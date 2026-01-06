Como estão as sondagens? Segunda volta será entre Mendes e Ventura, Gouveia e Melo em queda após debates

Faltam menos de duas semanas para a primeira volta das eleições presidenciais de 18 de janeiro, a campanha já anda na rua e os debates terminam esta terça-feira, mas o sentido de voto dos portugueses parece cada vez mais disperso.

As sondagens divulgadas até o final do ano passado mostram dois candidatos em empate técnico e um cenário cada vez mais provável de uma segunda volta no dia 8 de fevereiro, com Marques Mendes como grande favorito a ser o próximo Presidente da República.

A Renascença aplicou às sondagens divulgadas nos últimos três meses o mesmo método matemático usado na Sondagem das Sondagens, o agregador de barómetros das legislativas, para chegar a uma estimativa dos resultados mais apurada e com menor margem de erro. A tracking poll CNN/TVI/JN/TSF, divulgada na segunda-feira à noite, não foi contabilizada.

E os resultados continuam a mostrar Luís Marques Mendes na frente, com 20,3% das intenções de voto, com André Ventura a segui-lo de muito perto, com 20,2%.

As sondagens divulgadas até esta segunda-feira apenas mostram o sentido de voto até ao dia 19 de dezembro, ou seja, antes do frente a frente entre Gouveia e Melo e Marques Mendes, que se realizou a 22 de dezembro.

Ainda assim, é notório o efeito dos debates nas intenções de voto no almirante: Gouveia e Melo caiu mais de 6 pontos percentuais no espaço de um mês (entre 17 de novembro, dia em que começaram os debates, e 19 de dezembro) e os cálculos da Renascença colocam-no com 17%, a percentagem mais baixa desde que anunciou a candidatura.