Presidenciais 2026

Como estão as sondagens? Segunda volta será entre Mendes e Ventura, Gouveia e Melo em queda após debates

06 jan, 2026 - 07:00 • Diogo Camilo

Almirante caiu mais de 6 pontos percentuais nas intenções de voto desde o início dos debates e o maior beneficiado é... Cotrim de Figueiredo, que cresce quase os mesmos 6 pontos. Numa segunda volta, André Ventura perde contra todos e Marques Mendes leva vantagem sobre Gouveia e Melo.

A+ / A-

Faltam menos de duas semanas para a primeira volta das eleições presidenciais de 18 de janeiro, a campanha já anda na rua e os debates terminam esta terça-feira, mas o sentido de voto dos portugueses parece cada vez mais disperso.

As sondagens divulgadas até o final do ano passado mostram dois candidatos em empate técnico e um cenário cada vez mais provável de uma segunda volta no dia 8 de fevereiro, com Marques Mendes como grande favorito a ser o próximo Presidente da República.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Renascença aplicou às sondagens divulgadas nos últimos três meses o mesmo método matemático usado na Sondagem das Sondagens, o agregador de barómetros das legislativas, para chegar a uma estimativa dos resultados mais apurada e com menor margem de erro. A tracking poll CNN/TVI/JN/TSF, divulgada na segunda-feira à noite, não foi contabilizada.

E os resultados continuam a mostrar Luís Marques Mendes na frente, com 20,3% das intenções de voto, com André Ventura a segui-lo de muito perto, com 20,2%.

As sondagens divulgadas até esta segunda-feira apenas mostram o sentido de voto até ao dia 19 de dezembro, ou seja, antes do frente a frente entre Gouveia e Melo e Marques Mendes, que se realizou a 22 de dezembro.

Ainda assim, é notório o efeito dos debates nas intenções de voto no almirante: Gouveia e Melo caiu mais de 6 pontos percentuais no espaço de um mês (entre 17 de novembro, dia em que começaram os debates, e 19 de dezembro) e os cálculos da Renascença colocam-no com 17%, a percentagem mais baixa desde que anunciou a candidatura.

No mesmo período de tempo, Marques Mendes desceu ligeiramente (1,3 pontos percentuais), enquanto Ventura viu aumentar o seu apoio quase na mesma medida (1,1 pontos percentuais).

Depois de liderar todas as sondagens até outubro, Gouveia e Melo viu Marques Mendes e Ventura passarem-lhe à frente: dos nove barómetros divulgados nos últimos dois meses, o candidato apoiado pelo Chega surge como o mais votado em quatro deles, enquanto o candidato apoiado pelo PSD lidera outras quatro. Na sondagem de ICS e ISCTE para SIC e Expresso, Ventura e Gouveia e Melo surgem empatados, com o mesmo exato número de votos.

Com os recentes resultados, e dada a margem de erro das sondagens, André Ventura e Marques Mendes surgem já destacados de Gouveia e Melo e lançados para uma disputa em segunda volta. O almirante, mesmo com margem de erro, não vai além dos 18,3%, enquanto os outros dois não baixam dos 18,8%.

E o resultado parece cada vez encaminhado para uma eventual segunda volta nas eleições presidenciais: na margem de erro superior, Marques Mendes recolhe apenas 21,7% dos votos - muito longe dos 50% necessários para que conheçamos o próximo Presidente da República já na primeira volta.

Logo atrás do almirante Gouveia e Melo surgem António José Seguro e João Cotrim de Figueiredo num empate técnico entre si, longe dos dois da frente e muito acima dos restantes candidatos, com um ponto médio de intenções de voto de 15,6% e 13,1%, respetivamente.

O candidato apoiado pelo PS desceu ligeiramente em relação ao que registava há um mês - recuou quatro décimas neste espaço de tempo -, enquanto o candidato liberal foi quem subiu mais desde o início dos debates: tinha 7,4% antes e cresceu quase 6 pontos percentuais.

O método adotado pela Renascença, igual ao do projeto Sondagem das Sondagens, usa o filtro de Kalman, um algoritmo usado para filtrar o ruído estatístico gerado pela publicação de muitas sondagens, e esquece as várias abordagens de distribuição dos indecisos para fazer uma só repartição de forma proporcional.

Atrás dos principais candidatos surgem, muito atrás, os três candidatos da esquerda: Catarina Martins com 3,5% das intenções de voto, António Filipe com 3,2% e Jorge Pinto com 2,5%, todos a subirem ligeiramente com as sondagens.

André Pestana, Manuel João Vieira e Humberto Correia não surgem em qualquer sondagem com mais do que 1% dos votos.

2.ª volta. Ventura perde contra todos e Marques Mendes vence Gouveia e Melo

Nos habituais cenários de segunda volta lançados por todas as sondagens, um cenário é certo: André Ventura perde em todos, com os votos entre Marques Mendes, Gouveia e Melo, Seguro e Cotrim a concentrarem-se entre si.

Cotrim de Figueiredo, que chegou a estar à frente de Seguro em três das sondagens e à frente de Gouveia e Melo noutra, não consta de nenhum dos cenários de segunda volta divulgados pelas empresas até ao momento.

Contra André Ventura, tanto Marques Mendes como Gouveia e Melo conseguem perto de 70% das intenções de voto, tornando muito improvável uma vitória do líder do Chega na segunda volta, mesmo que vença a primeira volta de 18 de janeiro.

Em todas os cenários de segunda volta, Ventura não consegue mais do que 28,1% contra Marques Mendes e Gouveia e Melo.

A Renascença aplicou também o mesmo método matemático usado na Sondagem das Sondagens aos cenários de segunda volta e Marques Mendes surge com 71,7% contra Ventura, que tem 28,3%. Se a segunda volta for entre o almirante e o líder do Chega, Gouveia e Melo consegue 71,9% neste momento e Ventura apenas 28,1%.

Se a segunda volta for entre Marques Mendes e Gouveia e Melo, será mais equilibrado: o conselheiro de Estado ficaria neste momento com 53,2%, enquanto Gouveia e Melo teria 46,8%. Ambos estariam fora da margem de erro - e por isso não estão em empate técnico.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer