Marques Mendes garante: "Nunca pedirei a cabeça de nenhum ministro"

Já disse que vai ter um papel interventivo e proativo em Belém. O que é que vai fazer de diferente, se for eleito?

Não vou ser uma rainha da Inglaterra. Vou ser um Presidente da República interventivo dentro dos poderes presidenciais e em cinco direções. Primeiro, um Presidente da República muito interventivo a apelar à ambição nacional, porque o país tem que crescer. Segundo, um Presidente interventivo no domínio social. Hei de fazer como Presidente da República aquilo que chamo o roteiro dos mais vulneráveis, dos idosos, dos pensionistas, dos reformados, dos deficientes, dos sem abrigo.

Em terceiro lugar, um Presidente mais interventivo também do ponto de vista da atitude, no plano da economia, que tem implicações no social. Nós temos de distribuir riqueza, mas também temos de criar riqueza. Em quarto, atenção aos jovens porque nesta altura têm problemas no alojamento estudantil, têm problemas na Habitação, na ação social escolar e têm problemas de salários que os leva a sair para o estrangeiro. Quero ajudar a resolver estas questões. Sou mesmo o único candidato que vai dar voz aos jovens, nomeando um jovem para o Conselho de Estado. Finalmente, interventivo também na defesa da estabilidade. São cinco áreas em que eu vou ser, de facto, dentro dos poderes presidenciais, mais interventivo do que é habitual.

Mas como vai fazer?

Pela palavra, pela magistratura de influência, por mensagens que vou enviar ao Parlamento, por algumas iniciativas que vou tomar em sede do Conselho de Estado e na sociedade civil. Por exemplo, no combate à pobreza que vai ser uma das áreas a que vou dar uma especial atenção. Os últimos números são bons e positivos, mas ainda estamos a falar de 1 milhão e 600 mil pessoas que estão abaixo do limiar da pobreza. Isto é muita gente no país e nós temos de fazer do combate à pobreza um grande desígnio nacional. Vou criar um Fórum Anual de Combate à Pobreza para mobilizar o Governo, os partidos da oposição, as instituições da sociedade civil. Com ideias concretas e não com banalidades ou generalidades, serei um Presidente mais interventivo do que é normal.

Falou nas pessoas em situação de sem abrigo. Essa foi uma das causas do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que queria erradicar os sem abrigo até 2023. Mas porque é que falhou?

Isso não sei, não foi comigo.

Isso quer dizer que o Presidente da República tem um poder de influenciar muito reduzido?

Não, não acho. Acho que o Presidente da República tem até um poder enorme. Tem um poder da palavra fantástico, mas tem é que o usar nos momentos certos. Não pode banalizá-la, porque senão depois ela não tem eficácia. Segundo, tem o poder da magistratura de influência, sobretudo junto do Governo, porque tem todas as semanas a capacidade de reunir com o primeiro-ministro. Essas reuniões, para quem como eu tem muita experiência governativa, sabe que são reuniões importantes. Quem não tem experiência governativa dá uma importância reduzida a essas reuniões.

Terceiro, o Presidente tem uma oportunidade extraordinária, que não tem sido usada, de enviar mensagens ao Parlamento, colocar assuntos na agenda. Esta questão, por exemplo, da pobreza, não tem sido tratada, só é tratada quando saem a público os números e depois passa-se um ano inteiro sem falar. Nos primeiros meses da minha atuação como Presidente da República, se for eleito, evidentemente, vou mandar uma mensagem ao Parlamento cujo título será desafios económicos e sociais para os próximos 10 anos. Ou seja, nós temos de pensar em grande e agir com ambição.

Temos de pensar nas questões do dia-a-dia, mas também nas questões de médio prazo. Quero inovar, introduzir energia, apostar aqui em novas formas criativas de intervenção e de participação. Por isso, esta questão dos jovens, apesar de alguns dos meus adversários desvalorizarem esta prioridade, quando falo com os jovens eles ficam felizes com a ideia.

Mas porquê o Conselho de Estado?

O Conselho de Estado tem esta importância que nunca ninguém refere. É o único órgão em Portugal em que estão sentados ao mesmo tempo os principais decisores políticos, o Presidente da República, o primeiro-ministro e o líder da oposição, o que significa que é uma grande oportunidade para sensibilizar os vários agentes políticos que decidem.

E pondera também convidar para o Conselho de Estado um autarca para ter o poder local representado?

Não, isso não. A única alteração positiva que quis destacar é a dos jovens.

Estamos a gravar esta entrevista na véspera da reunião entre a ministra do Trabalho e a UGT. Acredita que depois desta greve geral vai haver espaço para negociação?

Acredito. E a prova provada é a reunião desta semana. A greve aconteceu na quinta-feira passada e ontem mesmo, terça-feira, já houve uma primeira reunião e outras se irão seguir, o que significa que a greve não bloqueou as negociações.

As três partes em negociação, entidades patronais, sindicais e Governo, deviam pensar num acordo mais amplo

Mas foi um empurrão…

Considero que a UGT saiu fortalecida desta greve e com maior capacidade negocial. A UGT pode, neste momento, chegar às negociações com o Governo, que devem demorar semanas ou até meses e tem uma capacidade negocial mais forte do que tinha. Acho que isso é bom que a Central Sindical Democrática, que já deu grandes sinais de sentido de responsabilidade, tenha capacidade negocial. Na minha opinião, tudo se vai resolver com uma negociação ampla.

Defendo que, as três partes em negociação, entidades patronais, sindicais e Governo, deviam pensar num acordo mais amplo. Não apenas pacote laboral, mas também produtividade, como é que se distribuem os ganhos de produtividade, salários, objetivos quantificados e calendarizados em matéria de aumento de salários, formação profissional, até, eventualmente, algumas alterações no domínio fiscal. Porque se for um acordo mais amplo, é mais fácil de negociar.