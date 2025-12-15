Lei da Nacionalidade bate na trave. O que dizem os partidos?

15 dez, 2025 - 19:32 • Tomás Anjinho Chagas com Lusa
Ainda as orelhas do Parlamento estavam quentes com o chumbo de várias normas da nova lei da nacionalidade, e já os partidos se desdobravam em reações.
Esta segunda-feira à tarde, na Assembleia da República, as esquerdas e as direitas reagiram ao passo que obriga o Parlamento a encontrar novas soluções para este diploma. O que disseram?
O PS manifestou-se disponível para voltar a negociar com PSD e CDS uma revisão da lei da nacionalidade, com a correção das inconstitucionalidades declaradas pelo Tribunal Constitucional, sem radicalismos e com lucidez política no parlamento.
Esta posição foi transmitida aos jornalistas pelo vice-presidente da bancada socialista Pedro Delgado Alves, que afirmou que esta decisão só acontece porque o PSD se virou para o Chega para aprovsr esta lei.
O deputado socialista considera que a perda da nacionalidade como pena acessória no código penal deve cair, já que, por unanimidade, os juízes do TC consideraram-no em grande parte inconstitucional.
“O parlamento legislou no seu tempo, o TC agora fiscalizou a constitucionalidade, o Presidente da República de seguida devolverá o diploma ao parlamento, a vida continuará e poderemos concentrar-nos em encontrar boas soluções, melhores soluções para a Lei da Nacionalidade”, afirmou o dirigente da bancada socialista.
Num recado dirigido ao PSD e CDS, que aprovaram estes decretos com o Chega e Iniciativa Liberal e com a oposição do PS, Pedro Delgado Alves sustentou que se está perante uma “decisão muito sólida na linha da jurisprudência do TC”.
“O que esperamos é que seja possível agora, sem radicalismo - sem escolher os parceiros que tentam tornar a lei da nacionalidade apenas um obstáculo às pessoas que vivem entre nós - regressar ao debate democrático em sede parlamentar. A maioria PSD/CDS teve todas as oportunidades para ver aprovada uma lei da nacionalidade equilibrada e conforme à Constituição”, apontou.
Já o PSD considerou hoje que a decisão do Tribunal Constitucional “viabilizou” pontos estruturantes do decreto que revê a lei da nacionalidade e, quanto aos pontos declarados inconstitucionais, adiantou que irá analisá-los e, eventualmente, revê-los.
"É bom que tenhamos em atenção que a lei da nacionalidade são dezenas e não apenas as quatro questões que foram apontadas por parte do TC”, sustentou António Rodrigues, deputado do PSD.
Perante os jornalistas, o vice-presidente da bancada do PSD referiu que o TC não deu razão a vários pontos suscitados pelo PS nos requerimentos que apresentou.
“É, portanto, com tranquilidade que observamos esta decisão de hoje do TC. Consideramos que o TC viabilizou questões essenciais e estruturais, como sejam a questão das contagens de prazo, a diferenciação entre cidadãos europeus e dos países da CPLP (Comunidade de Países de Língua Portuguesa) em relação a cidadãos de Estados terceiros”, especificou.
O deputado da IL Jorge Miguel Teixeira disse estar perplexo com algumas das objeções do Tribunal Constitucional, mas salientou que o alargamento dos prazos não foi considerado inconstitucional.
O vice-presidente da bancada IL Jorge Miguel Teixeira salientou que o aumento do prazo de obtenção de nacionalidade “não vai contra a Constituição”, acrescentando que essa era a “medida mais importante” destes diplomas.
No entanto, o deputado disse haver “objeções que o Tribunal Constitucional levanta que causam alguma perplexidade” como a declaração de inconstitucionalidade da norma que determinava que quem tivesse cometido crimes graves não poderia aceder à nacionalidade portuguesa.
“É um direito do Estado português definir os requisitos de acesso à nacionalidade. E não se compreende como é que o Tribunal Constitucional pode objetar a que o Estado defina em que condições é que uma pessoa se pode tornar uma cidadã portuguesa, especialmente quando se está a falar de pessoas que cometeram crimes graves, seja noutros países, seja em Portugal”, argumentou.
O porta-voz do Livre, Rui Tavares, sugeriu que os partidos de direita aprovaram os dois decretos sobre nacionalidade “de propósito”, mesmo conhecendo as suas inconstitucionalidades, para “atacar o Tribunal Constitucional” e propor uma revisão da lei fundamental.
Rui Tavares afirmou que este é um caso em que a direita não mandou “uma bola à trave, mas sim para a bancada” e questionou-se sobre se está em causa “incompetência, vontade de ir atrás da agenda da extrema-direita ou se é de propósito” que o diploma foi aprovado nestes termos.
“De propósito, porque isso permite depois vir atacar o Tribunal Constitucional, como já ouvimos o partido da extrema-direita a fazer, porque isso permite vir a atacar a própria Constituição”, acrescentou.
O secretário-geral dos comunistas, Paulo Raimundo, concordou com a decisão dos juízes do Palácio Ratton, considerando que continha inconstitucionalidades tão evidentes que é de estranhar que os proponentes estivessem à espera de outro desfecho.
"Há um conjunto de inconstitucionalidades que eram evidentes na lei da nacionalidade. O que é estranho é que, perante tão evidentes inconstitucionalidades, desde logo aquelas apontadas pelo PCP, os promotores e os que aprovaram a lei não estivessem à espera de uma coisa destas", afirmou.
Questionado se não teme, como foi invocado por Rui Tavares, que a aprovação de diplomas inconstitucionais possa ser uma estratégia dos partidos da direita parlamentar para justificar a revisão da Constituição, Paulo Raimundo disse não querer "ir tão longe quanto isso", mas reiterou que considera espantoso que esses partidos não tenham "conseguido identificar que havia normas claramente inconstitucionais".
"E como é que eu posso olhar para isto? Uma afronta à nossa inteligência, pode ser uma hipótese. A segunda hipótese é uma afronta à inteligência do TC. A terceira hipótese era "pode ser que ninguém repare, ou que ninguém recorra para o TC, e isto passe"", referiu.
O novo coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, defendeu que a questão da nacionalidade "nunca foi um problema importante em Portugal" e que esta é uma "derrota clamorosa" do Governo e da extrema-direita.
"Não posso deixar de sublinhar a importância deste dia, porque ele é marcado evidentemente pela decisão agora tornada pública por parte do Tribunal Constitucional, e que nos contornos que conhecemos constitui evidentemente uma derrota e uma derrota clamorosa do Governo e da extrema-direita relativamente a uma matéria que foi criada artificialmente pelo Governo", defendeu.
O coordenador bloquista criticou ainda o Governo por trazer a debate público uma revisão da lei da nacionalidade ao mesmo tempo que o país regista problemas no acesso às urgências hospitalares.
"E, portanto, em vez de estarmos a discutir isto, que isso sim é o essencial, estamos entretidos a discutir outra questão, para além dessa questão ser iminentemente cruel", lamentou.
Pureza sublinhou que está em causa um decreto que "não representa o país" e que continuará a merecer a oposição do BE.