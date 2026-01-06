Com a ajuda das sondagens, Cotrim aposta nos idosos e na Venezuela para driblar Mendes

Era o número esperado para fazer o sonho pular da perceção para a possibilidade palpável. A sondagem da Pitagórica para a TVI, TSF e JN desta segunda-feira coloca João Cotrim de Figueiredo em quarto lugar, mas em empate técnico para a vitória e cerca de três pontos à frente de Luís Marques Mendes.

A repetir desde o início da pré-campanha que vai chegar à segunda volta, este era o balão de oxigénio que Cotrim de Figueiredo esperava para ganhar tração, acalorar a campanha debaixo das temperaturas gélidas e contrariar a perda de eleitorado para o voto útil. Mas Cotrim sabe que Roma não se fez num dia e que ainda surgirão muitas sondagens até ao final da campanha – e, por isso, avisa que as pequenas vitórias devem ser festejadas com os pés bem assentes na terra.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Mais do que o lugar, são os 18% que é uma marca que eu já sentia que era possível atingir e que, pela primeira vez, me coloca em empate no primeiro lugar. Mas não chega, temos de continuar a crescer”, avisou esta segunda-feira à noite em Lisboa, sem definir uma meta específica de percentagem. “Tenho pedido aos meus apoiantes que continuem. A mensagem está a passar, a campanha está a ser excelente e ainda faltam duas semanas até ao dia das eleições”.

O primeiro passo nessa estratégia passa, mais uma vez, por colocar a mira à direita e, particularmente, em Marques Mendes para capitalizar o eleitorado do PSD e do CDS que possa estar indeciso. Depois de este domingo reivindicar para a sua candidatura o “espírito reformista de Sá Carneiro”, Cotrim de Figueiredo esperou quase 24 horas para dar significado à presença de Luís Montenegro na campanha – e moldar a perceção do eleitorado para sair favorecido e com uma imagem de força contra o adversário.