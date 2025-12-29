“Qual é a pressa” de ser Presidente da República? Seguro e um percurso político muito tradicional





Europeias de 2014 – PS vence, Costa acha que “sabe a pouco” e avança dois dias depois

"O PS teve hoje uma grande vitória. Uma grande vitória eleitoral" disse António José Seguro na noite das eleições europeias de 2014, com o então líder socialista a salientar que "esta é a segunda vitória consecutiva do PS", depois das autárquicas do ano anterior.

"Duas eleições, duas vitórias", lembrou Seguro, que falava cerca das 22H30 no Hotel Altis, em Lisboa, onde o PS, como habitual, seguiu a noite eleitoral. Os socialistas, com Francisco Assis como cabeça de lista, venceram por 31,46%. Seguro tinha dado o tudo por tudo na campanha, aparecendo praticamente todos os dias ao lado do candidato.

Nos meses anteriores, a oposição interna foi mordendo os calcanhares à direção nacional, com António Costa um ano antes a ameaçar avançar para a liderança e a recuar no final de uma comissão nacional turbulenta e com a formalização de uma paz podre que resultou do “Documento de Coimbra”, em que Seguro definia a estratégia do partido para os próximos anos incorporando propostas do presidente da câmara de Lisboa.

Na noite eleitoral das europeias a 25 de maio, António Costa tem uma intervenção sibilina numa edição especial do programa “Quadratura do Círculo”, na SIC, em que que avisa que “há que refletir” para que nas legislativas o PS “a vitória não volte a saber a pouco", acrescentando que “para isso todos temos de estar disponíveis para fazer o que for necessário fazer”.

Era uma espécie de tiro de partida para o que viria a acontecer dois dias depois. Costa, durante uma homenagem à malograda dirigente e autarca do CDS-PP Maria José Nogueira Pinto, avança mesmo para a liderança do PS. "Sinto que é meu dever corresponder àquilo que eu lancei e que eu sinto ser aquilo que os socialistas e muitos cidadãos que, não sendo socialistas, acham que eu posso e tenho o dever de dar ao país."



Começava aí um período negro para o PS, com a divisão do partido em fações que se estendiam ao grupo parlamentar. Seguro recusa demitir-se de secretário-geral e uma semana depois das europeias, numa caótica comissão nacional num hotel do Vimeiro, Costa propõe um congresso extraordinário e Seguro avança com a proposta de realizar eleições primárias, avisando: “Habituem-se, que isto mudou”.

Sucede-se uma guerra de estatutos, as primárias acabam por ficar marcadas para 28 de setembro de 2014, com debates televisivos, no mínimo intensos, em que Seguro, no frente a frente da RTP chega a acusar Costa e apoiantes seus – Nuno Godinho de Matos – de “promiscuidade total entre o sistema financeiro, os negócios e a política”, levando como resposta: “Achas que tens o direito de diabolizar os milhares de militantes que me apoiam?”

Seguro acaba por perder as eleições primárias. Uma semana antes ainda propõe, em plena campanha interna, uma revisão da lei eleitoral para a Assembleia da República, com redução de 230 para 181 deputados e introdução do voto preferencial do eleitor em relação ao deputado.

É algo que faz inflamar António Costa que avisa que a proposta é uma “declaração de guerra” aos partidos à esquerda do PS. “Pode ser muito popular, mas eu sou contra. Afeta muito a proporcionalidade e é uma declaração de guerra aos partidos à nossa esquerda e um favor ao PSD, porque desvaloriza claramente o CDS-PP», afirmou o adversário.

Daí a dias decorriam as primárias e António Costa tornava-se secretário-geral do PS. Seguro sai de cena e, como tem dito nos debates para as presidenciais de janeiro, “foi à sua vida”.

Amarcor, Mimos da Beira e Galamba

Nos últimos dez anos, António José Seguro dedicou-se a dar aulas de Teoria do Estado e Pensamento Político e Social, na Universidade Autónoma de Lisboa e no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP), esta última, precisamente a mesma instituição onde é professor o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho.

Seguro dedicou-se a duas micro-empresas de que é sócio-gerente, a Amarcor, que, segundo, o próprio site da candidatura a Belém, se dedica a atividades de alojamento turístico e rural, restauração, bares e cafetarias e de comércio de retalho de produtos regionais.

A empresa dedica-se ainda a atividades de animação turística, administração de imóveis, atividades de consultoria, orientação e assistência operacional para os negócios e para a gestão.

Seguro detém 60% da Amarcor e cada um dos seus dois filhos detém uma quota de 20%. Segundo o Correio da Manhã, Seguro tem como sócio nesta empresa o amigo que lhe apresentou a mulher. Trata-se de António Galamba, que tem sido uma das pessoas mais próximas de Seguro, na política e fora dela, desde os tempos de direção da JS.

Galamba, foi deputado do PS, governador civil de Lisboa e, atualmente, é diretor-geral na WL Partners, a empresa onde trabalha com o consultor de comunicação Luís Bernardo, amigo de Seguro e responsável pela assessoria de campanha de outro candidato a Belém, Henrique Gouveia e Melo.

Para além da Amarcor, Seguro é sócio-gerente da Mimos da Beira, que se dedica, segundo explica o site da candidatura, à "exploração agrícola e produção e comércio por grosso e a retalho de produtos alimentares".

Ainda segundo o site da candidatura, em 2024, os rendimentos individuais de Seguro totalizaram 54 647,35€. Segundo o Correio da Manhã, as empresas terão faturado 1,8 milhões de euros desde que o antigo secretário-geral do PS deixou a vida política ativa, em 2014.

10 anos fora da política, só que nem por isso

O corte de António José Seguro com a vida política ativa foi sendo salpicado com intervenções públicas promovidas, por exemplo, pela fundação “Nossa Europa”, que o ex-líder ajudou a criar a par com o atual vice-presidente do PSD Carlos Coelho. Trataram-se de posições públicas, sobretudo, sobre questões europeias e que tinham nas entrelinhas farpas a líderes europeus, onde o então primeiro-ministro António Costa se incluía.

No dia da Europa, a 9 de maio de 2021, Seguro deixava a crítica sobre as "divergências profundas sempre que a Europa precisa de decidir e de responder prontamente aos problemas concretos das pessoas", acrescentando que essas "divisões paralisam a Europa, enfraquecem a Europa e fazem com que a Europa esteja sempre a correr atrás do prejuízo".

Nessa sessão acrescentava ainda que os líderes dos 27 "seguem a lógica de que é preferível ignorar o problema do que criar ainda mais problemas" e referindo que "estão enganados, os maiores problemas que surgem na Europa são fruto da sua ambiguidade e da sua falta de coragem política".

Noutra intervenção, no mesmo mês e no mesmo ano, a propósito da apresentação da biografia autorizada de António Guterres, "O mundo não tem de ser assim", o ex-líder do PS falou da “erosão dos partidos da esquerda democrática europeia nos últimos anos".

Para Seguro, há uma "dupla erosão, uma erosão específica dos partidos do socialismo democrático, da social-democracia e há uma erosão geral dos ditos partidos tradicionais", onde obviamente cabe o PS.

Seguro defendeu que "infelizmente, o que acontece é o recuo que as democracias estão a ter e quando se julgava que o regime democrático era a organização última a que almejavam todas as comunidades humanas, verificamos, de facto, que há um recuo, a quarta vaga democrática não se verificou, mesmo com a expectativa da primavera árabe".

Mais tarde, em 2023, Seguro já admitia voltar à política. Falando, de novo, num evento da plataforma “Nossa Europa”, o ex-líder do PS declarou não ter no horizonte qualquer regresso”, mas dizia que não ser “hipócrita ao ponto de dizer ‘nunca, jamais, em tempo algum”. Dois anos depois, acabou por acontecer.

Apoios do PS – uns mais, outros menos resignados

Francisco Assis foi dos primeiros socialistas de peso a declarar apoio ao ex-líder do PS. O ex-ministro João Soares, também. Álvaro Beleza idem. Mas há feridas criadas pelo embate interno de 2014 que, com a reentrada em cena de Seguro, foram reabertas.

A divisão foi tão clara que o atual líder do PS, José Luís Carneiro, fez questão de fazer com que a posição oficial do partido acontecesse apenas depois das autárquicas de outubro, com receio que o partido se deslaçasse todo antes dessas eleições.

A ala costista encontra-se numa certa resignação em relação a Seguro. Mariana Vieira da Silva, em declarações ao programa “Casa Comum” da Renascença, nunca escondeu a pouca vontade em apoiar a candidatura a Belém do ex-líder, por comparação, por exemplo, com António Vitorino, um dos preferidos para a corrida a Belém. A ex-ministra da Presidência do Conselho de Ministros referia mesmo que não se conhece “nenhuma ideia ou nenhuma posição a António José Seguro nos últimos dez anos”.

Mais contundente, o ex-presidente do Parlamento, Augusto Santos Silva, incluiu Seguro no lote das candidaturas presidenciais que “não cumprem os requisitos” para serem candidatos à Presidência. Entretanto, já mudou de opinião e, em declarações recentes ao Observador, o socialista já admite que o ex-líder do PS “cumpre mais requisitos” do que os adversários.

Zero donativos de partidos, mais de um milhão de despesas de campanha

Seguro agradece o apoio do PS, mas tem tido sempre uma posição algo ambígua em relação ao partido que liderou, referindo que a candidatura a Belém é “apartidária”. Segundo a Renascença apurou, o ex-líder socialista terá aceitado com reticências usar os painéis do PS espalhados pelo país para colar os cartazes com a sua cara e com o slogan “Futuro Seguro”.

No site da candidatura, na parte dedicada à “Transparência", são divulgados pormenores sobre o orçamento de campanha. O orçamento dedicado às estruturas, cartazes e telas da campanha é de 250 000, 00 euros, a conceção da campanha, agências de comunicação e estudos de mercado tem um valor de 100.000 euros.

A candidatura beneficia de uma subvenção estatal de 1 092 720,00 euros e de zero contribuições de partidos políticos. Os donativos já chegaram aos 170 000,00 euros. O total das receitas é de 1 487 720,00 euros, o das despesas é de 1 130 000,00. O saldo, para já, é positivo e representa menos uma preocupação para Seguro e também para o PS.