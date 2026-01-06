André Ventura, o eterno candidato que volta às Presidenciais

No podcast do Expresso "Entre Deus e o Diabo", André Ventura recorda o estágio que fez na cidade do Porto e o dia em que uma namorada levou a que fosse para a Irlanda.

Foi lá que acabou por frequentar um doutoramento, na University College Cork, onde depois de seis anos de investigação — e com uma bolsa da Fundação para a Ciência e a Tecnologia — apresentou em 2014 a tese "Rumo a um novo modelo de sistema de justiça criminal na era do crime globalizado", onde lamentava a estigmatização de povos associados ao terrorismo, como a comunidade mulçumana.

Além de ter sido professor de Direito na Universidade Autónoma de Lisboa e na Universidade Nova de Lisboa, Ventura inicia carreira na Administração Pública como inspetor na Autoridade Tributária, mas rapidamente a vida dá uma volta de 180 graus quando deixa de fiscalizar os impostos para fazer consultoria para uma empresa especializada em planeamento fiscal para contornar o pagamento de impostos, a Finpartner, para quem trabalhou entre 2018 e 2019.

Ao longo do percurso académico e até aos dias de hoje, André Ventura mantém-se fiel à vida religiosa. Não há noite eleitoral que não comece com uma ida ao final da tarde à missa na Igreja de S. Nicolau, em Lisboa. Recentemente, em entrevista à Renascença, confessou que nos primeiros dois dias de campanha para as autárquicas do ano passado esteve ausente, por ter ido cumprir "uma promessa" ao Santuário de Međugorje, na Bósnia-Herzegovina, devido ao problema de saúde que acabou a marcar a campanha para as eleições legislativas de 2025.

"O homem do Benfica"

É com o comentário desportivo que André Ventura passa a ser uma figura mediática. Em 2018, entra na CMTV como comentador desportivo e comentador criminal.

No programa "Pé em Riste", destacou-se pela forma fervorosa com que defendia o Benfica e a sua mediatização acaba por ser a rampa de lançamento para o crescimento do Chega, fundado um ano depois, em 2019.

Durante os seus tempos como comentador não escondeu o apoio ao então presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.

No Debate da Rádio desta sexta-feira, quando questionado sobre se já tinha recusado alguma reunião ou negócio por conflito de interesses, Ventura disse que não participou em reuniões no Parlamento que envolvessem o clube.

Durante a visita de Luís Filipe Vieira à Comissão Parlamentar de Inquérito ao Novo Banco e Banco Espírito Santo, na qualidade de gestor de uma empresa que devia 181 milhões ao banco, André Ventura — na altura deputado único do Chega — faltou à audição.

Passado alaranjado

Durante vários anos nos corredores do Partido Social Democrata, André Ventura chegou a ser conselheiro nacional do PSD e, sob a asa do então primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, foi candidato à Câmara Municipal de Loures nas autárquicas de 2017.

Nesse ano, em julho, fez capa no Jornal i com uma entrevista onde deixou críticas à comunidade cigana. Foi a primeira vez que André Ventura se dirigiu publicamente aos ciganos. O título? "Os ciganos vivem quase exclusivamente de subsídios do Estado". Na época, o candidato autárquico justificou a declaração com o que "ouvia" na rua em Loures. O laranja de André Ventura começava a perder a cor e foram imediatas as reações dos restantes partidos às declarações do então candidato autárquico.