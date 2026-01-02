A "pescadinha de rabo na boca", a "xerifização" e a pergunta "insultuosa": oito frases do Debate da Rádio

"Uma coisa é o escrutínio, outra é a devassa"

A frase é de Luís Marques Mendes, dirigida para Gouveia e Melo.

A intervenção completa? "Uma coisa é o escrutínio, outra é a devassa, a insinuação e a suspeita. E isto começa a dar cabo da democracia. Não podemos dizer que os melhores devem poder vir para a vida pública e depois estar a criar uma atmosfera que cria o efeito exatamente contrário".

"O que degrada a Democracia é a opacidade"

A frase é de Henrique Gouveia e Melo, em resposta a Marques Mendes. Foi dita na fase do debate sobre a lei para regulamentar o lobbying.

"O que degrada a Democracia é a opacidade. A lei do lobby é um passo importante mas não é suficiente. Devíamos criminalizar fortemente o enriquecimento ilícito. Isso é que não está a acontecer".

"Não podemos ter poderes de pescadinha de rabo na boca"

A frase é de André Ventura, dita quando se debatia a clarificação da hierarquia do Ministério Público.

A ideia completa é esta: "Temos de ter atores na justiça que não tenham medo de agir, nem que estejam condicionados por ninguém em cima. (...) É verdade que é o Presidente que nomeia o Procurador-Geral da República, mas quem o indica é o primeiro-ministro. Quem é que vai investigar depois o primeiro-ministro. O próprio Procurador Geral da República. Mas isto cabe na cabeça de alguém? Que o homem que investiga seja quem o nomeou? Não cabe, só que ninguém quer dizer isto assim, mas isto é uma evidência. Não podemos ter poderes de pescadinha de rabo na boca em Portugal".