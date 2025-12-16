Marques Mendes: “UGT saiu fortalecida da greve e tem mais capacidade negocial”

A greve geral da passada quinta-feira não bloqueou as negociações e Marques Mendes avisa o Governo que a UGT vai para a mesa das negociações com o poder reforçado.

“A UGT saiu fortalecida desta greve, com maior capacidade negocial. A UGT pode neste momento chegar às negociações com o Governo, que devem demorar semanas ou até meses, e a UGT tem uma capacidade negocial mais forte do que tinha. E eu acho que isso é bom” refere Marques Mendes à Renascença.

O candidato à Presidência da República, que há mais de um mês avisou o Governo que “devia dar mais atenção à UGT, devia negociar mais com a UGT e ser mais sensível às questões vindas da UGT”, diz em entrevista à Renascença que a central sindical tem agora mais poder e acredita num acordo mais amplo.

“Acho que é bom que a central sindical democrática, que já deu grandes sinais de sentido de responsabilidade, tenha capacidade negocial. E, portanto, tudo isto só se vai resolver, na minha opinião, com uma negociação ampla” refere o ex-líder do PSD.