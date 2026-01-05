Seguro e as cepas de vinho de Penamacor. O candidato-empresário agora “preocupado com outras vindimas”

05 jan, 2026 - 14:07 • Susana Madureira Martins
“Não há ninguém ligado à produção de vinho? É que eu sou produtor de vinho”. António José Seguro é homem de negócios e, de passagem pela Vidigueira, não fez uma pausa na campanha presidencial, mas vestiu po cima do fato de candidato o de empresário ligado aos vinhos. “Faço vinho e engarrafo”, explicou.
Seguro entrou por um café adentro no centro da Vidigueira e meteu conversa com pessoas sentadas à mesa. Ninguém lhe perguntou, mas foi explicando que umas das castas de vinho com que trabalha “é o Refete que é conhecida por Tinta Pinheiro ou Penamacor”, explicando que é uma das “poucas castas que também é conhecida pelo nome de uma terra”.
É uma casta de montanha, explicou ainda Seguro, enquanto bebia um Vasquinho da Vidigueira, um licoroso desta zona do Alentejo. “Dá-lhe frescura, dá-lhe longevidade e faz diferenciação no vinho, não é?”, foi dizendo com os jornalistas a cercar a conversa.
Seguro diz ter “uma pequenina produção” de vinho em Penamacor e “há pouco estava a trabalhar a tratar de ver quem é que podia ir lá e fazer a poda”, feita em fevereiro. “A vinha é uma preocupação o ano inteiro”, confessa o candidato presidencial apoiado pelo PS.
O negócio não lhe vai mal: “Como tenho uma pequenina produção, as coisas vão saindo. Agora houve uma quebra, não é? Porque há menos impulso da minha parte. Estou preocupado com outras vindimas”, numa referência à candidatura presidencial.
Nesta região, Seguro ficou a saber que os agricultores “sentem um bocadinho” a falta de escoamento do vinho e um dos elementos da conversa pediu mesmo que, “se fosse possível”, que Seguro traga para a campanha o tema. “Estou muito bem ciente dessa situação e das dificuldades que é hoje ser agricultor”, garantiu o candidato.
Depois de 11 anos politicamente exilado, Seguro mostrou saber que as alterações climáticas “têm também consequências naquilo que é o processo todo que antigamente era muito simples” e que “antigamente era quase plantar a vinha e aquilo era quase geração espontânea”.
Nisso, disse ainda, “a Vidigueira é como em Penamacor, na Beira Baixa. O que é que acontece? Quando chove ou quando depois vem sol, e as temperaturas estão elevadíssimas, é preciso avançar logo”, com o sulfato.
Arrumado o Vasquinho da Vidigueira, o candidato presidencial apoiado pelo PS ouviu cante alentejano durante o almoço no outro lado da rua, onde ainda se gritou o slogan “Seguro Presidente”.