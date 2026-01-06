Mendes acusa adversários de “oportunismo puro” e avisa que a dispersão de votos pode fazer “perder a eleição”

06 jan, 2026 - 14:26 • Manuela Pires
Marques Mendes não se deixa abater pelo resultado das sondagens mais negativas e garante que não vai mudar nada na campanha. Mendes diz a sondagem feita pela Pitagórica para a CNN Portugal, TVI, JN e TSF, que mostra António José Seguro em primeiro lugar e Marques Mendes em quinto, não espelha a campanha de rua. “O primeiro dado surpreendente da sondagem é que não bate muito certo com a rua, com a realidade do terreno”.
O candidato apoiado pelo PSD e CDS aponta ainda para o empate técnico entre as cinco candidaturas para concluir que está tudo em aberto. Mas apesar disso, Mendes volta a reforçar o apelo para não se dispersarem os votos do centro e vai mais longe avisando que se isso acontecer pode perder a eleição.
“Eu não vou mudar nada, vou continuar a trabalhar da mesma maneira, com humildade, sem triunfalismo e com muita convicção. Segundo, há um apelo que é importante ser feito, que é um apelo a que os eleitores do centro não dispersem votos. Se houver uma grande dispersão de votos eu posso perder esta eleição” avisou Marques Mendes à saída do mercado de Torres Vedras.
Esta terça feira o PSD voltou a reunir as tropas, e para além do secretário geral Hugo Soares, também o deputado Alexandre Poço estiveram ao lado de Mendes, tal como o mandatário de Lisboa Eduardo Barroso e o mandatário de Lisboa zona oeste, Nuno Sampaio.
Ao quarto dia de campanha, Cavaco Silva entrou em cena e num artigo escrito no Observador, critica os adversários de Mendes que estão sempre a falar de Sá Carneiro.
Presidenciais 2026
Mendes agradece o apoio do antigo primeiro-ministro e vai mais longe, acusando os adversários de “puro oportunismo”.
“Vários adversários meus falam de Sá Carneiro não por homenagem, mas por oportunismo, oportunismo puro. E acho que foi isso que Cavaco Silva veio denunciar. E com razão, porque Sá Carneiro era tudo menos um radical, menos um arrogante, menos uma pessoa que exercia política com base no tiro no escuro ou no experimentalismo, não. Era um homem de experiência, de seriedade, de moderação e de abrangência” refere Marques Mendes.
Questionado sobre se gostaria de ver Pedro Passos Coelho que é também citado por alguns adversários como Cotrim de Figueiredo ou André Ventura, nesta campanha, Marques Mendes diz que ficaria feliz.
“Se Passos Coelho decidir apoiar-me, fico feliz, se Passos Coelho decidir não tomar a posição, eu não fico zangado com ele, é o seu direito natural” diz Mendes garantido que não há qualquer hipótese de Passos Coelho apoiar outro candidato.
“E por isso é que acho que é um certo oportunismo invocar Passos Coelho quando evidentemente a única decisão que ele tomou foi não tomar decisão nenhuma e portanto, acho um certo oportunismo” remata.
Com o debate na RTP, a agenda de campanha foi mais curta e no mercado de Torres Vedras Mendes encontrou crianças e dos mais velhos ouviu pedidos para avançar com o novo hospital da região oeste.
“Não se esqueça do prometido. Temos um hospital para fazer na região oeste. É que prometer é fácil, fazer é que é difícil” ouvir Marques Mendes que prometeu acompanhar o assunto.