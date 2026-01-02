A "pescadinha de rabo na boca", a "xerifização" e a pergunta "insultuosa": oito frases do Debate da Rádio

02 jan, 2026 - 15:23 • João Pedro Quesado
O penúltimo debate antes das eleições presidenciais de 2026 contou com alguns momentos de crispação entre os oito candidatos ao Palácio de Belém: André Ventura, António Filipe, António José Seguro, Catarina Martins, Henrique Gouveia e Melo, João Cotrim de Figueiredo, Jorge Pinto e Luís Marques Mendes.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Os pretendentes ao cargo de Presidente da República tiveram oportunidade de debater a Justiça, o que fazer depois de um Orçamento do Estado ser chumbado e o envio de militares portugueses para a Ucrânia. O lobbying, a elegibilidade e os encontros privados entre candidatos foram oportunidade para ataques.
Candidatos recusam mandato único e acham que é ced(...)
A frase é de João Cotrim de Figueiredo. Foi dita logo na primeira pergunta, como ponto prévio ao tema da dissolução do Parlamento.
"Destes oito candidatos só cinco é que podem chegar à segunda volta - o Jorge Pinto, o António Filipe e a Catarina Martins mais provavelmente vão ter que desistir -, dois candidatos são de partidos que têm dificuldade em segurar os seus próprios eleitorados - Luís Marques Mendes e António José Seguro - e um não quer ser Presidente da República - André Ventura. Para quem está interessado em que as eleições representem uma mudança, não tem tantas escolhas assim", declarou.
O ataque, ou constatação — depende da opinião de cada um — alimentou uma série de apontamentos, acusações e notas dos candidatos. E respostas dos candidatos da esquerda.
A frase é de Catarina Martins. Deveu-se precisamente à pergunta de Cotrim de Figueiredo.
"Não vou desistir, já me fizeram esta pergunta várias vezes, eu dei sempre a mesma resposta, acho insultuoso que a pergunta continue. (...) Acho estranho que nunca perguntem aos candidatos de direita se algum vai desistir em nome do outro, porque com tanta preocupação sobre a segunda volta, talvez aos candidatos de direita fosse importante fazer esta pergunta, digo eu", atirou a eurodeputada pelo Bloco de Esquerda.
A frase é de Luís Marques Mendes, dirigida para Gouveia e Melo.
A intervenção completa? "Uma coisa é o escrutínio, outra é a devassa, a insinuação e a suspeita. E isto começa a dar cabo da democracia. Não podemos dizer que os melhores devem poder vir para a vida pública e depois estar a criar uma atmosfera que cria o efeito exatamente contrário".
A frase é de Henrique Gouveia e Melo, em resposta a Marques Mendes. Foi dita na fase do debate sobre a lei para regulamentar o lobbying.
"O que degrada a Democracia é a opacidade. A lei do lobby é um passo importante mas não é suficiente. Devíamos criminalizar fortemente o enriquecimento ilícito. Isso é que não está a acontecer".
A frase é de André Ventura, dita quando se debatia a clarificação da hierarquia do Ministério Público.
A ideia completa é esta: "Temos de ter atores na justiça que não tenham medo de agir, nem que estejam condicionados por ninguém em cima. (...) É verdade que é o Presidente que nomeia o Procurador-Geral da República, mas quem o indica é o primeiro-ministro. Quem é que vai investigar depois o primeiro-ministro. O próprio Procurador Geral da República. Mas isto cabe na cabeça de alguém? Que o homem que investiga seja quem o nomeou? Não cabe, só que ninguém quer dizer isto assim, mas isto é uma evidência. Não podemos ter poderes de pescadinha de rabo na boca em Portugal".
Debate da Rádio
A maioria dos candidatos disse não ter conflitos d(...)
A frase é de António José Seguro, em plena discussão sobre a intervenção do PGR em investigações.
"Nunca tive, nem com Jorge Pinto nem com nenhum destes candidatos, nenhum almoço secreto promovido por um empresário para discutir as eleições presidenciais ou outras", apontou o candidato apoiado pelo PS, justificando que o disse "porque eu gosto de transparência".
A frase levou depois André Ventura a insistir que teve um encontro com Seguro — e que Seguro voltou a desmentir.
A frase é de Jorge Pinto, quando se debatia a clarificação da hierarquia no Ministério Público.
"A hierarquia deve de ser clara porque o escrutinio tem de ser seguido", afirmou o candidato do Livre, ressalvando a "autonomia dos procuradores", mas sem "uma xerifização dessa autonomia".
A frase é de António Filipe, durante o debate sobre o lóbi, em resposta a André Ventura quando perguntou diretamente se o candidato comunista era contra, ou a favor, da regulamentação.
"As atividades de tráfico de influência que estão no limite da legalidade passam a ser completamente legais", declarou, já depois de apontar que esta é "uma falsa questão".