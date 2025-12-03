“Uma alternativa ao sebastianismo inerte”. O “super-homem” Manuel João Vieira formaliza candidatura a Belém

03 dez, 2025 - 16:31 • Alexandre Abrantes Neves
A vontade é tanta, depois de quatro candidaturas que nunca chegaram à entrega das assinaturas, que foi preciso esperar à porta para que o Tribunal arrancasse os trabalhos depois de almoço.
“Fumar é aqui, cá fora”, diz Manuel João Vieira para o mandatário nacional, o ator David Almeida. O isqueiro falta e o mandatário acena para os jornalistas, plantados à frente do Palácio Ratton – um repórter consegue ajudá-lo e o compasso de espera continua, até o cigarro se apagar e ser hora de entregar as 12.500 (ou “1.250, como disse inicialmente, e por lapso, o candidato) assinaturas, acima das 7.500 exigidas por lei.
Enquanto o processo é formalizado, o ambiente à porta do Palácio Ratton é praticamente de silêncio. “‘Tou? Vê lá mais gente, isto parece um funeral”, pede um dos poucos apoiantes (eram cerca de uma dezena) ao telefone.
Às 14h08, as portas de vidro abrem e Manuel João Vieira desce o lanço de escadas, enquanto empurra a cadeira de rodas e ajuda o mandatário nacional.
“Eu gostava de ser uma alternativa aos atuais candidatos políticos. Obviamente que só desisto depois de ser eleito, é um mote que eu tenho desde 2001”, aponta, explicando que quer contrariar o “sebastianismo inerte que existe há tempo de demais” e ajudar Portugal a dar o “pulo em frente”. Mas como?
“Portugal tem excelentes especialistas em várias áreas. Portugal não utiliza várias coisas que tem ao seu alcance. Portugal é um dos países com uma das maiores reservas de ouro do mundo, que pode pôr também ao seu serviço naquilo que é engenharia espacial, naquilo que é engenharia agrícola, naquilo que é inteligência artificial”, defendeu.
O pin do Super-Homem, ancorado no blazer cinzento e onde se lia “Vieira 2026”, estava alinhado com as palavras preparadas: o mais difícil em todo o processo não foi recolher as assinaturas, mas sim contrariar “quem o tentou impedir”.
“Existe um polvo que está, desde 2001, a impedir o candidato Vieira de entrar na vida política. Esse polvo tem uma cabeça e cada tentáculo tem uma cabecinha, que tem mais tentáculos com mais cabecinhas. Mas isto não faz sentido nenhum”.
Já quanto ao voto na possível segunda volta, ainda é uma incógnita. “Vai fazer essa reflexão” durante a campanha eleitoral, mas o foco vai passar por mostrar o “amor à pátria” e a um Portugal que já “liderou e conquistou os mercados internacionais, a pirataria e os mares”.
A comitiva já começava a recolher, quando um cartaz A2, dobrado ao meio e segurado por uma criança, o chamou à atenção. “Ah, falta o meu discurso”. De novo com os apoiantes, jornalistas e fotógrafos perfilados, o vocalista e fundador da banda “Ena Pá 2000” arranca mais cinco minutos, onde explica a sua candidatura “sem medo, hesitações e pudor” e assente em três A’s: “Alegria, arte e amor”.
Presidenciais 2026
“Eu penso em Portugal até daqui a cem mil anos. Uma civilização anfíbia, à beira do Tejo, bioluminescente. Um 'Portugal dos Pequenitos' gigante na lua. Um povo que canta fado em Marte e que exporta saudade para as galáxias. E, nesse futuro, as crianças aprenderão na escola que houve um dia um presidente que acreditava que Portugal podia durar tanto quanto o próprio tempo, mesmo que o tempo, coitado, já não atine com a nossa mania da eternidade”, assumiu.
No espírito que quer levar ao Palácio de Belém, João Vieira diz carregar as lições do pai – que o ensinou que Portugal é um “fluxo, por vezes calmo, por vezes turbulento” – e da “tia Manelinha, que me lembrou que somos um espelho partido, mas o reflexo continua muito bonito”. Por isso mesmo, e enquanto selava o discurso a cantar, afirmou-se capaz de acabar com a “imbecil aventura” e criar um país “absurdo, luminoso e absolutamente necessário”.
As hostilidades foram encerradas pelo mandatário nacional, David Almeida, com o aviso das horas: “Nós agora temos de ir comer”. E, em menos de cinco minutos, a comitiva abandonou a entrada do Tribunal Constitucional, convicta de que à quinta é de vez e as assinaturas vão ser aceites e permitir a entrada de Manuel João Vieira nas presidenciais de 18 de janeiro de 2026.