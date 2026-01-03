Todos o conhecem, mas fala pouco. O tímido Gouveia e Melo quer uma campanha "com o povo"

“Este senhor é educado, é bom para o país. É um bom presidente, que faz falta ao país. Aquele, o André Ventura, é que não faz falta a ninguém. Ele diz que não trabalhamos Temos netos para criar… Isto é um perigo para ele."

As queixas e os medos são de três feirantes, vários daqueles que pertencem à comunidade cigana e que dizem apoiar o almirante na reserva na corrida a Belém. De Gouveia e Melo, recebem como resposta um simples “é verdade” - mas isso não impede estes três feirantes de se juntarem ao coro de vozes e gritar “vamos ter vitória”.

“O povo está contigo”, ouve-se, já em pano de fundo, vindo das três vozes daquela banca, onde também se deixaram as habituais canetas e "pins" para pregar nas camisolas.

Campanha é na rua para "ouvir as pessoas"

Ao longo do percurso, Henrique Gouveia e Melo ainda tenta começar breves conversas sobre as camisolas e a fruta que está à venda nas bancadas, mas rapidamente se despede dos feirantes com um “bom dia, bom ano”. Entre os muitos que o reconhecem, há quem lhe agradeça o trabalho na “task-force” de vacinação da Covid-19 (“Tratou dos doentes antes de si, ficou-me no coração”) e outros que aproveitam para trocar palavras sobre as Forças Armadas: “Eu também estive na Marinha”.

É, aliás, sobre as questões militares que Gouveia e Melo se expande em maiores comentários. Primeiro, ao recusar a ideia de um apoiante sobre o serviço militar obrigatório, dizendo que “não ia correr bem, é tudo muito profissionalizado”. E, depois, já sentado a beber uma água quando fala “dos problemas do mundo” e desvela a postura de condenação que viria a aprofundar sobre a operação dos Estados Unidos na Venezuela. “Infelizmente, as regras internacionais passaram a valer menos”, resumiu.