Presidenciais 2026

Debate da Rádio visto à lupa. Foi tão calmo como pareceu?

02 jan, 2026 - 19:55 • João Pedro Quesado

Explore as interações entre os candidatos a Belém neste interativo sobre o debate das eleições presidenciais. André Ventura foi quem interrompeu mais, mas Cotrim liderou nos apartes. Marques Mendes e Jorge Pinto foram quem mais se distanciou dos outros.

Se o debate da rádio para as eleições presidenciais de 2026 lhe pareceu mais calmo, é porque foi. Os oito candidatos a Presidente da República interromperam-se uns aos outros, esta sexta-feira, menos de metade das vezes que os oito candidatos a primeiro-ministro no debate de maio de 2025. Este foi o penúltimo debate antes das eleições de 18 de janeiro, organizado e transmitido pela Renascença, Antena 1, TSF e Rádio Observador.

A análise da Renascença mostra que André Ventura, António Filipe, António José Seguro, Catarina Martins, Henrique Gouveia e Melo, João Cotrim de Figueiredo, Jorge Pinto e Luís Marques Mendes estiveram, de forma geral, mais focados em transmitir a sua mensagem e manter uma postura mais próxima do institucionalismo do Presidente da República. A troca de acusações e tom crispado não desapareceu, mas assumiu um papel secundário.

Veja os gráficos interativos para perceber as interações entre os oito candidatos à Presidência.

