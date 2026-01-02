Da PGR à Ucrânia. O que disseram os candidatos presidenciais no Debate da Rádio?

No primeiro encontro entre oito dos candidatos às eleições para a Presidência da República de 18 de janeiro, o Debate da Rádio ficou marcado por acusações de parte a parte, por discordâncias em relação à atuação da justiça e da posição de Portugal na ajuda à Ucrânia, mas também por posições semelhantes quanto à nova lei do lobbying e à ação de um chefe de Estado perante um Orçamento do Estado chumbado.

No debate emitido por Renascença, Antena 1, TSF e Rádio Observador, a grande tensão aconteceu entre Luís Marques Mendes e Henrique Gouveia e Melo. Sem se nomearem diretamente nas críticas, o almirante e o conselheiro de Estado falaram sobre o "tráfico de influências" e como o escrutínio pode passar a "devassa, insinuação e suspeita" e "pode dar cabo da democracia".

Pelo meio, André Ventura e António José Seguro também se envolveram em trocas de palavras. Quando o candidato apoiado pelo PS disse a Gouveia e Melo não ter tido "nenhum almoço secreto" com candidatos, Ventura assegurou que teve um encontro com o próprio Seguro. O socialista garantiu que é "falso" - voltou a dizê-lo nas declarações após o debate.