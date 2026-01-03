Todos o conhecem, mas fala pouco. O tímido Gouveia e Melo quer uma campanha "com o povo"

03 jan, 2026 - 15:11 • Alexandre Abrantes Neves
A presença é bem notada, seja pelos feirantes, seja por quem anda às compras. A figura imponente ajuda a furar a confusão típica entre as bancadas e as tendas e capta rapidamente as atenções. Os distraídos são poucos, até porque basta ouvir a comitiva jovem (e que raramente se cala) para perceber o que se passa: “Vamos unir Portugal. Faltam 15 dias para a vitória.”
São 9h30 e o pontual Henrique Gouveia e Melo está pronto para percorrer a feira de Monte Abraão, uma das mais povoadas do concelho de Sintra e da Grande Lisboa. Bastaram meia dúzia de passos para ser interpelado por vários apertos de mão e para ouvir palmas e palavras de incentivo.
“Vou votar em si”, “gosto mesmo muito de si”, “boa sorte”. Os elogios eram muitos, mas as respostas foram sempre parcas. Henrique Gouveia e Melo, apesar de estar sorridente e de acenar, nunca ultrapassou totalmente a timidez durante o percurso de cerca de uma hora. Não perguntou o nome a nenhum dos eleitores com quem se cruzou e, perante os elogios, respondia com um breve e simpático “obrigado”.
Até das vezes em que mostrou iniciativa e se aproximou de uma banca para conversar, teve de ser a comitiva a responder entusiasticamente aos elogios que lhe eram feitos, muitas vezes em contraponto com os adversários que podem complicar as contas para passar a uma segunda volta.
Presidenciais 2026
“Este senhor é educado, é bom para o país. É um bom presidente, que faz falta ao país. Aquele, o André Ventura, é que não faz falta a ninguém. Ele diz que não trabalhamos Temos netos para criar… Isto é um perigo para ele."
As queixas e os medos são de três feirantes, vários daqueles que pertencem à comunidade cigana e que dizem apoiar o almirante na reserva na corrida a Belém. De Gouveia e Melo, recebem como resposta um simples “é verdade” - mas isso não impede estes três feirantes de se juntarem ao coro de vozes e gritar “vamos ter vitória”.
“O povo está contigo”, ouve-se, já em pano de fundo, vindo das três vozes daquela banca, onde também se deixaram as habituais canetas e "pins" para pregar nas camisolas.
Ao longo do percurso, Henrique Gouveia e Melo ainda tenta começar breves conversas sobre as camisolas e a fruta que está à venda nas bancadas, mas rapidamente se despede dos feirantes com um “bom dia, bom ano”. Entre os muitos que o reconhecem, há quem lhe agradeça o trabalho na “task-force” de vacinação da Covid-19 (“Tratou dos doentes antes de si, ficou-me no coração”) e outros que aproveitam para trocar palavras sobre as Forças Armadas: “Eu também estive na Marinha”.
É, aliás, sobre as questões militares que Gouveia e Melo se expande em maiores comentários. Primeiro, ao recusar a ideia de um apoiante sobre o serviço militar obrigatório, dizendo que “não ia correr bem, é tudo muito profissionalizado”. E, depois, já sentado a beber uma água quando fala “dos problemas do mundo” e desvela a postura de condenação que viria a aprofundar sobre a operação dos Estados Unidos na Venezuela. “Infelizmente, as regras internacionais passaram a valer menos”, resumiu.
Esse seria, aliás, um dos pontos que apontaria, mais tarde e em declarações aos jornalistas, como uma das motivações da sua candidatura – o “sistema internacional” em colapso, os salários baixos e o fraco crescimento económico do país. E a confiança que sente dos eleitores no seu perfil para ajudar a resolver estes problemas e ocupar a cadeira do Palácio de Belém.
“O meu passado foi de serviço, de dedicação a uma causa comum. Nunca me dediquei a uma causa própria. Ao longo da minha vida, eu estive 45 anos nas Forças Armadas e as circunstâncias permitiram-me trabalhar para além das Forças Armadas: em Pedrógão [Grande], na fase inicial da Covid e depois na vacinação. E as pessoas têm boa memória minha e isso é claro que ajuda”, admitiu.
Essa pode ser uma das razões que faz Gouveia e Melo querer ultrapassar a aparente timidez e passar as duas próximas semanas na rua, junto do povo e de “quem vota”, não só para “fazer campanha”, mas principalmente para “ouvir o que as pessoas têm a dizer”. E, apesar de evitar responder se a boa receção na primeira feira é um bom indicador para a restante campanha, recusa a tese de que está a descer nas sondagens e de que pode ficar de fora da segunda volta.
“Eu não tenho sondagens em queda. Naturalmente com o arco-íris político, em que todas as cores do arco-íris têm um candidato, as expectativas de voto em mim, que sou independente, desceram. Não significa que eu estivesse em queda. Quando os portugueses, no dia 18 deste mês, forem votar, essa é que é a verdadeira sondagem. Eu digo, um bocado em graça, as pessoas fiquem com a sondagem que eu preciso ficar com os resultados”, afirmou.