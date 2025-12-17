Marques Mendes garante: "Nunca pedirei a cabeça de nenhum ministro"

17 dez, 2025 - 07:00 • Manuela Pires , Lara Castro (vídeo)
O candidato à Presidência da República apoiado pelo PSD garante, em entrevista à Renascença, que não vai pedir “a cabeça de nenhum ministro” em público, mas adianta que as conversas de quinta-feira com o primeiro-ministro “não têm limites” e que vai usar essas reuniões para deixar “preocupações e reparos”.
Luís Marques Mendes esclarece que indigita um primeiro-ministro eleito pelo Chega desde que garanta, por escrito, que o programa de Governo não contemple medidas inconstitucionais como, por exemplo, a pena de morte.
Nesta entrevista, o candidato presidencial promete dar prioridade ao combate à pobreza e já decidiu realizar “roteiros dos mais vulneráveis”, idosos, pensionistas, reformados, deficientes e sem abrigo.
Marques Mendes já disse que, se for eleito, vai ser um Presidente interventivo, quer inovar no Palácio de Belém e vai enviar, nos primeiros meses, uma mensagem à Assembleia da República sobre os “desafios económicos e sociais para os próximos 10 anos”.
O antigo líder do PSD acredita, ainda, que o Governo vai mesmo ter de financiar a distribuição dos jornais pelo interior do país e considera que isso é um investimento e que tem de ser feito em defesa da democracia e da coesão territorial.
Em relação à lei de despenalização da morte medicamente assistida, Marques Mendes considera que o diploma tem de voltar à Assembleia da República, justificando que o Tribunal Constitucional detetou normas inconstitucionais. Assim, diz, só depois de passar de novo no Parlamento, a lei deve regressar ao Governo para regulamentação.
Defende que um dos principais poderes do Presidente da República (PR) é a magistratura de influência e o poder da palavra. O facto de politicamente estar mais próximo do Governo, aliás, tem o apoio do PSD e do primeiro-ministro, vai facilitar esta tarefa?
Nem vai facilitar, nem dificultar. É um dado apenas objetivo e a situação do ponto de vista político não vai mudar relativamente à situação que existe hoje. Desde há um ano e meio que o Presidente da República e primeiro-ministro são da mesma família política e, daí, não veio mal ao mundo.
Se eu for eleito, neste plano, a situação não vai ser diferente. Pode mudar no estilo, porque o meu estilo é diferente do de Marcelo Rebelo de Sousa, mas do ponto de vista de Presidência da República, família política e primeiro-ministro a situação vai ser igual. Nem percebo qual é a dúvida.
Os seus adversários dizem que é o candidato do Governo...
Mas os meus adversários têm de me criticar, mas, como se vê por este exemplo, não têm razão e o que pode mudar é o estilo porque eu sou mais contido que Marcelo Rebelo de Sousa. A falar, sou talvez mais sóbrio, mais discreto, mas do ponto de vista da independência é a mesma coisa. Serei um Presidente da República com experiência, com independência, já provei ao longo de 12 anos de comentários ser uma pessoa independente e com a capacidade de fazer entendimentos.
Gouveia e Melo? Não chega atirar a pedra e esconder a mão
Já que falou nos adversários. Nesta pré-campanha, há principalmente dois que têm colocado em causa a sua transparência. Gouveia e Melo na entrevista à Renascença, sem nunca citar o seu nome, falou da relação entre a política e os negócios e a ética. Como é que responde a estes ataques?
Gouveia Melo, se e quando quiser, pode concretizar essa insinuação, porque não chega atirar a pedra e esconder a mão. Quando ele um dia quiser concretizar, eu respondo, tal como respondi a Cotrim de Figueiredo. Quem não deve, não teme. Mas isso é quando ele e se ele quiser concretizar.
Já disse que vai ter um papel interventivo e proativo em Belém. O que é que vai fazer de diferente, se for eleito?
Não vou ser uma rainha da Inglaterra. Vou ser um Presidente da República interventivo dentro dos poderes presidenciais e em cinco direções. Primeiro, um Presidente da República muito interventivo a apelar à ambição nacional, porque o país tem que crescer. Segundo, um Presidente interventivo no domínio social. Hei de fazer como Presidente da República aquilo que chamo o roteiro dos mais vulneráveis, dos idosos, dos pensionistas, dos reformados, dos deficientes, dos sem abrigo.
Em terceiro lugar, um Presidente mais interventivo também do ponto de vista da atitude, no plano da economia, que tem implicações no social. Nós temos de distribuir riqueza, mas também temos de criar riqueza. Em quarto, atenção aos jovens porque nesta altura têm problemas no alojamento estudantil, têm problemas na Habitação, na ação social escolar e têm problemas de salários que os leva a sair para o estrangeiro. Quero ajudar a resolver estas questões. Sou mesmo o único candidato que vai dar voz aos jovens, nomeando um jovem para o Conselho de Estado. Finalmente, interventivo também na defesa da estabilidade. São cinco áreas em que eu vou ser, de facto, dentro dos poderes presidenciais, mais interventivo do que é habitual.
Mas como vai fazer?
Pela palavra, pela magistratura de influência, por mensagens que vou enviar ao Parlamento, por algumas iniciativas que vou tomar em sede do Conselho de Estado e na sociedade civil. Por exemplo, no combate à pobreza que vai ser uma das áreas a que vou dar uma especial atenção. Os últimos números são bons e positivos, mas ainda estamos a falar de 1 milhão e 600 mil pessoas que estão abaixo do limiar da pobreza. Isto é muita gente no país e nós temos de fazer do combate à pobreza um grande desígnio nacional. Vou criar um Fórum Anual de Combate à Pobreza para mobilizar o Governo, os partidos da oposição, as instituições da sociedade civil. Com ideias concretas e não com banalidades ou generalidades, serei um Presidente mais interventivo do que é normal.
Falou nas pessoas em situação de sem abrigo. Essa foi uma das causas do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que queria erradicar os sem abrigo até 2023. Mas porque é que falhou?
Isso não sei, não foi comigo.
Isso quer dizer que o Presidente da República tem um poder de influenciar muito reduzido?
Não, não acho. Acho que o Presidente da República tem até um poder enorme. Tem um poder da palavra fantástico, mas tem é que o usar nos momentos certos. Não pode banalizá-la, porque senão depois ela não tem eficácia. Segundo, tem o poder da magistratura de influência, sobretudo junto do Governo, porque tem todas as semanas a capacidade de reunir com o primeiro-ministro. Essas reuniões, para quem como eu tem muita experiência governativa, sabe que são reuniões importantes. Quem não tem experiência governativa dá uma importância reduzida a essas reuniões.
Terceiro, o Presidente tem uma oportunidade extraordinária, que não tem sido usada, de enviar mensagens ao Parlamento, colocar assuntos na agenda. Esta questão, por exemplo, da pobreza, não tem sido tratada, só é tratada quando saem a público os números e depois passa-se um ano inteiro sem falar. Nos primeiros meses da minha atuação como Presidente da República, se for eleito, evidentemente, vou mandar uma mensagem ao Parlamento cujo título será desafios económicos e sociais para os próximos 10 anos. Ou seja, nós temos de pensar em grande e agir com ambição.
Temos de pensar nas questões do dia-a-dia, mas também nas questões de médio prazo. Quero inovar, introduzir energia, apostar aqui em novas formas criativas de intervenção e de participação. Por isso, esta questão dos jovens, apesar de alguns dos meus adversários desvalorizarem esta prioridade, quando falo com os jovens eles ficam felizes com a ideia.
Mas porquê o Conselho de Estado?
O Conselho de Estado tem esta importância que nunca ninguém refere. É o único órgão em Portugal em que estão sentados ao mesmo tempo os principais decisores políticos, o Presidente da República, o primeiro-ministro e o líder da oposição, o que significa que é uma grande oportunidade para sensibilizar os vários agentes políticos que decidem.
E pondera também convidar para o Conselho de Estado um autarca para ter o poder local representado?
Não, isso não. A única alteração positiva que quis destacar é a dos jovens.
Estamos a gravar esta entrevista na véspera da reunião entre a ministra do Trabalho e a UGT. Acredita que depois desta greve geral vai haver espaço para negociação?
Acredito. E a prova provada é a reunião desta semana. A greve aconteceu na quinta-feira passada e ontem mesmo, terça-feira, já houve uma primeira reunião e outras se irão seguir, o que significa que a greve não bloqueou as negociações.
Mas foi um empurrão…
Considero que a UGT saiu fortalecida desta greve e com maior capacidade negocial. A UGT pode, neste momento, chegar às negociações com o Governo, que devem demorar semanas ou até meses e tem uma capacidade negocial mais forte do que tinha. Acho que isso é bom que a Central Sindical Democrática, que já deu grandes sinais de sentido de responsabilidade, tenha capacidade negocial. Na minha opinião, tudo se vai resolver com uma negociação ampla.
Defendo que, as três partes em negociação, entidades patronais, sindicais e Governo, deviam pensar num acordo mais amplo. Não apenas pacote laboral, mas também produtividade, como é que se distribuem os ganhos de produtividade, salários, objetivos quantificados e calendarizados em matéria de aumento de salários, formação profissional, até, eventualmente, algumas alterações no domínio fiscal. Porque se for um acordo mais amplo, é mais fácil de negociar.
A ideia seria retirar alguns direitos e acenar com mais rendimento?
A palavra-chave nestas negociações é a palavra equilíbrio. Tem de haver equilíbrio em tudo, porque uma empresa, não são só os acionistas e os gestores, são os trabalhadores. E, portanto, a lei não pode ser desequilibrada. Se houver outras matérias, evidentemente que o equilíbrio é mais fácil, porque consegue-se uma vantagem aqui, uma recompensa acolá, e, portanto, parece-me que esta ideia que tive, deve ser encarada pelos parceiros sociais. Num primeiro momento, talvez eles ainda não tenham pensado a sério nesta ideia, mas estou convencido que mais tarde vai ser inevitável.
Tem apelado ao Governo para não deixar o PS de fora das matérias mais importantes, fez isso com a Lei da Nacionalidade e, neste caso, seria benéfico aprovar as leis laborais com o apoio do PS?
Vamos por partes, a minha prioridade não é essa. A minha prioridade nas leis laborais é um acordo na concertação social, porque é, no fundo, governar em parceria com os empregadores e em parceria com os sindicatos. Claro que a CGTP não adere de modo geral, mas a UGT tem-no feito. Acho que isto é que é importante. A partir daí, acho que o diálogo e a negociação no Parlamento são bastante mais fáceis.
É outro tema da atualidade, a empresa que distribui os jornais e revistas ameaça deixar de o fazer no interior do país. Na sua opinião o Governo vai ter de financiar esta distribuição?
Acho impossível o Governo não anunciar oportunamente medidas no sentido de combater este problema. Não tenho nenhum tipo de informação, mas acho impossível porque estão em causa valores essenciais, da democracia e da coesão territorial do país. No fundo, do que estamos a falar é que há riscos de a venda de jornais em oito distritos do interior de Portugal acabar e isto é absolutamente inqualificável. Além do mais, o interior do país já está fustigado por várias medidas discriminatórias.
E pelo encerramento de vários serviços…
Sim, exatamente. Serviços dos Correios, Tribunais, algumas escolas e centros de saúde e agora vai perder também um elemento importante que coloca em causa a coesão territorial, sendo certo que isto não é propriamente uma despesa, mas um investimento nas pessoas.
O Presidente da República é eleito com um mandato de cinco anos. Pode ser reeleito apenas mais uma vez. O PSD apresentou um projeto de revisão constitucional que defende um mandato único de sete anos. Concorda?
Pessoalmente, sou favorável a manter a Constituição tal como está. Na matéria que tem a ver com o Presidente da República. Respeito outras decisões, até porque não é o Presidente da República que faz revisões da Constituição, mas acho que o modelo que está previsto na Constituição parece-me equilibrado. Por mim, não mudaria.
Já disse que indigitaria um Governo do Chega, apenas com garantias constitucionais, e teria de ser um documento escrito. Como é que iria funcionar, com base no programa eleitoral ou esperar pelo programa de Governo?
Basta conhecer o programa eleitoral. A minha filosofia é muito simples. Se o Chega um dia ganhar as eleições, obviamente que tenho de dar posse a um Governo do Chega porque isso é o que manda a Constituição. E os eleitores do Chega não são pessoas com menos direitos que os eleitores dos outros partidos. Mas, o Chega é um partido, talvez o único, neste momento, em Portugal, que sistematicamente apresenta ideias que são inconstitucionais, como a prisão perpétua.
Se no programa eleitoral estiverem medidas como esta, são medidas inconstitucionais. Nessa altura, tenho de dizer ao líder do Chega: ‘Sim senhor, dou posse, mas o senhor primeiro-ministro tem de me apresentar aqui um documento escrito, tem de me garantir que esta medida ou outra medida inconstitucional desaparece e não vai constar do seu futuro programa de governo’. Porque senão estávamos nesta situação completamente absurda.
Dou posse a um primeiro-ministro que nos dias seguintes vai apresentar um programa de governo com medidas inconstitucionais. Estou a fazer isto em defesa da Constituição, porque esse é o meu dever.
E vai também sugerir ao primeiro-ministro a demissão de algum ministro quando estiver em causa as instituições ou quando existir um problema de ética?
A questão dos ministros é, sobretudo, uma questão do primeiro-ministro. Em público, nunca farei avaliação de ministros e nunca pedirei a cabeça de nenhum ministro, isso não se faz. Agora, as conversas privadas com o primeiro-ministro, de modo geral, não têm limites e, portanto, é natural que todas as matérias possam ser tratadas e o Presidente deve também exprimir ao primeiro-ministro todas as suas preocupações, os seus reparos, as suas chamadas de atenção e, também, eventualmente os seus elogios e o primeiro-ministro depois decide.
A lei da despenalização da eutanásia foi aprovada no Parlamento em 2023. O Presidente promulgou, o Tribunal Constitucional encontrou algumas normas inconstitucionais e o Governo usou isso depois para não regulamentar a lei. Se for eleito vai, de alguma forma, pressionar ou tentar sugerir ao Governo para regulamentar este diploma?
Não, neste momento, essa questão não se coloca. A sua exposição está toda certa, mas é preciso acrescentar um dado aos dados que acabou de referir. Esta lei chegou a ser publicada em Diário da República e, entretanto, em apreciação sucessiva no Tribunal Constitucional, o Tribunal considerou que algumas normas são inconstitucionais, o que significa que a primeira exigência que, neste momento, se coloca é à Assembleia da República corrigir estas três normas. Portanto, neste momento, é a prioridade na Assembleia da República e são os partidos que têm agora de se entender, se se conseguirem entender.