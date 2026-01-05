“Somos dois marrequinhos”: Na feira de Espinho, Mendes avisa para o "perigo da dispersão de votos ao centro"

Ao segundo dia de campanha presidencial, os adversários criticam a presença do primeiro-ministro na campanha e o apelo ao voto útil, mas Mendes considera que Montenegro tem razão e que não se pode dispersar o voto ao centro.

“Eu acho que não é bom para a democracia. Uma grande dispersão de votos ao centro favorece o populismo por um lado e favorece o experimentalismo por outro, e por isso eu acho que é mais saudável uma concentração de votos numa candidatura que é da moderação e que é da experiência” garante o candidato apoiado pelo PSD.

Marques Mendes é bem recebido na Feira de Espinho, mas nem todos garantem que no dia 18 vão votar nele. Não é o caso de Lucinda, que nasceu na Venezuela e veio para Portugal há mais de 30 anos.

Assim que vê os jornalistas, Lucinda aproxima-se do microfone para dizer que está muito feliz, que agora o seu país está livre.

“Uma alegria. Os americanos sempre ajudaram a Venezuela no petróleo e estávamos a ser explorados pela Rússia, China, Brasil e Cuba. Que seja apenas um país, os Estados Unidos que tem no poder um bom homem” diz a luso venezuelana.

Marques Mendes volta a falar do tema que domina a atualidade para se congratular com a posição tomada pela Comissão Europeia que no entender de Mendes vai no sentido da soberania da Venezuela.

“A Comissão Europeia e os 26 Estados da União Europeia, infelizmente não são 27, tomaram uma posição clara, afirmativa, em favor do direito internacional e em favor da soberania dos venezuelanos” diz.

“Eu digo desde o primeiro dia, o futuro da Venezuela constrói-se com a decisão dos próprios venezuelanos e não de quaisquer outros sejam mais fortes ou mais fracos”, lembra Marques Mendes.