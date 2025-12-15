Gouveia e Melo vs. André Ventura: Choque na Lei da Nacionalidade, porta aberta para revisão constitucional à direita

Gouveia e Melo defendeu que “sempre” foi “a favor da regulação da imigração, mas da integração da imigração”, justificando que “uma imigração mal integrada é um problema”, criticando uma “imigração desresgulada”, admitindo que “hoje temos um problema”.

O ex-militar, que no debate se assumiu como um candidato do “centro” ideológico, defendeu que “há um princípio constitucional” que garante que “todos os portugueses são iguais perante a lei” e que, por isso, a quem é atribuída a nacionalidade passa a ser português, “porque, senão, haveria portugueses de primeira e de segunda”.

Perante a insistência de Ventura, o militar na reserva foi taxativo: “Não concordo, porque um português quando comete um crime de violação também não perde a nacionalidade”, defendendo que quando a nacionalidade portuguesa é concedida a um cidadão estrangeiro não é possível adivinhar o que este fará daí para a frente. “Consegue dizer que não vai cometer um crime no futuro?”, questionou diretamente Gouveia e Melo.

Ainda assim, o militar na reserva admite que a lei da nacionalidade “tem de existir e tem de ser clarificada, tem urgência, mas essa urgência não pode comprometer a legalidade da lei”.

Ventura diz que Constituição “não é Bíblia”, Gouveia e Melo abre a porta a revisão à direita

À boleia da discussão da nacionalidade, Gouveia e Melo admitiu, a dada altura, que as alterações que Ventura defende só poderiam acontecer alterando a Constituição. Foi a janela de oportunidade para o líder do Chega garantir que, se for eleito Presidente da República, pode “mobilizar” o Parlamento para que aconteça uma revisão constitucional.

Nesta altura do debate, conduzido pelo jornalista Carlos Daniel, o líder do Chega voltou a defender a castração química para acusados de pedofilia, questionando: “A Constituição é alguma Bíblia? Temos de mudar”.

Gouveia e Melo diz-se “disponível” para uma revisão da Lei Fundamental, mas falou do artigo travão da Constituição, o 288, relativo aos limites materiais de uma revisão. “Só há um artigo que não podemos mudar, todos os outros dependem da maioria da AR”, começou por dizer o ex-militar.

Clarificando o que pensa sobre o assunto, Gouveia e Melo diz que está “disposto” a aceitar mudanças na Constituição desde que não signifique uma “rutura do sistema democrático”, abrindo a porta à maioria de direita no Parlamento. “Se os partidos da direita tiverem maioria e quiserem mudar a Constituição, desde que não mexam na base ideológica da Constituição estarei disponível, como qualquer Presidente da República”, disse o militar na reserva, já ao cair do pano.