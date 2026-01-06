Críticas com amor se paga. Cotrim quer todo o PSD e diz que “representa” o reformismo de Cavaco

“Eu não farei apelo ao voto útil. Farei, como sempre tenho feito e as pessoas interpretaram como quiserem, apelo ao voto livre”, garantiu. “Apelo ao voto útil para quê? Para ser eleito com um conjunto de votos de pessoas que não acreditam verdadeiramente em mim? Mas que acham que sou um mal menor relativamente a qualquer coisa? Não faz sentido”, vincou, como mais uma das armas para se destacar como alternativa a Mendes e dos muitos apelos de voto útil, incluindo do primeiro-ministro.

Antigos combatentes porque sim e não por causa dos adversários

Além do debate a 11 na RTP, o terceiro dia de campanha de Cotrim contou apenas com uma visita à Liga dos Antigos Combatentes em Lisboa, numa reunião de mais de uma hora à porta fechada. Cotrim considerou-a, no entanto, “curta” para abordar “a falta de reconhecimento do valor e do serviço prestado à nação pelas pessoas que foram combatentes”.

Dos dirigentes da Liga ouviu críticas sobre a “falta de reconhecimento pecuniário” e sobre as dificuldades de fazer a “memória perdurar de avós para netos”. São temas que entram no grupo de bandeiras eleitorais de Henrique Gouveia e Melo e de André Ventura e que nunca entraram em campanhas eleitorais da IL – mas Cotrim de Figueiredo recusa que os adversários tenham influência no destaque que dá aos temas.

“Eu posso-lhes garantir que a minha agenda de campanha não é determinada pelo que os outros fazem ou ainda não fizeram. É a minha vontade de honrar a memória de todos aqueles que já nos deixaram e que serviram o país e de criar condições para que todos aqueles que vierem a seguir a nós tenham igual orgulho”, defendeu.

Depois de vários dias a Sul, a campanha de Cotrim sobe esta quarta-feira para a zona centro – começa o dia em Pedrógão Grande e fecha a noite em Leiria.