Como estão as sondagens? Segunda volta será entre Mendes e Ventura, Gouveia e Melo em queda após debates

06 jan, 2026 - 07:00 • Diogo Camilo
Faltam menos de duas semanas para a primeira volta das eleições presidenciais de 18 de janeiro, a campanha já anda na rua e os debates terminam esta terça-feira, mas o sentido de voto dos portugueses parece cada vez mais disperso.
As sondagens divulgadas até o final do ano passado mostram dois candidatos em empate técnico e um cenário cada vez mais provável de uma segunda volta no dia 8 de fevereiro, com Marques Mendes como grande favorito a ser o próximo Presidente da República.
A Renascença aplicou às sondagens divulgadas nos últimos três meses o mesmo método matemático usado na Sondagem das Sondagens, o agregador de barómetros das legislativas, para chegar a uma estimativa dos resultados mais apurada e com menor margem de erro. A tracking poll CNN/TVI/JN/TSF, divulgada na segunda-feira à noite, não foi contabilizada.
E os resultados continuam a mostrar Luís Marques Mendes na frente, com 20,3% das intenções de voto, com André Ventura a segui-lo de muito perto, com 20,2%.
As sondagens divulgadas até esta segunda-feira apenas mostram o sentido de voto até ao dia 19 de dezembro, ou seja, antes do frente a frente entre Gouveia e Melo e Marques Mendes, que se realizou a 22 de dezembro.
Ainda assim, é notório o efeito dos debates nas intenções de voto no almirante: Gouveia e Melo caiu mais de 6 pontos percentuais no espaço de um mês (entre 17 de novembro, dia em que começaram os debates, e 19 de dezembro) e os cálculos da Renascença colocam-no com 17%, a percentagem mais baixa desde que anunciou a candidatura.
No mesmo período de tempo, Marques Mendes desceu ligeiramente (1,3 pontos percentuais), enquanto Ventura viu aumentar o seu apoio quase na mesma medida (1,1 pontos percentuais).
Depois de liderar todas as sondagens até outubro, Gouveia e Melo viu Marques Mendes e Ventura passarem-lhe à frente: dos nove barómetros divulgados nos últimos dois meses, o candidato apoiado pelo Chega surge como o mais votado em quatro deles, enquanto o candidato apoiado pelo PSD lidera outras quatro. Na sondagem de ICS e ISCTE para SIC e Expresso, Ventura e Gouveia e Melo surgem empatados, com o mesmo exato número de votos.
Com os recentes resultados, e dada a margem de erro das sondagens, André Ventura e Marques Mendes surgem já destacados de Gouveia e Melo e lançados para uma disputa em segunda volta. O almirante, mesmo com margem de erro, não vai além dos 18,3%, enquanto os outros dois não baixam dos 18,8%.
E o resultado parece cada vez encaminhado para uma eventual segunda volta nas eleições presidenciais: na margem de erro superior, Marques Mendes recolhe apenas 21,7% dos votos - muito longe dos 50% necessários para que conheçamos o próximo Presidente da República já na primeira volta.
Logo atrás do almirante Gouveia e Melo surgem António José Seguro e João Cotrim de Figueiredo num empate técnico entre si, longe dos dois da frente e muito acima dos restantes candidatos, com um ponto médio de intenções de voto de 15,6% e 13,1%, respetivamente.
O candidato apoiado pelo PS desceu ligeiramente em relação ao que registava há um mês - recuou quatro décimas neste espaço de tempo -, enquanto o candidato liberal foi quem subiu mais desde o início dos debates: tinha 7,4% antes e cresceu quase 6 pontos percentuais.
O método adotado pela Renascença, igual ao do projeto Sondagem das Sondagens, usa o filtro de Kalman, um algoritmo usado para filtrar o ruído estatístico gerado pela publicação de muitas sondagens, e esquece as várias abordagens de distribuição dos indecisos para fazer uma só repartição de forma proporcional.
Atrás dos principais candidatos surgem, muito atrás, os três candidatos da esquerda: Catarina Martins com 3,5% das intenções de voto, António Filipe com 3,2% e Jorge Pinto com 2,5%, todos a subirem ligeiramente com as sondagens.
André Pestana, Manuel João Vieira e Humberto Correia não surgem em qualquer sondagem com mais do que 1% dos votos.
Nos habituais cenários de segunda volta lançados por todas as sondagens, um cenário é certo: André Ventura perde em todos, com os votos entre Marques Mendes, Gouveia e Melo, Seguro e Cotrim a concentrarem-se entre si.
Cotrim de Figueiredo, que chegou a estar à frente de Seguro em três das sondagens e à frente de Gouveia e Melo noutra, não consta de nenhum dos cenários de segunda volta divulgados pelas empresas até ao momento.
Contra André Ventura, tanto Marques Mendes como Gouveia e Melo conseguem perto de 70% das intenções de voto, tornando muito improvável uma vitória do líder do Chega na segunda volta, mesmo que vença a primeira volta de 18 de janeiro.
Em todas os cenários de segunda volta, Ventura não consegue mais do que 28,1% contra Marques Mendes e Gouveia e Melo.
A Renascença aplicou também o mesmo método matemático usado na Sondagem das Sondagens aos cenários de segunda volta e Marques Mendes surge com 71,7% contra Ventura, que tem 28,3%. Se a segunda volta for entre o almirante e o líder do Chega, Gouveia e Melo consegue 71,9% neste momento e Ventura apenas 28,1%.
Se a segunda volta for entre Marques Mendes e Gouveia e Melo, será mais equilibrado: o conselheiro de Estado ficaria neste momento com 53,2%, enquanto Gouveia e Melo teria 46,8%. Ambos estariam fora da margem de erro - e por isso não estão em empate técnico.