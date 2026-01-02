Dissolução do Parlamento após chumbo do Orçamento "não é obrigação"

02 jan, 2026 - 10:40 • Diogo Camilo
No início do primeiro debate com oito dos candidatos às eleições presidenciais de 18 de janeiro, houve direito a atrasos, uma nota prévia e uma não-resposta sobre uma eventual desistência.
Na primeira pergunta do Debate da Rádio, os candidatos foram questionados sobre as funções de um Presidente da República, e sobre se, em caso de em chumbo do Orçamento do Estado, o chefe de Estado deve instar o Governo a apresentar um novo documento, tal como Marcelo Rebelo de Sousa fez durante o seu mandato em 2021, após o chumbo do orçamento na generalidade.
De maneira geral, todos os candidatos concordaram que a dissolução da Assembleia da República deve ser ponderada "caso a caso" e que um chumbo "não equivale automaticamente à dissolução". No entanto, enquanto candidatos à esquerda defenderam que o Parlamento "deve estudar formas de ter um novo orçamento", candidatos mais à direita consideraram que a prioridade é a "estabilidade" na governação.
Respondendo primeiro, André Ventura afirmou que um Presidente da República "não governa, mas está intimamente ligado à governabilidade" e lembra o caso de 2021 para dizer que a escolha da dissolução do Parlamento "depende do contexto", defendendo que o país "não pode ficar parado" à espera de uma solução.
O candidato apoiado pelo Chega defende ainda que o Presidente da República deve ser uma figura "de ação", criticando Marcelo Rebelo de Sousa e a sua mensagem de Ano Novo.
Já António José Seguro, apoiado pelo PS, também aponta que um chumbo "não equivale automaticamente à dissolução", mas indica que deve ser a Assembleia da República a "encontrar soluções para chegar a essa estabilidade", admitindo que é possível a apresentação de um segundo orçamento e afastando a solução de viver em duodécimos nessa situação.
Henrique Gouveia e Melo defendeu que a dissolução do Parlamento perante um chumbo do orçamento "não é obrigação", defendendo que é necessário "medir o que se vai ganhar" e que tem de existir um julgamento político.
"A estabilidade governativa é um bem importante. Portugal precisa de tempo de governação e devemos forçar o máximo possível, dentro das regras democráticas, para que o Governo tenha as condições para governar", sublinhou, acrescentando que, se o Orçamento do Estado não passar, a dissolução do Parlamento será um "vírus da instabilidade".
Seguindo esta linha do "garante de estabilidade", Luís Marques Mendes afirmou que a questão "só pode ser decidida caso a caso" e que "só por si não deve dar lugar necessariamente a uma dissolução".
O candidato apoiado por PSD e CDS-PP afirmou que há então duas opções a explorar: um segundo Orçamento do Estado, que considera "mais difícil", e viver em duodécimos, que diz também "ser possível" e que "pode ter vantagens a nível financeiro".
Ainda assim, considera Marques Mendes, "um Governo que vê o seu orçamento chumbado, é um Governo que fica politicamente fragilizado", considerando que, para si, o Presidente da República "deve ser um árbitro que atua previamente" e que deve investir “tudo, tudo, tudo” na aproximação de posições para a negociação de um Orçamento do Estado.
“As situações que temos visto nos últimos anos levam a dizer-nos que um orçamento negociado até fica melhor que um orçamento na versão inicial”, acrescentou.
João Cotrim de Figueiredo começou a sua resposta com uma nota prévia, não respondendo desde logo à pergunta sobre a dissolução do Parlamento.
“Destes oito candidatos só cinco é que podem chegar à segunda volta - o Jorge Pinto, o António Filipe e a Catarina Martins mais provavelmente vão ter que desistir -, dois candidatos são de partidos que têm dificuldade em segurar os seus próprios eleitorados - Luís Marques Mendes e António José Seguro - e um não quer ser Presidente da República - André Ventura. Para quem está interessado em que as eleições representem uma mudança, não tem tantas escolhas assim”, afirmou.
Perante as declarações, Catarina Martins respondeu: “Calma que as pessoas ainda não votaram, João”.
Sobre a pergunta, considerou que é “má ideia” responder taxativamente qualquer que seja o caso e que é necessário perceber "qual a solução que mais favorece uma estabilidade efetiva de governação".
Falando a seguir, Jorge Pinto não quis quis responder sobre uma possível desistência: “Estou aqui para ser Presidente da República”, disse, sem indicar taxativamente “não”.
O candidato apoiado pelo Livre apontou que a dissolução do Parlamento por chumbo do Orçamento do Estado foi "um dos grandes erros" de Marcelo Rebelo de Sousa, que se colocou "numa má posição negocial".
"Acredito que um Presidente pode fomentar uma discussão mais alargada, fomentando o próprio parlamentarismo, mesmo em Governos que não tenham a maioria na Assembleia da República", afirmou, considerando que, "se alguém que não tem a maioria absoluta dos deputados quer passar um Orçamento do Estado, tem de oferecer condições a que os restantes partidos possam apoiar esse orçamento para que o aprovem".
Já António Filipe indicou que o chumbo do OE "não é uma razão constitucional para a dissolução da Assembleia da República", criticando Marcelo pelo que fez em 2021, enquanto Catarina Martins refere que o Parlamento deve estudar formas de ter um novo orçamento
"Os Orçamentos do Estado não podem passar a ser os instrumentos de chantagem do Governo de turno com o Parlamento e por isso é bom separarmos as coisas, é preciso discutir. É o que tem sentido em democracias maduras", afirmou a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda.
