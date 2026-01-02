"Uma coisa é o escrutínio, outra é a devassa": Marques Mendes pede "reflexão" a Gouveia e Melo



Luís Marques Mendes aproveitou o tema da lei lobbying no Debate da Rádio das eleições presidenciais para pedir uma "reflexão" a Henrique Gouveia e Melo sobre uma "atmosfera" criada que ultrapassa a linha do escrutínio e que "degrada a democracia".

O candidato presidencial, que recusou ter visto "como uma farpa" a mensagem de Ano Novo Marcelo Rebelo de Sousa, em que falou de uma "constante trapalhada dos negócios", afirmou que a nova lei do lobbying é positiva, mas que "uma lei em concreto nunca é suficiente".

E apontou depois baterias ao almirante, que tem insistido na ideia de que Marques Mendes é um "facilitador de negócios", considerando que "há situações da campanha presidencial que degradam a democracia"

"Uma coisa é o escrutínio, outra é a devassa, a insinuação e a suspeita. E isto começa a dar cabo da democracia. Não podemos dizer que os melhores devem poder vir para a vida pública e depois estar a criar uma atmosfera que cria o efeito exatamente contrário", afirmou.

Recusando dizer que esta é uma crítica a Gouveia e Melo, mas sim um "pedido de reflexão", Marques Mendes afirma que um candidato à Presidência da República "tem responsabilidade na qualidade da democracia e na pedagogia".

Em resposta, Gouveia e Melo apontou que o que degrada a democracia "é a opacidade e a falta de transparência".

"Já que me provocaram, tenho que dizer", afirmou, referindo que a nova lei do lobbying é "um passo importante, mas não suficiente": "Devíamos criminalizar fortemente o enriquecimento ilicito", indicou, dando o exemplo da habitação, onde "para comprar uma habitação minimamente decente é preciso gastar 1 milhão de euros".

O almirante afirma que "há problemas de opacidade que deviam ser esclarecidos", considerando que se deve ser "claro e transparente" quando políticos fazem negócios.