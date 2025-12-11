Cotrim de Figueiredo quer ser "uma inspiração" em Belém e não vê Marcelo como exemplo a seguir

João Cotrim de Figueiredo é economista, foi gestor em empresas privadas e assumiu no governo de Passos Coelho a presidência do Turismo de Portugal. Entrou na política em 2019, foi líder da Iniciativa Liberal, deputado na Assembleia da República e é eurodeputado desde 2024. Um ano e meio depois regressa para ser candidato à Presidência da República.

Em entrevista à Renascença, Cotrim de Figueiredo diz que não vê em Marcelo um exemplo a seguir em Belém e garante que não vai pressionar nem ter qualquer influência numa futura revisão constitucional.

Diz que vai chegar à segunda volta e que conta com apoios de vários quadrantes políticos, incluindo à esquerda, e assegura que é o candidato mais independente de todos.

Cotrim acredita que a UGT só aderiu à greve geral porque há eleições em breve na central sindical e é uma ação de pré-campanha, e volta a defender as alterações à lei laboral como uma peça essencial para aumentar a competitividade da economia.

O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal contesta o estudo da revista The Economist, sugerindo a quem o publicou que venha viver para Portugal e receber um salário médio de 1.500 euros.

Se for eleito Presidente da República, João Cotrim de Figueiredo vai sugerir ao governo que regulamente todas as leis que foram aprovadas no Parlamento, porque entende que o governo não pode travar uma lei que foi aprovada na Assembleia da República.

A greve geral desta quinta-feira vai ter serviços mínimos nos transportes na saúde e noutros serviços. Para si, é suficiente ou a lei da greve deve ser alterada?

Considero que há, pelo menos, duas áreas onde se devia revisitar os serviços mínimos porque têm causado um transtorno desproporcionado. Qualquer greve deve causar transtorno, senão também não é uma ferramenta de pressão. Mas estou a falar dos lares de idosos e das creches, porque esses acabam por limitar de uma forma bastante injusta não só a possibilidade de muitas pessoas irem trabalhar porque não têm onde deixar as suas crianças ou não têm quem cuide os seus idosos, como acaba por infringir custos a camadas de população que têm muito pouco a ver com o conflito social e laboral que possa estar em causa.

E, na sua opinião, os serviços mínimos devem ser alargados aos professores e ao pessoal não docente das escolas?

Sobretudo os que têm escolas com componente ATL muito grande, pelo mesmo motivo, não saber o que fazer às crianças. O impacto das greves acaba por ser muito superior àquilo que seria de outro modo, porque não é só a ausência de transportes, não é só a ausência de serviços públicos, não é só a ausência de determinadas funções do Estado…

Greves? Quando isso implica custos e transtorno e dano e dor a crianças e a idosos, eu acho que devia ser revisitado

Mas as greves têm de ter impacto…

Mas quando isso implica custos e transtorno e dano e dor a crianças e a idosos, eu acho que devia ser revisitado.

Nas escolas até ao ensino secundário?

Não pensei exatamente onde é que desenharia a linha, com certeza que não se aplica indiferentemente se a criança tem quatro anos ou se tem 14, evidentemente. De qualquer forma, eu não proponho alterar, nem tenho nada a propor como Presidente da República, mas estamos aqui a falar de opiniões de candidato. Não pretendo sugerir alterações à forma como fixam os serviços mínimos.

Mas o Governo propõe essa alteração…

E encararei com bons olhos que isso aconteça.

O Presidente da República deve ser a última pessoa a pronunciar-me sobre a necessidade, a urgência, apoiar ou incentivar qualquer processo de revisão constitucional

E para mexer na lei da greve é preciso uma revisão constitucional? O artigo 57 diz que a lei deve definir “os serviços mínimos indispensáveis para ocorrer à satisfação de necessidades sociais impreteríveis”.

Não me parece que seja necessária a revisão, acho que aquilo que estamos aqui a discutir desde o princípio desta nossa conversa cabe perfeitamente no espírito do artigo 57.

E já agora devo dizer, para que depois não seja acusado de estar a propor alterações à Constituição, porque são conhecidas as minhas posições sobre a nossa atual Constituição. Mas enquanto candidato a Presidente da República, e sobretudo enquanto Presidente da República, devo ser a última pessoa a pronunciar-me sobre a necessidade, a urgência, apoiar ou incentivar qualquer processo de revisão constitucional, até porque ele vindo da Assembleia e ser aprovado por dois terços dos deputados em funções, não poderá sequer ser vetada por Presidente da República. É uma daquelas matérias em que alguém que se propõe desempenhar uma função em que jura defender, cumprir e fazer cumprir essa Constituição, deve ser a última pessoa a pronunciar-se sobre ela.

Não vai tentar convencer o primeiro-ministro, até porque foi Luís Montenegro que travou o processo de revisão constitucional que foi defendido pela Iniciativa Liberal.

Se Montenegro acordar com outra ideia amanhã eu continuarei a defender que não vou pronunciar-me sobre essa matéria, até que me apareça uma revisão devidamente aprovada e nessa altura não terei sequer alternativa jurídica se não aprovar.