Presidenciais 2026. Sondagens mostram empate técnico a três, Gouveia e Melo em queda livre e Cotrim a subir

Gouveia e Melo em queda livre desde o início dos debates, Cotrim dispara

Com um maior número de sondagens divulgado nas últimas semanas, começa a traçar-se um cenário claro desde que se iniciaram os debates televisivos, a 17 de novembro.

Nessa altura, Gouveia e Melo liderava as intenções de voto, com 22,2%, mas agora surge em terceiro, atrás de Marques Mendes e André Ventura. No espaço de um mês, o almirante perdeu 3,3 pontos percentuais, enquanto os concorrentes diretos à Presidência da República pouco se movimentaram - o líder do Chega cresceu 0,6%, enquanto o candidato apoiado pelo PSD baixou 0,6%.

Do lado contrário, a maior subida desde que se iniciaram os debates foi de João Cotrim de Figueiredo: o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal tinha 8,8% das intenções de voto no conjunto de sondagens agregadas pela Renascença, mas cresceu quase quatro pontos percentuais no último mês, chegando aos 12,5% que tem agora.

António José Seguro, neste espaço de tempo, recuou seis décimas - tinha 15,4% há um mês.

Já as intenções de voto nos três candidatos da esquerda também parecem mostrar um padrão: Jorge Pinto subiu sete décimas desde que começaram os debates, duplicando percentagens e chegando aos 1,4%, enquanto Catarina Martins e António Filipe recuaram cinco e quatro décimas, respetivamente.

Segunda volta: Marques Mendes ganha terreno, Ventura perde com todos

Nos habituais cenários de segunda volta lançados por todas as sondagens, há divisões: duas das sondagens colocam Gouveia e Melo a vencer em todos os cenários, enquanto quatro delas colocam Marques Mendes a bater todos os rivais. Em várias delas, os dois surgem em empate técnico.

No entanto, as duas sondagens em que Gouveia e Melo vencia Marques Mendes aconteceram há mais de um mês e, de lá para cá, Marques Mendes tem surgido como o favorito nos cenários de segunda volta em todas as sondagens divulgadas.

Já André Ventura, que lidera três das sete sondagens na primeira volta, não consegue mais do que 28% numa segunda volta frente a Gouveia e Melo e mais do que 28,1% contra Marques Mendes.

A queda de Gouveia e Melo nas intenções de voto é tão notória que, apesar de estar à frente na primeira volta, o almirante perde para António José Seguro num hipotético cenário de segunda volta em quatro das últimas cinco sondagens.

Cotrim de Figueiredo, que chegou a estar à frente de Seguro em duas destas sondagens, não figurou em nenhum destes cenários de segunda volta.