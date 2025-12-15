Lei da Nacionalidade bate na trave. O que dizem os partidos?

Livre alerta para revisão constitucional

O porta-voz do Livre, Rui Tavares, sugeriu que os partidos de direita aprovaram os dois decretos sobre nacionalidade “de propósito”, mesmo conhecendo as suas inconstitucionalidades, para “atacar o Tribunal Constitucional” e propor uma revisão da lei fundamental.

Rui Tavares afirmou que este é um caso em que a direita não mandou “uma bola à trave, mas sim para a bancada” e questionou-se sobre se está em causa “incompetência, vontade de ir atrás da agenda da extrema-direita ou se é de propósito” que o diploma foi aprovado nestes termos.

“De propósito, porque isso permite depois vir atacar o Tribunal Constitucional, como já ouvimos o partido da extrema-direita a fazer, porque isso permite vir a atacar a própria Constituição”, acrescentou.

PCP diz que inconstitucionalidades "eram evidentes"

O secretário-geral dos comunistas, Paulo Raimundo, concordou com a decisão dos juízes do Palácio Ratton, considerando que continha inconstitucionalidades tão evidentes que é de estranhar que os proponentes estivessem à espera de outro desfecho.

"Há um conjunto de inconstitucionalidades que eram evidentes na lei da nacionalidade. O que é estranho é que, perante tão evidentes inconstitucionalidades, desde logo aquelas apontadas pelo PCP, os promotores e os que aprovaram a lei não estivessem à espera de uma coisa destas", afirmou.

Questionado se não teme, como foi invocado por Rui Tavares, que a aprovação de diplomas inconstitucionais possa ser uma estratégia dos partidos da direita parlamentar para justificar a revisão da Constituição, Paulo Raimundo disse não querer "ir tão longe quanto isso", mas reiterou que considera espantoso que esses partidos não tenham "conseguido identificar que havia normas claramente inconstitucionais".

"E como é que eu posso olhar para isto? Uma afronta à nossa inteligência, pode ser uma hipótese. A segunda hipótese é uma afronta à inteligência do TC. A terceira hipótese era "pode ser que ninguém repare, ou que ninguém recorra para o TC, e isto passe"", referiu.

Bloco de Esquerda fala em "derrota clamorosa" do Governo

O novo coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, defendeu que a questão da nacionalidade "nunca foi um problema importante em Portugal" e que esta é uma "derrota clamorosa" do Governo e da extrema-direita.

"Não posso deixar de sublinhar a importância deste dia, porque ele é marcado evidentemente pela decisão agora tornada pública por parte do Tribunal Constitucional, e que nos contornos que conhecemos constitui evidentemente uma derrota e uma derrota clamorosa do Governo e da extrema-direita relativamente a uma matéria que foi criada artificialmente pelo Governo", defendeu.

O coordenador bloquista criticou ainda o Governo por trazer a debate público uma revisão da lei da nacionalidade ao mesmo tempo que o país regista problemas no acesso às urgências hospitalares.

"E, portanto, em vez de estarmos a discutir isto, que isso sim é o essencial, estamos entretidos a discutir outra questão, para além dessa questão ser iminentemente cruel", lamentou.

Pureza sublinhou que está em causa um decreto que "não representa o país" e que continuará a merecer a oposição do BE.