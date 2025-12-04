Governo apresenta nova lei de retorno contra “quem viola as regras”, mas não dá prazos

O ministro da Presidência apresentou o diploma como a “última grande peça legislativa que muda a política de imigração em Portugal” e que resolve o “problema deixado por oito anos de governação socialista, com um país de portas escancaradas”, mas por explicar ficaram os prazos da nova Lei do Retorno de Estrangeiros em situação ilegal, que entra esta sexta-feira em consulta pública, antes de chegar ao parlamento.

Em conferência de imprensa após a reunião, António Leitão Amaro defendeu repetidas vezes o diploma, dizendo que é dos “mais moderados” dentro da União Europeia e que visa apenas “quem violou as regras” e não pessoas de forma “indiscriminada”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Por essa mesma razão, e por o governo se esforçar a manter um “espaço de moderação, equilíbrio e respeito de direitos humanos, com proporcionalidade”, Leitão Amaro diz que a lei não é uma aproximação aos extremistas.

“Esta lei não podia ser aprovada nem por aqueles que defendem deportações massivas, nem por aqueles que não querem consequências, que seja tudo à vontade, sem nenhumas regras, sem nenhum controlo e que o controlo, quando exista, não tenha consequências. Esta lei não poderia ser defendida ou proposta nem por os radicais de um lado, nem por os radicais dos outros”, afirmou.