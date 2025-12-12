Gouveia e Melo: "Há maçons candidatos às presidenciais"

Se vencer as eleições, será Comandante Supremo das Forças Armadas. Portugal deve preparar-se para a guerra, no estado em que estamos?

Portugal deve preparar-se para não entrar em guerra. Não pode pensar que isso vai acontecer porque os outros são bonzinhos, temos de fazer isso através da dissuasão.

A melhor estratégia para evitar a guerra é investirmos o suficiente para ninguém pensar que pode vir fazer-nos uma guerra e sair incólume disso, sair com proveito dessa guerra. Se investirmos o suficiente, é a melhor forma de evitarmos essa guerra, e isso foi o que não fizemos nos últimos 50 anos na Europa.

E agora estamos a fazer?

Agora acordámos, porque o nosso amigo americano [Donald Trump] disse que já chega da boleia: “Vocês têm de fazer a vossa quota-parte na defesa no mundo ocidental, no flanco leste europeu”.

Estão a exigir que façamos os investimentos necessários para ganhar o tal efeito dissuasor sob a Federação Russa. Eu não tenho nenhum pessimismo, nós temos toda a capacidade para o fazer, é só uma questão de vontade.

Agora temos um empréstimo de 5.8 mil milhões de euros para investir em defesa. Do seu lado mais técnico, considera que as escolhas estão a ser bem feitas?

Eu acredito que os militares que vão tratar disso, são pessoas com elevada qualidade e capacidade. No entanto, acho que o processo político está inquinado, porque não se pode só perguntar aos militares o que é que eles desejam. Tem de haver um aspecto mais geral, político. Temos um conceito estratégico de defesa nacional de 2013, teve umas pequenas atualizações, mas ainda considera a Rússia um parceiro, mesmo depois de 2022. Está desatualizado. As nossas missões estão desatualizadas.

Podemos estar a investir sobre pressupostos errados?

Estamos a investir com pressupostos que nos são enviados de fora para dentro. Estamos a ir um bocado à portuguesa, de forma improvisada, com uma urgência que nos foi criada. A urgência é três anos, porque se a Federação Russa tentar qualquer coisa, é agora enquanto a administração de Trump existe.

Nós em três anos não vamos adquirir nada. Sabe porquê? Porque qualquer coisa que a gente encomenda vai demorar mais de três anos a chegar. Até isso é uma irracionalidade.

Em vez de andar a comprar imediatamente coisas novas, a primeira coisa que temos que fazer é pôr tudo o que temos a funcionar, e isso também custa dinheiro. E depois sim, pensar daqui a cinco ou dez anos, que coisas é que devemos adquirir para outro tipo de ameaças que possam aparecer nessa altura. Isso deve ser discutido publicamente, é um instrumento essencialmente político.

Já defendeu que preferia tropas portuguesas na zona do Atlântico do que enviar portugueses para a Ucrânia. Defende isso mesmo que signifique falhar aos compromissos com a Nato?

Não. Nunca defendo falhar aos compromissos da NATO. A defesa coletiva não é ir só para a linha da frente, porque o Atlântico também é uma linha da frente. Se a Federação Russa conseguisse paralisar as linhas de comunicação, produtos, matérias-primas, dados, no Atlântico, partia a NATO a meio. E sabe qual é a rotunda da Nato? É um arquipélago que é português, chamam-se os Açores.

No leste europeu – onde há muitos países que pertencem à NATO - também não vão concentrar as suas forças e as suas capacidades aqui. Cada um faz o trabalho que pode fazer na geografia que pode fazer, em vez de ir para outras geografias. Aqui, na nossa fronteira, somos mais úteis no contexto da NATO.

Se a Europa entrar em guerra e Portugal estiver sob ameaça, defende o serviço militar obrigatório?

Se a Europa entrar em guerra e estivermos sob ameaça, não é serviço militar obrigatório.

É lei marcial..

É lei marcial. Isso não faz sentido. Quando falei sobre o serviço militar obrigatório há um ano e meio, e o que eu fiz foi um alerta ao Governo. Disse que estamos a perder efetivos e que se continuarmos neste caminho, os senhores [Governo] ainda vão ter que recuperar o serviço militar obrigatório, mas há outras coisas mais inteligentes a fazer. Eu sempre defendi as outras coisas mais inteligentes. Há gente que me quer colar ao serviço militar obrigatório, como se eu quisesse levar os jovens obrigados para dentro das Forças Armadas. Não foi isso que eu disse.

Há uma coisa mais inteligente que se pode fazer: criar uma reserva com as pessoas que entram e saem do contrato das Forças Armadas. Essa reserva só funciona para o momento de crise, se for uma crise muito prolongada, somos todos nós que temos de defender o país, não são a meia-dúzia de militares que nós temos. Temos um efetivo muito baixo, temos entre 23 e 24 mil militares. A GNR e a PSP são o dobro dos efetivos militares, para as pessoas perceberem do que estamos a falar.