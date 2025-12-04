Debate quinzenal com Montenegro a seis dias da greve geral

Luís Montenegro regressa ao Parlamento esta sexta-feira para o debate quinzenal, a poucos dias da greve geral marcada para 11 de Dezembro, convocada pelas duas centrais sindicais em resposta ao pacote de alterações à lei laboral.

O PSD será o primeiro partido a intervir, num debate que deverá ser dominado pela proposta do Governo para rever a legislação laboral. A última vez que CGTP e UGT se uniram numa greve geral foi em Junho de 2013, durante o período da troika.

Esta semana, o primeiro-ministro voltou a defender o pacote laboral. Perante uma plateia de empresários, na abertura do Millennium Portugal Exportador, afirmou que "este é o melhor momento para aprovar as alterações à lei do trabalho".

Montenegro alertou que o país não sairá do "rame-rame" se não avançar agora com estas alterações, aproveitando a "boa condição" económica que Portugal está a viver.

“Não é quando estivermos numa situação de crise que nós vamos mexer nas estruturas da nossa economia para depois a tornar mais produtiva e rentável”, afirmou Luís Montenegro.

No início da semana, o primeiro-ministro já tinha defendido que uma legislação laboral mais flexível permitirá "potenciar ao nível máximo a capacidade da empresa".