na primeira fila, aproveita-se as baias para o apoio de braços, assiste-se à marcha por um punhado de minutos e segue-se caminho, sem tropeçar em ninguém na saída.
Em Lisboa, as dezenas de pessoas que se juntaram para assistir à marcha filarmónica comemorativa do 1.º de Dezembro não encheram a Avenida da Liberdade – e, entre os curiosos, poucos eram aqueles que conheciam a iniciativa.
“Juntei-me pelas pessoas, porque gosto de música, mas não sei o que se passa. Estávamos aqui de passagem, viemos passar o fim de semana”, conta à Renascença Ana Silva, que veio de Norte acompanhada da filha.
Como ela há muitos, desde turistas até Francisco Fazendas que só conheceu a marcha porque a “filha está a participar na banda, é a minha primeira vez também” ou Branca Alves, que “ouviu falar” na televisão e arranjou uma amiga para vir matar a curiosidade.
Estiveram imóveis, do início ao fim, apoiadas numa baia a meio da Avenida, foi controlando e avaliando a prestação das 33 bandas que desfilaram até à Praça dos Restauradores, onde cantaram o hino nacional. Apesar da estreia, Branca vincou que reconhece o valor do feriado da Restauração da Independência – e, depois de uma breve aula de história sobre o que aconteceu em 1640, aproveitou para criticar quem parece não dar o mesmo valor à data.
“Acho que muitas pessoas infelizmente não percebem. Começando pelo nosso Primeiro-Ministro, que não esteve presente lá hoje. É uma coisa que realmente… enfim”, lamentou, referindo-se à ausência de Luís Montenegro das celebrações da manhã do 1 de dezembro, nos Restauradores, em Lisboa.
Quem se junta às críticas é André Pereira. Tem 23 anos, também toca numa banda e é um dos poucos que corre cima e baixo a filmar tudo. Embora nunca tenha tido o privilégio de participar, vem todos os anos assistir e não compreende a pouca adesão nas ruas, comparado com outras datas, como o 25 de Abril.
“É uma coisa boa para assistir em família, para o pessoal sair de casa – ainda por cima é feriado. Ouvir a banda, ouvir na avenida, ouvir o hino lá em baixo. Acho que é bom para toda a gente”, aponta.
O momento em que o hino ecoou, sincronizado pelos instrumentos das 33 bandas, foi aquele que teve maior adesão e juntou os apoiantes das várias filarmónicas, vindos de todo o país. Para Gertrudes Veríssimo, da banda Capricho Bejense que se estreou na marcha, tocar “A Portuguesa” foi o ponto alto do dia. “Foi o auge disto tudo”, destaca.
Apesar da felicidade do convite para participar, Gertrudes não tapa o sol com a peneira e é rápida a identificar o único ponto de que não gostou: a falta de adesão.
“Sendo feriado e a cidade, Lisboa, podia ter um bocadinho mais gente. Mas as bandas filarmónicas não agradam a toda a gente. Deixa-me um bocadinho de pena – é cultura, a nossa cultura”, rematou, numa altura em que já muitos telemóveis se erguiam para fotografar as luzes de Natal.