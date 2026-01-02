Dissolução do Parlamento após chumbo do Orçamento "não é obrigação"

Presidente "deve forçar o Governo a ter condições para governar"

Henrique Gouveia e Melo defendeu que a dissolução do Parlamento perante um chumbo do orçamento "não é obrigação", defendendo que é necessário "medir o que se vai ganhar" e que tem de existir um julgamento político.

"A estabilidade governativa é um bem importante. Portugal precisa de tempo de governação e devemos forçar o máximo possível, dentro das regras democráticas, para que o Governo tenha as condições para governar", sublinhou, acrescentando que, se o Orçamento do Estado não passar, a dissolução do Parlamento será um "vírus da instabilidade".

Seguindo esta linha do "garante de estabilidade", Luís Marques Mendes afirmou que a questão "só pode ser decidida caso a caso" e que "só por si não deve dar lugar necessariamente a uma dissolução".

O candidato apoiado por PSD e CDS-PP afirmou que há então duas opções a explorar: um segundo Orçamento do Estado, que considera "mais difícil", e viver em duodécimos, que diz também "ser possível" e que "pode ter vantagens a nível financeiro".

Ainda assim, considera Marques Mendes, "um Governo que vê o seu orçamento chumbado, é um Governo que fica politicamente fragilizado", considerando que, para si, o Presidente da República "deve ser um árbitro que atua previamente" e que deve investir “tudo, tudo, tudo” na aproximação de posições para a negociação de um Orçamento do Estado.

“As situações que temos visto nos últimos anos levam a dizer-nos que um orçamento negociado até fica melhor que um orçamento na versão inicial”, acrescentou.

João Cotrim de Figueiredo começou a sua resposta com uma nota prévia, não respondendo desde logo à pergunta sobre a dissolução do Parlamento.

“Destes oito candidatos só cinco é que podem chegar à segunda volta - o Jorge Pinto, o António Filipe e a Catarina Martins mais provavelmente vão ter que desistir -, dois candidatos são de partidos que têm dificuldade em segurar os seus próprios eleitorados - Luís Marques Mendes e António José Seguro - e um não quer ser Presidente da República - André Ventura. Para quem está interessado em que as eleições representem uma mudança, não tem tantas escolhas assim”, afirmou.

Perante as declarações, Catarina Martins respondeu: “Calma que as pessoas ainda não votaram, João”.

Sobre a pergunta, considerou que é “má ideia” responder taxativamente qualquer que seja o caso e que é necessário perceber "qual a solução que mais favorece uma estabilidade efetiva de governação".