Marques Mendes: autarca, ministro, deputado e líder do PSD quer agora ser Presidente da República

Luis Manuel Gonçalves Marques Mendes nasceu em Azurém, freguesia do concelho de Guimarães, a 5 de setembro de 1957, filho do advogado e dirigente do PSD António Marques Mendes e da professora Maria Isabel Gonçalves. Viveu boa parte da sua vida em Fafe e filiou-se no PPD em 1975.

Licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Coimbra e aos 19 anos, ainda estudante, tornou-se vice-presidente da Câmara Municipal de Fafe.

Marques Mendes gosta de praticar desporto - na juventude foi guarda-redes -, vai ao ginásio duas a três vezes por semana e é adepto do Benfica. É casado e pai de três filhos.

A experiência de 50 anos na política

A política sempre fez parte da vida do candidato e começou em casa. O pai, António Marques Mendes, é um dos fundadores do PPD, foi presidente da Câmara de Fafe, deputado na Assembleia da República e no Parlamento Europeu.

Luís Marques Mendes entra na política aos 18 anos, quando é convidado para adjunto do governador civil de Braga, Eurico de Melo.

Um ano mais tarde, participa nas primeiras eleições autárquicas livres e é vice-presidente da Câmara de Fafe. O PSD vence a autarquia, Luís está no executivo e o pai, António, é o presidente da Assembleia Municipal. Tem 19 anos e uma licenciatura em Direito para completar na Universidade de Coimbra.

Marques Mendes tem 17 anos quando o país dá os primeiros passos a caminho da democracia. Os primeiros discursos são feitos no Teatro de Fafe, mas poucos acreditam que foi ele que os escreveu e apontam a autoria para o pai, considerado por todos uma referência na cidade.

“O meu pai era a grande referência em Fafe, porque era um grande advogado e as pessoas ouviam os discursos do meu pai com respeito enorme” disse Marques Mendes no programa de Júlia Pinheiro transmitido pela SIC poucos dias antes de ter apresentado a candidatura à Presidência da República.