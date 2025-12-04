Parlamento

Debate quinzenal com Montenegro a seis dias da greve geral

04 dez, 2025 - 23:42 • Manuela Pires

PSD abre o debate quinzenal desta sexta-feira que se realiza a menos de uma semana da greve geral convocada pela CGTP e UGT. PCP desafia Montenegro a anunciar no debate que retira o pacote laboral.

A+ / A-

Luís Montenegro regressa ao Parlamento esta sexta-feira para o debate quinzenal, a poucos dias da greve geral marcada para 11 de Dezembro, convocada pelas duas centrais sindicais em resposta ao pacote de alterações à lei laboral.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O PSD será o primeiro partido a intervir, num debate que deverá ser dominado pela proposta do Governo para rever a legislação laboral. A última vez que CGTP e UGT se uniram numa greve geral foi em Junho de 2013, durante o período da troika.

Esta semana, o primeiro-ministro voltou a defender o pacote laboral. Perante uma plateia de empresários, na abertura do Millennium Portugal Exportador, afirmou que "este é o melhor momento para aprovar as alterações à lei do trabalho".

Montenegro alertou que o país não sairá do "rame-rame" se não avançar agora com estas alterações, aproveitando a "boa condição" económica que Portugal está a viver.

“Não é quando estivermos numa situação de crise que nós vamos mexer nas estruturas da nossa economia para depois a tornar mais produtiva e rentável”, afirmou Luís Montenegro.

No início da semana, o primeiro-ministro já tinha defendido que uma legislação laboral mais flexível permitirá "potenciar ao nível máximo a capacidade da empresa".

Governo apresenta nova lei de retorno contra “quem viola as regras”, mas não dá prazos

Imigração

Governo apresenta nova lei de retorno contra “quem viola as regras”, mas não dá prazos

Leitão Amaro reforçou que o diploma é “moderado e (...)

Com críticas à proposta do Governo, o líder do PCP, Paulo Raimundo, desafiou esta quinta-feira Luís Montenegro a retirar o pacote laboral durante o debate.

“Se o primeiro-ministro, na primeira intervenção que fizer, disser ‘vamos retirar o pacote laboral da discussão’, está resolvido o problema da greve geral”, declarou.

Outros temas que poderão marcar o debate incluem a redução do desconto no ISP, anunciada na sexta-feira passada, a execução dos fundos europeus e as situações na saúde e justiça.

Os debates quinzenais realizam-se de forma alternada: ora são abertos pelo primeiro-ministro, ora pelos partidos. Esta sexta-feira, o debate será aberto pelo PSD, seguido por intervenções do Chega, PS, IL, Livre, PCP, CDS, BE, PAN e JPP, com duração total de 133 minutos.

O último debate quinzenal com Luís Montenegro teve lugar a 24 de Setembro e ficou marcado por anúncios na área da habitação.

Logo após o debate quinzenal, realiza-se uma segunda sessão onde o primeiro-ministro responderá aos deputados sobre o próximo Conselho Europeu, agendado para 18 e 19 de Dezembro, que deverá centrar-se no financiamento à Ucrânia.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975