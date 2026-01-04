Ventura vai ao "Portugal esquecido" acusar Montenegro de querer Presidente "marioneta"

André Ventura explicou que a escolha do Algarve é o "sinal da vitória" que quer ter a 18 de Janeiro e acabou por marcar a ida a Silves com o voto da emigração, afirmando ter a certeza de que estará na segunda volta.

Interpelado durante a arruada por um casal emigrado na Suíça, que perguntava se estava a ser "discriminado" por não conseguir votar nas eleições presidenciais, André Ventura foi rápido a apontar culpas ao PS, por ter ido contra as propostas de alteração à lei apresentadas na Assembleia da República para permitir o voto por correspondência — discussão iniciada pelo PSD.

O candidato presidencial não quis acabar o dia sem tentar um novo ataque aos opositores. Em Castro Verde, num comício que juntou largas dezenas de pessoas, André Ventura voltou a recordar o que disse Luís Montenegro, para referir que o PSD já pede a votação dos socialistas, argumentando que PS, PSD e até Cotrim de Figueiredo "são todos iguais".

Na corrida a Belém, André Ventura diz ser "um tornado contra o sistema político".

No ataque às outras campanhas, Ventura defendeu que Luís Marques Mendes, se for eleito Presidente, será "marioneta do Governo e um gestor de negociatas". Já Gouveia e Melo será um Presidente sobre o qual não se sabe "o que pensa sobre assunto algum". O cenário de eleição de António José Seguro, para Ventura, seria "erro histórico" e sinal de que o país estaria a "andar para trás" ao escolher um socialista.

Em Castro Verde, quem participou no comício ia intervindo, e André Ventura por vezes aproveitou para fazer a ponte. Da plateia ouviu-se uma crítica aos ciganos, com a alegação de que vivem de subsídios, e o candidato presidencial recordou o caso que o levou a tribunal para repetir a frase que estava nos cartazes que foi obrigado a retirar.

Como já tinha feito em Albufeira, este sábado, o líder do Chega voltou a acusar alguns imigrantes de quererem "acabar com o Natal", para acrescentar e recordar uma ideia já antiga: "Se for eleito, não haverá um cêntimo para Mesquitas em Portugal."

O candidato presidencial, como prometido, neste primeiro dia de campanha oficial, apelou a que todos participem nas eleições de 18 de Janeiro, apesar da vantagem que tem tido nas sondagens. Em Castro Verde, piscou o olho ao eleitorado do interior, afirmando que a sua vitória será do "Portugal esquecido" e não das grandes cidades.

A referência ao interior do país e ao "desinteresse" dos últimos anos levou Ventura a falar sobre regionalização e a reforçar as críticas ao PS e PSD. Para o líder do Chega e candidato presidencial, a regionalização que estes partidos querem não será para valorizar o interior. "As CCDR são bom exemplo disso. Eles querem uma regionalização que seja mais mama, mais tachos e mais distribuição de lugares", gritou.

André Ventura fala em risco de as sondagens não mostrarem o resultado, ao mesmo tempo que vai gritando ter a certeza de que estará na segunda volta das eleições.