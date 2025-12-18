Presidenciais 2026

Presidenciais 2026. Sondagens mostram empate técnico a três, Gouveia e Melo em queda livre e Cotrim a subir

18 dez, 2025 - 06:30 • Diogo Camilo

Falta um mês para a primeira volta das eleições presidenciais e as sondagens conhecidas até agora mostram que o cenário de uma segunda volta é quase inevitável. Marques Mendes lidera, seguido de perto por André Ventura - que até pode vencer a primeira volta, mas dificilmente será Presidente. Desde o início dos debates, Gouveia e Melo foi quem perdeu mais nas intenções de voto, enquanto Cotrim de Figueiredo foi quem cresceu mais.

A um mês da primeira volta das eleições presidenciais de 18 de janeiro, as sondagens parecem mostrar um cenário evidente: não só é quase certo que haverá uma segunda volta, como ainda não é claro quem serão os dois candidatos que estarão a votos nesse segundo ato eleitoral.

A Renascença aplicou às sondagens divulgadas nos últimos dois meses o mesmo método matemático usado na Sondagem das Sondagens, o agregador de barómetros das legislativas, para chegar a uma estimativa dos resultados mais apurada e com menor margem de erro.

Os resultados mostram Luís Marques Mendes na frente, com 20,7% das intenções de voto, enquanto André Ventura surge em segundo lugar, com 19,9% e Henrique Gouveia e Melo logo a seguir, com 18,9%.

Nas sete sondagens divulgadas por órgãos de comunicação desde o final de outubro, Marques Mendes surgiu na frente em três delas, enquanto Ventura liderou duas e Gouveia e Melo surgiu na frente de outra. Na sondagem de ICS e ISCTE para SIC e Expresso, Ventura e Gouveia e Melo surgiram empatados, com o mesmo exato número de votos.

Os três candidatos estão em empate técnico, dada a margem de erro das sondagens, e são os verdadeiros concorrentes às duas vagas para uma eventual segunda volta de eleições presidenciais. Na margem de erro superior, Marques Mendes recolhe apenas 22,2% dos votos - muito longe dos 50% necessários para que conheçamos o próximo Presidente da República já na primeira volta.

Atrás de Marques Mendes, Gouveia e Melo e André Ventura, surgem António José Seguro e João Cotrim de Figueiredo num empate técnico entre si, longe dos três da frente: com um ponto médio de intenções de voto de 14,9% e 12,5%, respetivamente.

O método adotado pela Renascença, igual ao do projeto Sondagem das Sondagens, usa o filtro de Kalman, um algoritmo usado para filtrar o ruído estatístico gerado pela publicação de muitas sondagens, e esquece as várias abordagens de distribuição dos indecisos para fazer uma só repartição de forma proporcional.

Atrás dos principais candidatos surgem, muito atrás, os três candidatos da esquerda: Catarina Martins com 3,1% das intenções de voto, António Filipe com 2,8% e Jorge Pinto com 1,4%.

Gouveia e Melo em queda livre desde o início dos debates, Cotrim dispara

Com um maior número de sondagens divulgado nas últimas semanas, começa a traçar-se um cenário claro desde que se iniciaram os debates televisivos, a 17 de novembro.

Nessa altura, Gouveia e Melo liderava as intenções de voto, com 22,2%, mas agora surge em terceiro, atrás de Marques Mendes e André Ventura. No espaço de um mês, o almirante perdeu 3,3 pontos percentuais, enquanto os concorrentes diretos à Presidência da República pouco se movimentaram - o líder do Chega cresceu 0,6%, enquanto o candidato apoiado pelo PSD baixou 0,6%.

Do lado contrário, a maior subida desde que se iniciaram os debates foi de João Cotrim de Figueiredo: o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal tinha 8,8% das intenções de voto no conjunto de sondagens agregadas pela Renascença, mas cresceu quase quatro pontos percentuais no último mês, chegando aos 12,5% que tem agora.

António José Seguro, neste espaço de tempo, recuou seis décimas - tinha 15,4% há um mês.

Já as intenções de voto nos três candidatos da esquerda também parecem mostrar um padrão: Jorge Pinto subiu sete décimas desde que começaram os debates, duplicando percentagens e chegando aos 1,4%, enquanto Catarina Martins e António Filipe recuaram cinco e quatro décimas, respetivamente.

Segunda volta: Marques Mendes ganha terreno, Ventura perde com todos

Nos habituais cenários de segunda volta lançados por todas as sondagens, há divisões: duas das sondagens colocam Gouveia e Melo a vencer em todos os cenários, enquanto quatro delas colocam Marques Mendes a bater todos os rivais. Em várias delas, os dois surgem em empate técnico.

No entanto, as duas sondagens em que Gouveia e Melo vencia Marques Mendes aconteceram há mais de um mês e, de lá para cá, Marques Mendes tem surgido como o favorito nos cenários de segunda volta em todas as sondagens divulgadas.

Já André Ventura, que lidera três das sete sondagens na primeira volta, não consegue mais do que 28% numa segunda volta frente a Gouveia e Melo e mais do que 28,1% contra Marques Mendes.

A queda de Gouveia e Melo nas intenções de voto é tão notória que, apesar de estar à frente na primeira volta, o almirante perde para António José Seguro num hipotético cenário de segunda volta em quatro das últimas cinco sondagens.

Cotrim de Figueiredo, que chegou a estar à frente de Seguro em duas destas sondagens, não figurou em nenhum destes cenários de segunda volta.

