Da PGR à Ucrânia. O que disseram os candidatos presidenciais no Debate da Rádio?

02 jan, 2026
No primeiro encontro entre oito dos candidatos às eleições para a Presidência da República de 18 de janeiro, o Debate da Rádio ficou marcado por acusações de parte a parte, por discordâncias em relação à atuação da justiça e da posição de Portugal na ajuda à Ucrânia, mas também por posições semelhantes quanto à nova lei do lobbying e à ação de um chefe de Estado perante um Orçamento do Estado chumbado.
No debate emitido por Renascença, Antena 1, TSF e Rádio Observador, a grande tensão aconteceu entre Luís Marques Mendes e Henrique Gouveia e Melo. Sem se nomearem diretamente nas críticas, o almirante e o conselheiro de Estado falaram sobre o "tráfico de influências" e como o escrutínio pode passar a "devassa, insinuação e suspeita" e "pode dar cabo da democracia".
Pelo meio, André Ventura e António José Seguro também se envolveram em trocas de palavras. Quando o candidato apoiado pelo PS disse a Gouveia e Melo não ter tido "nenhum almoço secreto" com candidatos, Ventura assegurou que teve um encontro com o próprio Seguro. O socialista garantiu que é "falso" - voltou a dizê-lo nas declarações após o debate.
Já Cotrim de Figueiredo aproveitou para abrir a porta da desistência de candidatura aos três candidatos à esquerda de Seguro. Na sua intervenção inicial, o candidato liberal fez uma nota prévia para dizer que Jorge Pinto, António Filipe e Catarina Martins "mais provavelmente vão ter que desistir". Em resposta, Catarina Martins garantiu que não o fará, tal como António Filipe, enquanto o candidato apoiado pelo Livre não quis responder taxativamente sobre uma possível desistência, dizendo apenas: “Estou aqui para ser Presidente da República”.
Sobre os temas propriamente ditos que originalmente levaram aos despiques, os candidatos concordaram que um chumbo do Orçamento do Estado deve ser estudado "caso a caso". Enquanto candidatos à esquerda defenderam que o Parlamento "deve estudar formas de ter um novo orçamento", candidatos mais à direita consideraram que a prioridade é a "estabilidade" na governação.
Sobre uma questão relativa à relação entre o Presidente da República e o Procurador-Geral da República, todos os candidatos sublinharam a necessidade de separação de poderes entre a política e a justiça.
Em matéria de justiça, Gouveia e Melo, Cotrim de Figueiredo e Jorge Pinto defendem uma clarificação do Ministério Público e todos levantaram problemas com a morosidade dos processos.
Em relação a conflitos de interesse, e que despoletou a primeira troca de acusações entre Marques Mendes e Gouveia e Melo, o almirante lembrou que a "a advocacia é uma profissão que obriga a estar inscrito na Ordem dos Advogados", enquanto André Ventura disse que o único conflito de interesse que tem é com o Benfica, devido à sua "ligação emocional e também filiada a este clube de futebol”.
Sobre a nova lei do lobbying, candidatos como André Ventura, Marques Mendes, Seguro ou Cotrim de Figueiredo defenderam que este é "um passo", mas que só por si não é suficiente, enquanto Catarina Martins e António Filipe consideraram que a lei vem "legalizar o tráfico de influências" e são necessários mais mecanismos de prevenção da corrupção, como a transparência de candidatos e titulares de cargos políticos.
Quanto ao envio de tropas para a Ucrânia, Ventura disse que quer evitar ao máximo o cenário, tal como Gouveia e Melo e António Filipe. Já os restantes são favoráveis à participação nacional num cenário de manutenção de paz.
No final, ficámos sem saber quem é o candidato presidencial que pertence à maçonaria, como tem sido atirado durante a pré-campanha presidencial. "Talvez seja o Manuel João Vieira", como disse Cotrim de Figueiredo.