Mendes acusa adversários de “oportunismo puro” e avisa que a dispersão de votos pode fazer “perder a eleição”

Marques Mendes não se deixa abater pelo resultado das sondagens mais negativas e garante que não vai mudar nada na campanha. Mendes diz a sondagem feita pela Pitagórica para a CNN Portugal, TVI, JN e TSF, que mostra António José Seguro em primeiro lugar e Marques Mendes em quinto, não espelha a campanha de rua. “O primeiro dado surpreendente da sondagem é que não bate muito certo com a rua, com a realidade do terreno”.

O candidato apoiado pelo PSD e CDS aponta ainda para o empate técnico entre as cinco candidaturas para concluir que está tudo em aberto. Mas apesar disso, Mendes volta a reforçar o apelo para não se dispersarem os votos do centro e vai mais longe avisando que se isso acontecer pode perder a eleição.

“Eu não vou mudar nada, vou continuar a trabalhar da mesma maneira, com humildade, sem triunfalismo e com muita convicção. Segundo, há um apelo que é importante ser feito, que é um apelo a que os eleitores do centro não dispersem votos. Se houver uma grande dispersão de votos eu posso perder esta eleição” avisou Marques Mendes à saída do mercado de Torres Vedras.

Esta terça feira o PSD voltou a reunir as tropas, e para além do secretário geral Hugo Soares, também o deputado Alexandre Poço estiveram ao lado de Mendes, tal como o mandatário de Lisboa Eduardo Barroso e o mandatário de Lisboa zona oeste, Nuno Sampaio.

Ao quarto dia de campanha, Cavaco Silva entrou em cena e num artigo escrito no Observador, critica os adversários de Mendes que estão sempre a falar de Sá Carneiro.