Presidenciais 2026: Marques Mendes promete gastar 50 vezes mais que Marcelo nas últimas eleições

Nas receitas, os candidatos orçamentam também a subvenção estatal que preveem que vão receber.

António José Seguro é quem espera mais votos, prevendo receber mais de um milhão de euros através do apoio que está diretamente relacionado com o número de votos recebidos a 18 de janeiro.

Marques Mendes estima um milhão de euros de receitas através da subvenção estatal, enquanto Gouveia e Melo espera apenas 700 mil euros, André Ventura apenas 400 mil e Cotrim de Figueiredo 350 mil euros, quase tanto como António Filipe, que prevê 300 mil euros em subvenção estatal.

Onde é que os candidatos vão gastar o dinheiro na campanha?

Olhando agora para os gastos e a maneira como estão divididas as subcategorias de despesas, Marques Mendes é o líder destacado no que toca ao dinheiro de campanha alocado a estudos de mercado e agências de comunicação: 400 mil euros, com Gouveia e Melo a desembolsar 280 mil euros para este efeito e todos os outros candidatos 100 mil euros ou menos.

António José Seguro é quem orçamenta mais para propaganda (200 mil euros), o dobro do segundo candidato com mais dinheiro para este efeito, André Ventura, com 100 mil euros.

O candidato apoiado pelo Chega segue a estratégia do partido e aposta tudo em "brindes e ofertas": 300 mil euros, quase 10 vezes mais que o segundo candidato que gasta mais nos brindes, Cotrim de Figueiredo.

Gouveia e Melo gasta mais de um terço do seu orçamento em "custos administrativos", com 350 mil euros, enquanto Marques Mendes promete ter a campanha que vai gastar mais dinheiro em comícios e espetáculos - 325 mil euros - e em estruturas e cartazes - 315 mil euros.

Já Jorge Pinto aloca quase 40% do seu orçamento a comícios e espetáculos, com 38 mil euros.

Todos os candidatos têm de apresentar orçamento?

Sim, segundo a Comissão Nacional de Eleições, todos têm que o fazer. O orçamento de campanha deve ser apresentado à Entidade de Contas e Financiamento Político até ao último dia do prazo para entrega das candidaturas - ou seja, o 18 de dezembro de 2025.

Cotrim de Figueiredo e Humberto Correia não entregaram o orçamento até essa data, mas o candidato liberal decidiu entregar o documento a 31 de dezembro.

Candidatos como António Filipe e André Pestana entregaram os seus orçamentos de receitas, mas não estão disponíveis as suas estimativas de despesas na campanha.

Há um limite máximo de despesas, no valor de 4 milhões de euros - correspondente ao total de subvenção estatal que será distribuída aos candidatos com mais de 5% dos votos. Caso haja segunda volta, os candidatos poderão gastar mais um milhão de euros.

Depois das eleições, os mandatários financeiros e os candidatos têm 60 dias para apresentar contas da campanha. Caso não o façam, são punidos com coimas entre os 2.612,50€ e os 41.800€.

Quem tem direito a subvenção estatal?

Segundo a lei, apenas têm direito à subvenção pública os candidatos que têm pelo menos 5% dos votos.

Com o maior número de sempre de candidatos em eleições presidenciais, a disputa para chegar aos 5% dos votos será ainda maior e, segundo as sondagens mais recentes, poderá deixar de fora os três candidatos à esquerda: Jorge Pinto, Catarina Martins e António Filipe.

Nas últimas presidenciais, foram quatro os candidatos a ficarem de fora desta barreira: João Ferreira, Marisa Matias, Tiago Mayan e Vitorino Silva.

Nas eleições de 2016, foram vários os casos a ficarem de fora, como o próprio Vitorino Silva, mas também Maria de Belém, Edgar Silva, Paulo de Morais, Henrique Neto, Jorge Sequeira e Cândido Ferreira.

Como é que se calcula a subvenção estatal?

Entre os candidatos que tenham mais de 5% dos votos, haverá mais de um milhão de euros a ser distribuída em partes iguais - que é 20% de 10.000 o IAS de 2025, que é de 522,50€.

Mantendo-se o cenário atual, e com cinco candidatos destacados nas sondagens, este milhão de euros reverterá em cerca de 209 mil euros para cada um.

O restante bolo de 4,18 milhões de euros será distribuído em proporção com os votos de cada um dos candidatos com mais de 5% dos votos.

Estes mais de 4 milhões correspondem a 80% de 10.000 vezes o IAS de 2025, de 522,50€.

A subvenção é pedida ao Presidente da Assembleia da República nos 15 dias seguintes ao anúncio oficial dos resultados das eleições e inicialmente é adiantado 50% do valor devido nos dias seguintes à entrega da solicitação.