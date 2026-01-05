Quem é Gouveia e Melo, o militar que sonha com Belém?

A escolha tinha contexto. Gouveia e Melo tinha-se destacado nas operações de apoio militar de emergência nos grandes incêndios de 2017 e, já em pandemia, tinha sido o responsável pelo apoio das Forças Armadas à gestão das Camas de Cuidados Intensivos em Lisboa e o coordenador-planeador da reforma da Saúde nas Forças Armadas.

Quando recebe o convite do Governo fica "surpreendido" e admite que que ficou com "pena" de adiar (e eventualmente abdicar) o sonho de liderar a Marinha, mas aceita: "O que disse foi que cumpriria a missão de que o país precisasse". No entanto, António Costa compromete-se a tentar encontrar uma forma de Gouveia e Melo liderar a Marinha quando acabar a sua missão à frente da vacinação.

Henrique Gouveia e Melo combina com o Governo: precisa de um ano para vacinar a população portuguesa. Mas a tempestade perfeita tornou tudo mais fácil. A pré-disposição dos portugueses a vacinar-se e a logística a funcionar bem permitiram fechar o processo em nove meses. "Vacinámos cerca de 97% das pessoas elegíveis, fomos o primeiro país do mundo a atingir essa taxa".

Durante esse período, torna-se uma face familiar dos portugueses, muitos deles em confinamento, a conviver com as suas intervenções públicas através da televisão. Ganha o élan de um homem capaz de executar e com um certo messianismo próprio de um momento de crise.

O sonho alcançado: CEMA

Quando termina a missão dirige-se a António Costa: "E agora?". O primeiro-ministro agradece o seu serviço e o ministro da Defesa convida-o para ser Chefe de Estado-Maior da Armada (CEMA), ou seja, o cargo mais alto da Marinha.

O processo é atribulado. Ao contrário do que é normal em nomeações deste género, Gouveia e Melo tem em si os holofotes mediáticos. A comunicação entre o Governo e o Palácio de Belém falha e o Presidente da República vai adiando a decisão de nomeá-lo CEMA: "Parecia que só quando o Senhor Presidente um dia acordasse bem-disposto é que eu poderia ser nomeado CEMA", critica Gouveia e Melo, no livro "As Razões".

Foram quase três meses de espera: "No dia 27 de dezembro [2021] fui nomeado CEMA, numa cerimónia triste. Deprimente e com comentários deprimentes", resume. Nessa altura, garante, estava longe de pensar em Belém: "Claramente que nem me passava isso pela cabeça". Só em "finais de 2024" é que começa a equacionar.

A ponderação

Entre o momento em que a comunicação social e os comentadores começam a apontá-lo como um possível candidato à Presidência da República, e o momento em que decide que é candidato, profere afirmações veementes, garantindo que não tenciona ir para a política.

Chegou a dizer aos jornalistas que não queria ceder a essa tentação: "Se isso acontecer, dêem-me uma corda para me enforcar", respondeu. Mais tarde atirou: "A democracia não precisa de militares". E em entrevista a Francisco Pinto Balsemão, no podcast "Deixar o Mundo Melhor", projetava a reforma depois de chefiar a Marinha: "Nunca desejei ter um cargo político. O meu rumo é ser marinheiro e fechar o ciclo enquanto marinheiro".

Mas entretanto, Gouveia e Melo mudou de ideias, e assegura que as circunstâncias à volta dele o empurraram para a corrida: "Quando afirmei que ninguém precisa de militares na política fi-lo de forma franca e aberta. Mas o mundo mudou muito e a nossa política interna também".