Da Venezuela ao “ztt” para os imigrantes, Ventura procura força em Albufeira

"Se começamos a campanha onde vencemos é porque vamos vencer as eleições presidenciais". Esta é a lógica de André Ventura que viajou este sábado até ao Algarve no pré-aquecimento da campanha que arranca oficialmente este domingo. O líder do Chega e candidato presidencial esteve em Albufeira - cidade onde o partido venceu uma das três câmaras conquistadas nas eleições autárquicas de outubro.

André Ventura está confiante na vitória no dia 18 de janeiro e numa ida à segunda volta das eleições mas, ainda assim, num jantar comício que juntou mais de uma centena de pessoas no Espaço Multiusos de Albufeira, optou por fazer um apelo ao voto, porque considera que estas são as "eleições mais imprevisíveis da história".

Para o candidato presidencial, a vantagem nas últimas sondagens "dá confiança", mas é também sinónimo de responsabilidade. André Ventura recorda que nas últimas eleições nem sempre os resultados coincidiram com o que mostravam as sondagens. "Não interessa se estamos à frente dois, três, quatro ou cinco pontos. Não se deixem enganar. No dia 18 temos que sair de casa e temos que votar", disse.

O líder do Chega, agora na corrida a Belém, sublinha que não quer uma vitória de "sofá", prometendo trabalhar nas próximas semanas para que as sondagens que lhe dão a vitória "se cumpram".

André Ventura está pela segunda vez numa eleições presidenciais e na sua estratégia mantém todas as bandeiras defendidas pelo Chega. No discurso que encerrou o jantar este sábado em Albufeira, o candidato presidencial puxou dos temas imigração, corrupção e identidade de género com críticas pontuais ao PS e PSD.

Como Presidente da República, diz que não terá medo de "apontar o dedo seja ao presidente de Angola ou do Brasil" e que dará um "murro na mesa da corrupção e da imigração desregulada". Nas críticas ao PS e PSD que assumiram Governos, Ventura diz querer acabar com os "cinco anos de roubalheira".

Ainda sobre a imigração, Ventura voltou a defender que não há espaço no país para quem mostre desprezo pela bandeira nacional que digam que o país foi esclavagista ou imperialista. "Meus caros, ztt logo para a terra deles", sublinhou sendo aplaudido em força por toda a sala.

O candidato a Belém reconheceu que tem "um feitio próprio". "Nem todos gostam. É o que é", disse.

Ainda embalado com o caso na justiça que o obrigou à retirada dos cartazes sobre a comunidade cigana, André Ventura aproveitou para responder aos simpatizantes do Chega que o questionaram o porquê de não ter retirado de imediato os cartazes. O candidato presidencial diz que seria mais fácil ter retirado os cartazes de imediato e defendeu que quando se está na frente das sondagens "há tendência para se ser rei ou rainha de Inglaterra. Agradar e acenar a todos" e sublinha que se os eleitores querem um "presidente de todos" ele é o "homem errado".