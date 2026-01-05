“Somos dois marrequinhos”: Na feira de Espinho, Mendes avisa para o "perigo da dispersão de votos ao centro"

05 jan, 2026 - 15:09 • Manuela Pires
Poucos minutos antes da hora marcada para o início da visita à feira de Espinho, ouve-se a música de Zeca Afonso através de um altifalante de um carro. À semelhança de Luís Marques Mendes, também a candidata Catarina Martins, apoiada pelo Bloco de Esquerda, escolheu a manhã desta segunda-feira para visitar a feira.
Esta manhã a caravana de Marques Mendes conta com a presença do secretário-geral do PSD, Hugo Soares, e outros dirigentes e autarcas locais. A comitiva está a postos e com os vários jornalistas enche as ruas estreitas por entre as bancas de fruta, de roupa e sapatos.
No meio de tanta confusão, as vendedoras perguntam quem é o candidato. Marques Mendes anda em zigue zague para cumprimentar os feirantes. Há quem sugira que pague a conta da fruta, outros pedem atenção especial para com os antigos combatentes, mas a Lina da fruta só quer ver o candidato que conhece apenas da televisão.
“Fico feliz de estar aqui, somos os dois marrequinhos, dois pequeninos” ao que Mendes responde, “somos os dois jeitosinhos”.
Marques Mendes prova salpicão, mas à frente compra um saco de tangerinas e ouve algumas críticas e reparos sobre as pensões, mas o candidato considera que são apenas “desabafos”.
“O que eu sinto é que as pessoas querem mudança, e eu tenho falado muito disso nas minhas intervenções, e a grande questão é a seguinte, para mudar é preciso reformar, para reformar é preciso estabilidade, e para haver estabilidade é preciso experiência” conclui o candidato.
Perfil
A experiência política é o grande trunfo da candid(...)
Ao segundo dia de campanha presidencial, os adversários criticam a presença do primeiro-ministro na campanha e o apelo ao voto útil, mas Mendes considera que Montenegro tem razão e que não se pode dispersar o voto ao centro.
“Eu acho que não é bom para a democracia. Uma grande dispersão de votos ao centro favorece o populismo por um lado e favorece o experimentalismo por outro, e por isso eu acho que é mais saudável uma concentração de votos numa candidatura que é da moderação e que é da experiência” garante o candidato apoiado pelo PSD.
Marques Mendes é bem recebido na Feira de Espinho, mas nem todos garantem que no dia 18 vão votar nele. Não é o caso de Lucinda, que nasceu na Venezuela e veio para Portugal há mais de 30 anos.
Assim que vê os jornalistas, Lucinda aproxima-se do microfone para dizer que está muito feliz, que agora o seu país está livre.
“Uma alegria. Os americanos sempre ajudaram a Venezuela no petróleo e estávamos a ser explorados pela Rússia, China, Brasil e Cuba. Que seja apenas um país, os Estados Unidos que tem no poder um bom homem” diz a luso venezuelana.
Marques Mendes volta a falar do tema que domina a atualidade para se congratular com a posição tomada pela Comissão Europeia que no entender de Mendes vai no sentido da soberania da Venezuela.
“A Comissão Europeia e os 26 Estados da União Europeia, infelizmente não são 27, tomaram uma posição clara, afirmativa, em favor do direito internacional e em favor da soberania dos venezuelanos” diz.
“Eu digo desde o primeiro dia, o futuro da Venezuela constrói-se com a decisão dos próprios venezuelanos e não de quaisquer outros sejam mais fortes ou mais fracos”, lembra Marques Mendes.